Il existe généralement deux types d’amateurs de sport automobile : ceux qui recherchent une adhérence totale et ceux qui souhaitent simplement mettre la voiture sur le côté. Ensuite, il y a les vrais gars, qui apprécient les deux styles de conduite pour comprendre à 100 % ce que signifie conduire n'importe quelle voiture. Le rallye est une discipline complète et réservée aux pilotes ayant des « attributs » de premier plan. Se précipiter à des vitesses effrayantes entre des passages étroits, des bottes de foin et des poteaux électriques est une chose qui n'est que partiellement véhiculée par un jeu vidéo. EA Sports WRC, heureusement, fait sa part, en réussissant partiellement. Le cœur d'EA Sports WRC est sa Carrière, qui vous permet de partir des trois championnats qui composent le cirque des rallyes. Pour vivre une expérience complète et plus durable, il est conseillé de choisir l'apprentissage, donc un départ junior puis de grimper jusqu'au sommet. Une approche managériale est nécessaire dès le départ, mais sans devenir technique. EA Sports WRC permet même de créer des voitures fictives et entièrement personnalisables, contrairement au classique déplacement chez le concessionnaire. Après avoir choisi un sponsor, nous commençons par les dérapages. Même s’il y a les budgets habituels à respecter, cette Carrière n’entre pas trop dans les détails. En effet, chaque budget est lié à certaines situations, comme la gestion des réparations, les salaires des ingénieurs ou la disponibilité de plusieurs voitures dans le garage. C'est comme si chaque événement était donc quasiment indépendant, sans crainte de manquer de capital fixe et toujours visible. L'important est de garder le "Bienfaiteur" bon, en écoutant ses instructions concernant les événements hebdomadaires, en restant toujours dans les limites du budget et, évidemment, en gagnant.Le mode Carrière d'EA Sports WRC est structuré par semaines, avec la possibilité de ne choisir qu'un seul événement à chaque fois. En fait, il existe des compétitions plus contemporaines, des Invitationals pour débloquer des améliorations, des journées pour embaucher de nouveaux ingénieurs ou de simples week-ends de détente pour votre équipe. Tout faire est impossible, c’est pourquoi vous devez choisir avec soin ce que vous laissez derrière vous. Est-ce que cela fonctionne comme approche ? Absolument oui, car cela amène forcément à répéter les saisons de différentes manières pour tout tenter . En effet, dès le début, des événements sont proposés auxquels il est impossible de participer en raison des limitations des voitures pouvant être sélectionnées. De saison en saison, ces activités deviennent de plus en plus accessibles en raison des budgets plus importants disponibles et de la disponibilité d'un garage en constante expansion.L'EA Sports WRC Career est toujours le moyen idéal pour essayer tous les types de voitures disponibles. Les modèles historiques ou plus performants sont déjà présents depuis le début sous forme d'Invitational, mais ce n'est qu'au bout de quelques heures qu'ils peuvent effectivement être achetés et utilisés à volonté. La différence de tenue de route est perceptible selon la traction, le type de moteur et le revêtement de la route. Les voitures à quatre roues motrices ou à propulsion aiment beaucoup danser entre les virages, avec un survirage facilement provoqué pour faciliter l'entrée dans les virages. La traction avant fonctionne cependant en sens inverse, avec un sous-virage marqué qu'il faut combattre en agissant intelligemment sur les freins, pour « stimuler » la voiture et lui permettre d'affronter même les virages les plus serrés. Malgré cela, le modèle de conduite d’EA Sports WRC n’est pas exactement ce à quoi nous nous attendions. Codemasters nous a habitués à la brutalité de DiRT Rally , puis nous a donné l'espoir de voir le branding officiel du WRC appliqué à leur connaissance. Malheureusement, ce n'est pas le cas. EA Sports WRC est évidemment un grand pas en avant par rapport aux éditions des années précédentes, mais