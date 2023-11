L’adaptation de l’IA crée plus d’emplois d’IA dans le monde entier

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

– Au cours des deux dernières années, la demande en emplois d’IA a explosé dans le monde entier. Cela ressort d’une analyse de données de Deel , la plateforme RH et Payroll tout-en-un pour les équipes mondiales. Les organisations ont recruté pas moins de 59 % de fonctions d’IA, d’ingénierie logicielle et de science des données en plus par rapport à 2021. La plus forte hausse a été enregistrée l'an dernier, de septembre 2022 à septembre 2023, avec 38 %. Par ailleurs, le nombre de fonctions liées à l’IA figurant sur le payroll chez Deel a augmenté de soixante pour cent au cours des deux dernières années.Depuis l’arrivée de ChatGPT, de nouvelles fonctions sont également apparues, comme en témoigne sa propre analyse de données. L’Inde, en particulier, est à la pointe avec des fonctions telles que AI Engineer, AI Training Lead et AI Computer Vision Engineer. Comme les talents IA se répandent de plus en plus partout dans le monde, Deel constate également que les entreprises américaines recrutent de plus en plus de talents dans d’autres pays, avec dans le top trois : Brésil, Canada et Argentine. Le talent se cache surtout dans les grandes villes : Toronto (7 %), Bangalore (3 %) et Londres (3 %); Lahore, Berlin et Buenos Aires (2 %). Pourtant, les États-Unis ont suffisamment de talents en interne, mais, étonnamment, ce sont des entreprises anglaises et canadiennes qui y recrutent des travailleurs.Sur le plan salarial, l’Amérique latine, l’Europe et le Moyen-Orient sont les plus attrayants pour les emplois liés à l’IA par rapport aux autres régions. L’année dernière, les salaires ont augmenté de deux pour cent dans ces régions., déclare, General Manager Benelux chez Deel.----Deel est la plateforme RH tout-en-un pour les équipes mondiales. Elle aide les entreprises à simplifier tous les aspects de la gestion d’un effectif international, de la culture et de l’onboarding à l’administration salariale locale et la conformité. Deel travaille de manière conforme pour les free-lance indépendants et les travailleurs à temps plein dans plus de 150 pays. De plus, Deel s’installe en quelques minutes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.deel.com