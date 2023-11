L'un des sports les plus populaires aux États-Unis est celui des arts martiaux mixtes, ce sport de ring octogonal qui englobe différents styles de combat, de la boxe au taekwondo en passant par le karaté. Les athlètes de MMA les plus représentatifs sont tous sous l'égide de l'UFC, le label - et la ligue sportive - le plus célèbre au monde lorsqu'il s'agit de combattre à l'intérieur d'une cage. La situation est évidemment différente en Europe (et donc en France), où la législation interdit de diffuser des combats de MMA sur une chaîne payante avant 20h30 (22h30 pour une chaîne gratuite). Mais s'il est vrai que les droits télévisuels arrivent toujours tardivement chez nous, il n'en va pas de même pour les licences de jeux vidéo : c'est en effet depuis 2011 que les différents éditeurs de logiciels apportent des titres d'arts martiaux mixtes dans nos salons, Electronic Arts étant le dernier dans l'ordre chronologique à exploiter les droits de l'UFC, aujourd'hui avec la sortie de cet EA Sports UFC 5. Le nouveau titre se présente, comme la plupart des jeux de sport édités par la firme américaine, comme une simulation qui promet d'immerger le plus possible l'utilisateur dans ce qu'il joue. Cette condition, à laquelle le jeu vous soumet, doit être acceptée dans son intégralité, sous peine de détester l'expérience dans son ensemble, ainsi que la courbe d'apprentissage, pour le moins vertigineuse (si vous n'êtes pas familier avec les jeux de ce type). Le titre est vraiment difficile pour les néophytes, et il ne faut pas se cacher que ceux qui essaient pour la première fois un gameplay comme celui d'UFC 5 seront sûrement déçus. On parle en effet de 64 000 combinaisons possibles pour offrir un plus grand réalisme d'action, ce qui n'est pas rien. Les commandes du jeu sont donc permutées en fonction de la situation : les quatre boutons avant sont utilisés pour les coups de poing et de pied, tandis que les dorsales sont toutes utilisées pour différentes " positions " : les dorsales gauches, combinées aux coups de poing ou de pied, permettent de frapper le corps plutôt que la mâchoire, ou d'accéder à des frappes avancées, généralement plus puissantes que les normales, mais prévisibles, et donc conseillées uniquement dans des situations d'avantage extrême pour clore un combat. Les dorsales droites, en revanche, servent à couvrir le corps ou le visage selon le bouton pressé, car les parades, ou les mises en échec, demandent plus de précision, puisqu'elles doivent être assistées par les touches frontales habituelles.L'esprit très simulationniste de la production EA Sports se retrouve d'ailleurs dans les dégâts corporels, surtout dans les premières minutes, qui se régénèrent si vous n'êtes pas touché pendant un certain temps. Tout cet ensemble d'enjeux que le jeu vous impose ne fait que vous faire prendre conscience de ce dont nous parlions au début : nous avons affaire à une simulation, ne vous attendez donc pas à pouvoir toujours clore les matchs par KO technique : vous devrez essayer d'être le plus efficace possible, surtout en attaque, car chaque mauvais coup influe sur le verdict final en cas de manque de temps. Bien qu'au début il ne soit pas facile de comprendre comment procéder, après un peu de pratique vous maîtriserez de plus en plus les mouvements, ainsi que tout le système de contrôle en général, qui, malgré sa complexité, s'oxyde immédiatement dans les fondamentaux du jeu jusqu'à devenir automatique, pour affiner des stratégies qui sont progressivement de plus en plus satisfaisantes. En ce qui concerne les modes de jeu d'UFC 5, des parallèles peuvent et doivent être faits avec les autres titres sportifs d'Electronic Arts : l'ajout du service en direct offre de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux défis centrés sur les événements réels de l'UFC, allant de pair avec la mise à jour du mode Carrière en ligne, qui implique un matchmaking basé sur les compétences, une progression par division et une chasse au titre à travers quatre divisions.Enfin, comme nous l'avons vu pour EA Sports FC 24, cet UFC 5 - propulsé pour la première fois par le moteur Frostbite - représente le plus grand saut en termes d'innovation graphique d'un titre à l'autre dans l'histoire de la franchise, grâce à la ressemblance photoréaliste des combattants et aux performances de rendu à grande vitesse (strictement à 60 images par seconde). Les nouveaux ralentis cinématiques des KO capturent également la fin des combats dans toute leur puissance, avec des mouvements ultra lents qui donnent à l'ensemble un aspect très cinématographique. À cela s'ajoutent les Seamless Submissions remaniées, qui étendent le système de grappin existant avec des transitions d'animation plus rapides et l'élimination des QTE. Dans le précédent EA Sports UFC 4, l'aspect graphique était sans aucun doute l'un des meilleurs aspects du jeu, et pour UFC 5 nous sommes sur un pied d'égalité : les dommages authentiques ont également un effet sur le gameplay, avec des frappes répétées et ciblées qui peuvent conduire à des blessures significatives, détériorant les attributs d'un combattant. Tout comme les lutteurs, les arènes sont bien réalisées, aussi bien dans l'octogone que dans les tribunes. Cependant, bien que la main experte d'EA Sports soit visible, le fait que l'éclairage concentre toujours l'action sur les combattants (comme à la télévision) masque une grande partie du public en arrière-plan (qui semble tout de même assez dynamique). Même les combattants virtuels générés dans la carrière sont toujours crédibles et frôlent le photoréalisme. Ajoutez à cela, enfin, une bande sonore pleine de morceaux d'un certain niveau, la plupart totalement originaux, flanquée comme d'habitude du commentaire, dynamique, toujours juste et jamais trop répétitif, qui non seulement réagit à ce qui se passe sur le ring, mais réussit aussi très bien à transmettre l'adrénaline et les passages les plus influents d'un combat.EA Sports UFC 5 est un excellent choix pour les amateurs de full contact et d'arts martiaux mixtes, mais sa courbe d'apprentissage au début peut être décourageante, même pour les plus patients. Une fois le premier obstacle franchi, on ne peut qu'apprécier le travail effectué sur le titre, qui est à ce jour la meilleure simulation de sports de combat disponible sur les plates-formes de la génération actuelle.