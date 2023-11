Dans une année 2023 riche en titres et qui touche presque à sa fin, il y a aussi de la place pour des jeux vidéo plus petits, apparemment dotés d'un sens aigu de l'introspection et également fortement liés à une imagerie différente. Starward Industries, le studio qui a réalisé The Invincible, souhaite introduire dans le jeu un récit qui a certainement marqué la culture de son pays et l'histoire mondiale de la science-fiction. Ne vous attendez pas à trouver des sabres laser ou une pluie chimique dense, mais préparez-vous à vous immerger dans des paysages spatiaux, un style rétro-futuriste et des aperçus atompunk. Stanislaus Lem, l'auteur polonais de L'Invincible, traite dans ses œuvres de la philosophie de notre place dans l'univers, du désespoir dans les mondes extraterrestres et est l'un des premiers auteurs à avoir anticipé l'idée de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un jeu vidéo narratif à la première personne dans lequel nous incarnons Yasna, une astrobiologiste expérimentée préparée à son rôle. Elle est envoyée sur Regis III pour retrouver son équipage disparu et comme prévu, les choses ne se passeront pas comme prévu. Novik, l'opérateur radio avec lequel nous serons en contact, nous servira d'éclaireur et d'aide psychologique dans notre mission. Les thèmes centraux du jeu sont l'autoréflexion et la contemplation humaines, mais ils sont racontés d'une manière très simple, à la portée de tous. Nous ne savons pas à quel point le jeu est fidèle à l'œuvre littéraire et nous imaginons que l'équipe n'a pas voulu en dénaturer l'essence. The Invincible est un jeu vidéo narratif et chaque dialogue apparemment inutile aura des conséquences sur l'issue de l'aventure comme sur les objets que vous collecterez. Le jeu dure une douzaine d'heures au cours desquelles vous pouvez voir comment différents choix mènent à de nouvelles solutions. Tous les dialogues du jeu, même si vous êtes rapide à lire, ne peuvent en aucun cas être ignorés. Chaque faux pas, chaque moment d'angoisse doit être saisi et canalisé émotionnellement, même s'il est éphémère. Le rythme du jeu est très particulier et Starward Industries a fait ce choix de conception en le décrivant comme "sans hâte mais très intense", mais en même temps, il crée des hauts et des bas dans l'expérience de jeu. Les difficultés rencontrées dans la recherche de ses compagnons sont évidentes et nous poussent à une exploration continue, même si elles ne sont pas aussi émouvantes qu'elles devraient l'être. Il va sans dire que l'intrigue évolue pas à pas, comme le jeu lui-même.Au cours de l'aventure, nous pourrons utiliser certains objets qui nous aideront à comprendre l'univers du jeu. Le premier objet que nous trouvons est une paire de jumelles dont le zoom et la distance sont réglables. Ne vous attendez pas à trouver le télescope technologique, mais tel qu'il a été imaginé dans le futur (des années 1950), très coloré et fonctionnel. Les autres outils que nous trouverons auront également des caractéristiques similaires, nous laissant avec ce sentiment d'impossibilité et de privation même dans les endroits les plus paisibles. Le gameplay se prête beaucoup à une approche VR et moins à une approche pad-in-hand, bien qu'il enchante dans son exploration (qui reste contenue). Chaque macro-zone est "juste de la bonne taille" et aurait pu être un peu plus aérée. Grimper ou escalader semble parfois forcé : il arrive de grimper sur un rocher en marchant simplement, et d'autres fois, il faut cliquer sur la bonne gâchette pour grimper à une hauteur similaire. L'exploration est interrompue par les dialogues continus qui se succèdent et qui brisent ce sentiment d'égarement et d'aliénation. Nous ne nous attendions pas à jouer à un jeu en monde ouvert ou à un jeu permettant de grimper partout, mais le sentiment d'isolement dans un monde inconnu fait défaut. Nous sommes toujours avides d'aventures graphiques, même avec des budgets élevés. Ne vous attendez pas à ce que chaque action soit guidée et dirigée comme dans le sens classique du genre, car au cours de notre course, nous avons également "perdu" certains objets en chemin. Communiquer, par exemple, certaines informations à l'astrogateur Novik ou ne pas le faire (ou rester silencieux) diffère de la formule "classique". La liberté de pouvoir faire certains choix narratifs acquiert un attrait plus mature pour ce type de jeu, et nous n'en tirons pas toujours le meilleur parti. Lorsque la possibilité de parler nous est présentée, nous automatisons l'idée de devoir répondre, mais comme dans la vie réelle, nous pouvons aussi décider d'y échapper. Ce n'est pas anodin et cela peut générer de multiples situations expérientielles même si nous ne savons pas dans quelle mesure cela affectera la fin du jeu.Si l'on parle toutefois d'exploration, le discours reste le même. Nous n'avons pas d'indicateurs à l'écran, à l'exception de la carte qui peut être activée avec le bouton bas et la possibilité de la feuilleter. Il n'est pas nécessaire de visiter toutes les rues et tous les lieux indiqués sur la carte pour continuer, mais un minimum de curiosité demeure. Starward Industries, pour sa première œuvre, a réussi à concevoir un jeu vidéo double A très soigné graphiquement et inspiré artistiquement. Il vous arrivera souvent de sortir d'un tunnel souterrain ou d'un vaisseau et de tomber sur un panorama à couper le souffle. Chaque élément a été clairement positionné d'une certaine manière, créant une harmonie visuelle des espaces, des couleurs et d'autres éléments. Le design des vaisseaux spatiaux nous a également impressionnés, fortement inspiré par les idées des designs soviétiques et des instruments futuristes de l'époque. Nous avons joué au jeu sur PS5 (il n'y a pas de version PS4 cette fpos), et l'expérience a été réussie techniquement parlant. Il y a eu de petites baisses de régime, mais rien de particulièrement problématique à signaler. Cependant, l'équipe de 11 bit s'est montrée particulièrement intéressée par la maintenance du jeu, promettant un correctif dès le premier jour. Un mode photo de base est inclus, mais il vous permettra de prendre de superbes photos.The Invincible est un voyage de science-fiction onirique dans l'univers rétro-futuriste créé par Stanislaus Lem. Peut-être parce qu'il veut à tout prix être fidèle à l'œuvre originale, le titre connaît des hauts et des bas. La narration domine tout au long du jeu et guide les actions de Yasna, la protagoniste, créant ce mélange de psychologie et d'anxiété pour les amateurs de science-fiction. L'exploration est présente mais calculée sans jamais aller au-delà de ce qu'elle promet. Starward Industries a créé un jeu qui prend son temps dans un univers artistiquement soigné.