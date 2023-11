Desolatium a débuté il y a plus de trois ans en tant que projet de financement participatif du studio indépendant espagnol Superlumen pour un jeu pointer-cliquer VR et PC. Le studio indépendant a désormais été racheté par l'éditeur néerlandais SOEDESCO et même si les versions VR et PC de Desolatium devront attendre un peu, des versions console sont sorties. Desolatium est un jeu d'aventure pointer-cliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas les point'n click, ddans ce type de jeux, vous scruterez des environnements à la recherche d'informations et d'objets. En cliquant sur des objets, vous les enregistrez dans un inventaire. En combinant des éléments entre eux et avec votre environnement, vous pouvez résoudre des énigmes et progresser dans le jeu. La plupart des gens auront joué au pointer-cliquer à un moment donné. Dans Desolatium, vous incarnez quatre personnes différentes qui sont toutes impliquées dans une secte mystérieuse. Ces personnes ont des rôles différents, comme celui de professeur d'université et de journaliste. Néanmoins, dans la pratique, elle ne sont pas très intéressantes ni charismatiques. Malgré le fait que le jeu soit entièrement doublé (en anglais et en espagnol) et que les personnages principaux commentent ce qu'ils voient dans leur environnement, il est difficile de passer outre le côté générique des individus. Et comme il est difficile de sympathiser avec eux, certaines parties de l'intrigue n'ont malheureusement eu que peu d'impact.Nous n'avons pas non plus été impressionné par le gameplay. Le jeu peut se terminer en trois heures environ. Il existe trois fins différentes selon ce que vous trouvez. Le nombre d'énigmes demeure assez décevant et les obstacles rencontrés étaient rarement difficiles. Cela était principalement dû au fait que l'on trouve peu d'objets : il n'y a donc plus de surprise quant à savoir quoi combiner et utiliser à quel moment. Ce que vous rencontrez souvent, ce sont des textes tels que des livres et des articles de journaux. C'est bien sûr une belle façon de donner un peu de contexte à l'histoire, mais c'était tout simplement trop. Bien sûr, les jeux ne doivent pas nécessairement être réalistes, mais à un moment donné, nous avons eu du mal à accepter que les gens oublient autant d'informations pertinentes. Cela laisse vite peu de mystère.La particularité de ce jeu est que vous jouez dans un environnement à 360° (généralement) réaliste. Les créateurs ont pris des photos environnementales à divers endroits et les ont traduites dans le monde du jeu sous une forme légèrement modifiée. Vous ne vous déplacez pas dans ces environnements, mais vous vous tenez à un point fixe au milieu d'où vous regardez autour de vous. En cliquant sur les portes et les chemins, vous vous déplacez vers un environnement différent. Cela garantit que vous avez vraiment le sentiment de vous trouver dans une ville ou un bâtiment, mais cela donne parfois l'impression que les éléments ajoutés sont encore plus déplacés. Il y avait deux scènes, une avec un feu et une avec un monstre, qui semblaient presque (involontairement ?) comiques. Parfois, les paramètres réalistes prêtent également à confusion. Alors que dans les environnements pointer-cliquer « faits maison », vous pouvez indiquer plus clairement les itinéraires que le joueur peut emprunter et les objets pertinents, il n'était pas tout à fait clair dans Desolatium où vous deviez aller et ce que vous deviez faire. Et tandis que sur PC, vous pouvez facilement survoler l'environnement avec votre souris pour voir quand votre curseur indique que vous pouvez cliquer sur quelque chose, sur PS5, cela fonctionnait un peu moins bien. Cela conduisait parfois à des moments frustrants où on cliquait d'un environnement à l'autre sans savoir ce que l'on cherchait, pour découvrir que nous n'avions pas gardé le curseur exactement au bon endroit auparavant. Outre les lieux réalistes, le style inspiré de la bande dessinée est également frappant. Vous pouvez le voir au début de chaque chapitre, dans les dialogues et les cinématiques. Les affiches des personnages sont notamment bien conçues.Desolatium pêche par ambition, c'est dommage car il avait du potentiel. On peut supposer que les environnements en VR sont très impressionnants et que cela change toute l'expérience de jeu. Pour les joueurs console, l'expérience est trop succincte compte tenu du tarif demandé.