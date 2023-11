L'irrévérencieux et chaotique Wario a refait parler de lui. Après le très bon Get It Together !, la compagnie de jeux vidéo la plus loufoque de l'univers Nintendo est prête à revenir avec de nouvelles aventures déjantées. Le précédent Get It Together !, en plus de ramener la série à sa formule classique, avait réussi à lui apporter un vent de fraîcheur en basant tous ses mini-jeux sur des contrôles traditionnels, catapultant les protagonistes de la franchise à l'intérieur même des mini-jeux dans une sorte de dualisme entre party game et platformer. Difficile donc d'imaginer comment Intelligent System, l'équipe de second party du roster de Nintendo, aurait pu surprendre à nouveau les fans de l'ennemi juré de Mario sur Nintendo Switch. Rapidement dit, WarioWare : Move It ! rebat une fois de plus les cartes en proposant une nouvelle formule de gameplay délirante et démente. Si WarioWare : Smooth Moves avait déjà exploré les mouvements du corps comme système de contrôle, cette nouvelle itération conçue spécifiquement pour les Joy-Con de la Nintendo Switch fait encore mieux, et le résultat est carrément hilarant. Cette fois, c'est le temps des vacances pour l'éditeur de logiciels fictif fondé par Wario, le même protagoniste de tous les jeux de la série. L'irrésistible attrait des hamburgers à l'ail, dont notre anti-héros est un fervent consommateur, a poussé le plombier vêtu de jaune à pêcher le ticket gagnant qui l'emmènera, lui et vingt autres chanceux, sur une île tropicale dotée de tout le confort nécessaire. WarioWare Inc. et tous ses employés, dont Mona, Orbulon, Ashley et Kimmy T., se mettent alors en route vers cette destination paradisiaque. En arrivant à destination, la bande découvre des preuves de l'existence d'une ancienne tribu qui vivait autrefois sur cette même île. Ils célébraient leurs divinités et exprimaient leurs émotions en prenant les poses les plus diverses avec leur corps, chacune ayant une fonction précise. Pour ce faire, ils utilisaient deux pierres rituelles qui, il va sans dire, ressemblaient en tout point à deux Joy-Cons, matériaux exclus. Quoi de mieux pour s'intégrer à cette île et vivre l'expérience la plus immersive possible que d'imiter les indigènes qui l'ont jadis peuplée ? Levez-vous du canapé, resserrez les lacets de vos Joy-Con et préparez-vous à la folie de WarioWare : Move It ! car cette fois, on va se trémousser, sauter et bouger comme des fous.WarioWare : Move It ! mettra vos réflexes et vos capacités physiques à rude épreuve. Oubliez donc l'idée de jouer tranquillement et confortablement sur votre canapé : avant chaque mini-jeu, vous serez averti à l'écran de la posture que vous devrez adopter pour l'affronter, et vous devrez souvent changer frénétiquement de posture avant un nouveau mini-jeu. Préparez-vous donc à prendre les poses les plus absurdes : des plus simples et classiques comme les bras grands ouverts, le geste de l'arc et le geste du crocodile, à d'autres absolument ridicules et adaptées à une soirée entre amis, comme les poses "Cocorico", "Joues effrontées" ou "Top-Model". Chaque mouvement est bien sûr expliqué dans un didacticiel simple qui accompagne chaque nouvelle pose débloquée et qui vous montre comment positionner correctement votre corps et vos mains, que vous soyez droitier ou gaucher. Les situations sont, comme toujours, des plus variées et décalées : attraper un poisson dans un ruisseau en tant qu'oiseau, faire la révérence à une demoiselle, se frotter le dos ou se débarrasser d'objets interdits à un point de contrôle de l'aéroport en sautant tout simplement. WarioWare : Move It ! est certainement un excellent exemple de la manière dont on exploite habilement le potentiel souvent oublié des Joy-Con, et même de la caméra située sous le Joy-Con gauche. Même les lacets des Joy-Con sont utiles pour quelques poses bizarres et ingénieuses. Dans un cas, vous devrez laisser tomber le Joy-Con gauche ou droit, selon votre choix, ou vous