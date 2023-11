Il n'aura fallu que six mois (et un réveil) pour sortir un nouveau chapitre de la série Yakuza, ou peut-être devrait-on dire Like a Dragon. La légende veut que Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name ait commencé comme un interlude narratif à Infinite Wealth, avant de devenir un contenu téléchargeable DLC après le lancement du nouveau jeu. Finalement, Masayoshi Yokoyama, le directeur de Ryu Ga Gotoku Studio, s'est rendu compte qu'il avait un nouveau jeu entre les mains, né presque " par hasard " au milieu du développement d'Infinite Wealth et d'Ishin ! Cette prise de conscience nous permet aujourd'hui d'apprécier Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name, qui renoue, d'un point de vue narratif, avec les événements survenus dans Yakuza 6 : Song of life. Le gameplay est typique de la série, une aventure d'action avec deux composantes - le combat et l'exploration - qui nous emmène dans un nouveau voyage à travers la métropole du Soleil Levant. Cette fois, c'est au tour des rues d'Osaka et de Yokohama, qui accueilleront un nombre impressionnant d'activités annexes, portant l'expérience de jeu à une durée totale comprise entre 10 et 20 heures. Le nouveau chapitre de la franchise, bien qu'en ligne avec les expériences passées, est superbe en termes de graphismes, mais quelques perplexités sur le gameplay commencent à se faire jour. Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name se déroule après les événements de Yakuza 6 : Song of life et avant ceux racontés dans Yakuza : Like a Dragon. Le protagoniste est toujours lui, l'inoxydable Dragon Légendaire Kazuma Kiryu, qui a échappé - une fois de plus - à une mort certaine.Nous l'avions en effet laissé agonisant après s'être jeté, tel un bouclier humain, pour défendre sa "nouvelle" famille. Une balle, hélas, semblait avoir décrété la fin de la légende de l'ancien membre du clan Tojo. Et pourtant, dès les scènes post-crédit du sixième chapitre de Yakuza, on pouvait voir Kazuma Kiryu se rétablir sur son lit d'hôpital. Et c'est dans ce lit que l'ancien Yakuza se compromet avec les Daidoji, un clan composé d'agents secrets qui semblent être à la solde du gouvernement japonais et même au-delà. Le Dragon Légendaire n'aime pas le chantage, mais décide néanmoins de passer un accord pour sauver l'orphelinat d'Okinawa. Suite à ce pacte, Kiryu renaît sous le nom de Joryu, avec l'intention d'accomplir des missions de toutes sortes, du garde du corps au livreur, tout en " ne " passant pas à côté. Mais le passé revient frapper à la porte, et la nouvelle identité de Mechagodzilla ne fait rien pour éloigner les fantômes du passé. Une révolution historique semble impliquer tous les clans Yakuza, mais dans une direction qui semble mettre fin aux sociétés honorées telles que nous les avons connues au cours des glorieuses années de la saga à succès conçue par Ryu Ga Gotoku Studio. Mais quel sera le rôle de Kazuma Kiryu dans tout cela ? Il ne nous reste plus qu'à le découvrir, au son des coups et des mini-jeux.Le concept d'identité, lorsqu'il s'agit de jeux vidéo, est quelque chose de métaphysique, qui transcende tout le train médiatique construit autour du lancement d'un jeu vidéo. C'est un aimant, un aimant dont l'attraction devient sans équivoque dans tous ces titres caractérisés par la sérialité. Ces exemples ne sont plus très nombreux aujourd'hui. Des mouches blanches et des chefs-d'œuvre intemporels. Parmi eux, la série Yakuza compte pas moins de 23 chapitres à son actif (dont 9 réguliers, 11 spin-offs et 3 remakes) en plus de 18 ans de carrière. Au cours de ces années, des expérimentations ont été faites au niveau du gameplay, jusqu'à la décision de changer la nomenclature de Yakuza à Like a Dragon. La formule de jeu est celle qui a caractérisé toute la série (à l'exception de Yakuza : Like a Dragon), une aventure d'action avec des sessions de combat en temps réel. La première grande nouveauté concerne justement ce dernier aspect, Kazuma Kiryu étant doté de pas moins de deux styles de combat distincts, Yakuza et agent secret. Le premier hérite des bonnes choses vues jusqu'à présent dans la saga, qui donne le meilleur d'elle-même dans les combats à un contre un. Le second, en revanche, permet d'utiliser des gadgets qui tiennent à distance les ennemis "de groupe", avec un style qui privilégie le confinement de zone.Parallèlement à la partie action du jeu, Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name accueille une dimension exploration qui nous offre un nouvel aller simple pour le Japon. Remettant les considérations artistiques à plus tard, le Joryu redécouvert devra faire face à des activités de toutes sortes et de tous types pour gagner de l'argent (en yens et en points de compétence). Nous ne voulons pas trop nous étendre sur ce sujet, afin de ne pas gâcher l'infinité de choses à faire dans les rues d'Osaka et de Yokohama. Pour ne citer qu'un exemple, nous nous sommes littéralement "électrocutés" devant les grands classiques de