il reste dans l'ombre par rapport à la jouabilité de DiRT Rally. C'est ainsi que les amateurs de la série DiRT restent un peu orphelins d'un titre à la hauteur des attentes de simulation. Contrairement à d'autres courses automobiles qui se concentrent presque exclusivement sur les expériences sur piste, le rallye se déroule presque seul. Si avant il y avait au moins deux offres sur le marché, il n'y en a désormais qu'une et même pas de simulation. Nous aurions donc préféré conserver une difficulté et une profondeur similaires à DiRT Rally.EA Sports WRC, en revanche, tend vers l'arcade . Cela ne veut pas dire que le jeu n’est pas amusant, bien au contraire. La longueur des étapes est parfaite pour emmener quiconque rouler sans s'arrêter. Les heures passent sans que l'on s'en rende compte, surtout si l'on a un set de conduite entre les mains. Il n’est pas nécessaire d’avoir un levier de frein à main, même si cela serait évidemment plus pratique à certains moments. La proximité de l'arcade est dictée avant tout par une sensation de lourdeur des voitures difficile à percevoir. On dirait presque qu'ils flottent tous, surtout sur l'asphalte où l'adhérence semble toujours supérieure à la normale. La terre et la neige offrent en revanche des dérives continues très satisfaisantes, surtout lorsque les courbes s'enchaînent les unes après les autres avec une conduite aussi douce que l'huile. C'est encore aujourd'hui l'une des meilleures sensations du rallye. En résumé, c'est comme si l'arrivée d'EA dans l'histoire de Codemasters avait fait avancer l'aiguille vers la simplicité d'utilisation et non vers la simulation extrême. La série F1 montre des signes profonds de cette stratégie. Voir cet ancien DiRT finir lui aussi de la même manière n'est pas très encourageant pour les fanatiques du réalisme. L’expérience dans EA Sports WRC va évidemment au-delà de la simple carrière. Il convient de noter un mode Rally School déjà vu de manière similaire dans la série DiRT : il s'agit d'un parcours d'entraînement à travers différentes situations de rallye, grâce auquel vous pourrez apprendre à gérer les distances de freinage, les trajectoires dans les virages ou le comportement sur différentes routes. surfaces.Sur PS5, le côté où EA Sports WRC souffre le plus est peut-être justement le côté technique. Il y a des baisses de framerate et on ne sait pas exactement ce qui les cause. Elles se sont produites plusieurs fois en traversant les rues des villages ou dans des zones avec de nombreux spectateurs sur la route, mais en répétant la même étape, ils ne se sont plus jamais reproduits. On parle de chutes même en dessous de 30 fps , ce qui peut causer de graves problèmes sur les routes de montagne aussi larges que le chas d'une aiguille. Les effets d'eau, qui semblent dater d'il y a trop longtemps, et les rétroviseurs, qui sont toujours pleins de brouillard même lorsque le soleil brille, méritent également d'être soulignés. Il est clair que certains aspects graphiques ont été sacrifiés au profit d'autres, ou même pour préserver la physique du jeu, mais ils n'en sont pas moins très visibles et difficiles à oublier une fois que l'on s'est plongé dans les gros titres. La maîtrise est bonne, et les sensations avec la Dualsense (retour haptique, sensation des gâchettes…) facilitent l'immersion, autant que le son réaliste des moteurs ou du copilote nous donnant des instructions dans la langue de notre choix qui, il faut le dire, ils sont bien plus utiles que les WRC précédents.Même si EA Sports WRC a une carrière solide et de longue date, le modèle de conduite s'est séparé de ce que l'on pouvait attendre de Codemasters. Le plaisir est là et le sera pendant des heures et des heures. Même le prix du titre permet d'aborder l'achat le cœur plus léger. Il reste cependant un triste « vide » dans l'offre vidéoludique des jeux de rallye, car il n'existe aucun concurrent plus enclin au réalisme. Tout le monde ne peut pas se permettre iRacing, ni le temps nécessaire pour transformer Assetto Corsa en un titre de dirt track.