devrez affronter un mini-jeu en plaçant le Joy-Con sur une surface plane, pour ensuite le tirer vers le haut ou le retourner au bon moment.Les habitués de la série WarioWare savent exactement à quoi s'en tenir. Les mini-jeux sur lesquels repose toute l'infrastructure du titre sont très courts et souvent absurdes. Le style graphique change d'un mini-jeu à l'autre, allant du pixel art aux décors dessinés à la main, en passant par des modèles 3D volontairement spartiates ou inspirés d'autres séries historiques de Nintendo. Comme d'habitude, le véritable défi de ces mini-jeux est de trouver en quelques secondes quelle action effectuer, puis de passer au mini-jeu suivant de manière absolument frénétique et amusante. Chaque série de mini-jeux, dans laquelle vous pouvez assister à une petite partie de l'histoire consacrée à un personnage spécifique, culmine avec le combat de boss, un mini-jeu plus long que la normale dans lequel vous devez prouver que vous maîtrisez l'une ou l'autre des poses. La difficulté est donc déterminée par la capacité à changer de pose en un minimum de temps puisque, hormis le tutoriel, chaque chapitre de l'histoire principale en proposera au moins deux, ce qui vous amènera souvent à vous emmêler les pinceaux entre une pose et une autre. L'effet est évidemment grisant et l'on se dit tout de suite que c'est en compagnie d'amis que le jeu est le meilleur. Exécuter parfaitement les mouvements, surtout les plus compliqués, et passer habilement au suivant n'est pas toujours facile et le risque de perdre des vies est toujours à portée de main. Heureusement, les développeurs ont prévu une sorte de seconde chance qui, après avoir pris une pose " extra " plus articulée pendant une poignée de secondes, vous rendra toutes vos vies pour que vous puissiez continuer le défi.WarioWare : Move It ! se renouvelle donc en proposant environ deux cents nouveaux mini-jeux, tous basés sur les mouvements des Joy-Con. On parle encore une fois d'une longévité assez limitée, une dizaine d'heures pour terminer l'aventure principale et un peu plus si l'on veut débloquer l'intégralité du parc de mini-jeux. Cependant, cette nouvelle itération est un candidat sérieux pour être le party game le plus amusant et le plus joué de cet hiver, c'est pourquoi WarioWare : Move It ! vous garantira de nombreuses heures de plaisir si vous y jouez en compagnie plutôt qu'en solitaire. Il est également possible de jouer au même mode histoire avec un autre ami, en utilisant chacun une paire de Joy-Cons. En outre, le nouveau mode Conquête Galactique propose une sorte de Mario Party revisité dans une tonalité "Wariesque" où plusieurs joueurs peuvent se défier au sein d'un mini-plateau de jeu pour atteindre la ligne d'arrivée. Rien de révolutionnaire, mais une bonne raison de faire découvrir le titre à vos amis. Comme vous l'aurez deviné, WarioWare : Move It ! n'est malheureusement pas jouable sur Switch Lite, contrairement à son prédécesseur Get it Together ! à moins d'utiliser une paire de Joy-Cons secondaires, même s'il faudra se passer de la possibilité de connecter la console à la télévision et donc de pouvoir facilement jouer debout à bonne distance de l'écran. Dans tous les cas, le jeu est disponible à un prix légèrement inférieur à celui de la Nintendo Switch standard, soit environ 49,90€, ce qui est un bon moyen de compenser la faible durée de vie du titre.WarioWare : Move It ! est encore plus fou et plus amusant que son prédécesseur. En effet, les mini-jeux sont cette fois-ci entièrement centrés sur les mouvements du corps, détectés à l'aide des Joy-Con qui font encore mieux que la Wiimote il y a quelques années. En prenant des poses de plus en plus idiotes et bizarres, vous devez vous frayer un chemin à travers cette île tropicale remplie de curieux personnages et de très nombreux mini-jeux loufoques. Si, comme d'habitude, la longévité du titre n'est pas des plus remarquables, WarioWare : Move It ! parviendra tout de même à voler la vedette lors de votre prochaine soirée entre amis ou en famille. Le rire est garanti.