Sega, jouables dans les différentes salles d'arcade. Un coup bas sur le plan de la nostalgie. Une mention honorable pour l'introduction d'une gigantesque zone HUB appelée Castle. Un immense parc d'attractions pour adultes installé sur une plateforme et accessible uniquement par hélicoptère, loin des autorités locales et aux mains des Yakuza. Tout y est possible, même si l'attraction principale reste les combats à mort, en un contre un ou en équipe. Pour les possesseurs de l'édition Deluxe du jeu, il sera possible de recruter trois joueurs de haut niveau dans l'équipe : Goro Majima, Taiga Saejima et Daigo Dojima.L'amour de la patrie est une prérogative pour chaque œuvre qui passe entre les mains de Ryu Ga Gotoku Studio. Depuis le chapitre 0 de Yakuza, la série n'a jamais hésité à raconter des fragments de la vie quotidienne des Japonais, en insérant de nombreuses références sociopolitiques actualisées par rapport au contexte (allant même jusqu'à faire apparaître des messages voilés de protestation). L'activité secondaire des voleurs de subventions, par exemple, donne à réfléchir sur le fléau social de l'invisible, au point de faire tourner une grande partie de la structure narrative de ce nouveau chapitre sur les exploits des anciens Yakuza. Il suffit de penser que rien qu'à Tokyo, on estime à 5 000 le nombre de sans-abri, pour la plupart âgés d'une quarantaine d'années et souffrant de problèmes d'addiction. La façon dont les développeurs japonais ont décidé de s'attaquer à ce problème est plus que fabuleuse, faisant d'eux une partie active du célèbre réseau Akane. En effet, en aidant ces personnes dans le besoin, nous obtenons des points de compétences utiles pour débloquer de nouvelles compétences pour notre Joryu. Ceci mis à part, Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name nous fait visiter les quartiers d'Osaka et de Yokohama, respectivement Sotenbori et Isezaki Ijincho. Si l'on considère que le jeu a débuté en tant que DLC - avant d'être converti en titre autonome - on ne peut que se lécher les doigts devant l'excellent travail réalisé. Une fois de plus, les détails, même les plus infimes, sont somptueux. Les lumières, les couleurs, les sons typiques de ces lieux nous entraînent dans un écosystème culturel à des années-lumière du nôtre. Pourtant, le niveau d'immersion est si fort que cette distance est annulée sans même que l'on s'en rende compte, et le mérite en revient, une fois de plus, au professionnalisme de Ryu Ga Gotoku Studio.Nous étions tous d'accord pour considérer ce qui était censé n'être qu'un contenu supplémentaire comme un bon titre autonome. Les préjugés étaient là, nous ne le cachons pas, notamment parce que le tournant de la série Yakuza et le nouveau cours Like a Dragon avaient créé une zone de compression qui, d'une manière ou d'une autre, devait déboucher sur quelque chose. Ce quelque chose devait être Like a Dragon : Infinite Wealth et, au lieu de cela, le choix s'est porté sur un titre "tampon" de moins de 20 heures. La vérité, c'est que les signes du temps commencent à se faire sentir. Dans une ère historique où toutes les aventures d'action se déroulent à un rythme important, les développeurs japonais décident de se préoccuper de ces tendances. Le système de combat, hormis le choix de deux styles différents et opposés, s'avère toujours aussi lourd et peu réactif. La position de garde, le plus souvent, ne permet pas d'attirer l'attention sur l'ennemi, et le système de verrouillage ne reste qu'un vœu utopique. Comme nous l'avons vu plus haut, la dimension exploratoire du jeu comporte toujours des murs invisibles (avec des panneaux d'interdiction suspendus dans les airs) qui limitent fortement le sentiment de liberté (auto-induit par le gameplay lui-même). Un non-sens qui a toujours été inhérent à chaque chapitre de la série Yakuza et qui aurait pu être justifié il y a quelques années, mais qui commence à devenir difficile à digérer. Nous ne sommes pas là pour discuter du niveau de qualité du produit, qui a déjà été largement salué dans les mots de cette critique. En seulement six mois de développement, Ryu Ga Gotoku Studio a sorti de son chapeau un nouveau bijou à ajouter à sa saga à succès. Ce que l'on ne comprend pas, c'est pourquoi ils ne veulent pas se confronter au présent, s'en tenant à un passé qui, aussi glorieux soit-il, commence à montrer des signes évidents de dépassement. A noter que si vous souhaitez le jeu en version physique, il faudra passer par l'import japonais.Six mois de développement pour produire une nouvelle aventure de la série Like a Dragon, qui nous permet de renouer avec l'un des personnages les plus aimés de tous les temps. L'histoire et les personnages sont plus qu'excellemment conçus, avec une structure narrative pleine de rebondissements. Le gameplay est le même que par le passé, avec des innovations qui ne parviennent pas à distraire le désir de ne pas évoluer. Un (presque) plus de la même chose qui se présente avec une infinité de mini-jeux et d'activités secondaires et qui se caractérise par une dimension artistique du plus haut niveau.