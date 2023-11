The 7th Guest est en fait un jeu d'aventure datant de 1993, l'un des premiers à être sorti sur CD-ROM, qui permettait d'explorer des environnements tridimensionnels pré-rendus et des films avec de vrais acteurs inclus dans l'histoire. C'est vrai, tout comme Myst. Dans le jeu, nous devions explorer une grande villa où Henry Stauf avait invité six invités, chacun d'eux effrayé et manipulé pour lui rendre un petit service innocent : rencontrer le septième guest. Au moment où vous explorerez les lieux, plusieurs années se seront écoulées et le manoir sera en ruines, mais les énigmes incluses à l'intérieur ne le seront pas. Dans un mélange de frissons et d'ambiance macabre, le joueur devra retracer les événements de cette nuit-là, revivre les agissements des différents invités, résoudre les différentes énigmes disséminées un peu partout, et enfin arriver à la sombre vérité des lieux. La même chose se produit dans The 7th Guest VR , un remake complet du titre, 30 ans après la sortie originale, qui fera le bonheur des fans du premier mais aussi des nouveaux venus, grâce à de superbes graphismes, un gameplay adapté à l'utilisation des mains, de nombreux similaires mais en même temps des énigmes revisitées, et une expérience digne d'un escape game moderne.Dès le début, on se rendra compte à quel point l'équipe de Vertigo Games a soigné le décor et le gameplay, créant une immersion assez engageante pour le joueur. En ramant jusqu'à la villa, au sommet d'un bateau, nous apprenons immédiatement comment les mains sont notre principale méthode d'interaction, saisissant des objets, les déplaçant et interagissant avec l'environnement. Une lanterne nous permettra d'éclairer l'espace qui nous entoure, révélant son aspect original, comme c'était le cas dans le passé. Cette fonctionnalité nous permettra de réparer un échafaudage cassé au fil du temps (mécaniques présentes seulement au début), de nous effrayer grâce à des portraits macabres, et en même temps elle s'avérera extrêmement utile grâce à la possibilité d'afficher des messages cachés qui fourniront des indices Pour avancer. Pour faire avancer le récit, il faudra se positionner sur certains points précis et éclairer des contours abstraits et changeants, de manière à faire matérialiser le passé sous nos yeux. Ce sera comme regarder un film avec de vrais acteurs, grâce à la captation volumétrique, qui bougeront et agiront devant nous. Martine, Edward et Elinor, Julia , mais aussi Hamilton et Brian . Chacun avec son métier, sa personnalité, mais aussi ses motivations. En entrant dans les différentes salles, nous découvrirons que chacun des différents invités a été testé avec quelques énigmes, qu'il nous appartiendra de résoudre pour avancer dans l'intrigue et tout découvrir sur ce septième invité, et pourquoi Henry Stauf est tellement obsédé par l'idée de le retrouver.Bien que la villa puisse être explorée librement, les pièces seront toutes verrouillées. Chaque fois que l'intrigue avance, nous entendrons les carillons de l'horloge qui marqueront l'ouverture d'une nouvelle porte, nous permettant ainsi d'entrer et d'explorer les lieux. Chaque pièce présentera des signes de vieillissement et sera sombre et dépourvue de lumière. En effet, notre lanterne éclairera le chemin, nous montrant l'environnement tel qu'il était dans le passé, révélant des écritures invisibles, ainsi que matérialisant les objets absents dans leur forme originale. Les peintures sur les murs révéleront des images macabres, telles que des yeux dans la nourriture, des personnes sans tête, du sang et des regards maléfiques. La villa de Stauf n'est pas un endroit heureux, et nous comprendrons bientôt pourquoi. Chaque pièce aura plusieurs énigmes à l'intérieur, et ces dernières seront ancrées à la pièce en question. Cela signifie que nous n'aurons pas besoin de parcourir tout le manoir pour pouvoir résoudre les énigmes, mais en même temps, tous les casse-têtes ne seront pas prêtes à être résolues. Certains puzzles, en effet, nécessiteront des pièces manquantes, ou inciteront le joueur à chercher des indices disséminés dans la pièce, visibles ou invisibles, afin de tout reconstituer et de tester nos capacités logiques. Il n’existe pas un seul type de puzzle, mais il y en aura plusieurs , avec des logiques et des instructions différentes, le tout sans jamais expliquer ouvertement les règles. Il faudra donc toucher, déplacer, faire pivoter et saisir tout ce que nous rencontrons. Parfois, ils seront des objets utiles, d'autres fois, ils ne seront qu'une distraction, mais petit à petit, nous comprendrons comment ils fonctionnent pour trouver la solution au puzzle qui, une fois résolu, nous donnera quelque chose de précieux ou activera le suite de l'histoire.Bien que les énigmes soient le cœur central de l'expérience, cette dernière est également enrichie par le décor mystique, par les présences qui disparaissent lorsqu'on les regarde, par la musique, par les sons, mais aussi par l'histoire du jeu qui sera révélé en découvrant des vinyles et en les plaçant dans les platines, en allumant des boîtes à musique ou en trouvant des photos éparpillées dans les pièces qui raconteront l'histoire du propriétaire de la villa, afin de comprendre les raisons de son invitation. Dispersées partout, il y aura également des pièces de monnaie, qui pourront être utilisées pour débloquer des indices sur ce qu'il faut faire. En fait, nous aurons à notre disposition une sorte de carte distribuant des indices sous la forme d'une tablette très similaire aux ouijas, ceux utilisés pour les invocations spirituelles, le tout pour rendre l'expérience encore plus surréaliste et effrayante, sans jamais aboutir à l'horreur ou à effrayer le joueur, mais en restant toujours dans ces limbes qui rendent ce type d'expérience agréable et thématique. Les graphismes du jeu sont vraiment évocateurs, bien réalisés, dynamiques et généralement adéquats pour l'expérience et adaptés au coût du produit. Néanmoins, il sera facile de remarquer quelques rendus visuels paresseux, avec uniquement des textures plutôt que de véritables modèles polygonaux, ou encore quelques portraits en basse résolution qui rendent la résolution de certaines énigmes plus complexe qu'elle ne le devrait. A noter également le manque de reflets et d'éclairage dynamique, qui, notamment avec l'utilisation de la lanterne, auraient donné au titre ce côté supplémentaire.The 7th Guest VR est un remake qui fera le bonheur des fans de l'original, mais aussi des nouveaux joueurs qui découvriront ce titre pour la première fois. Grâce à plusieurs énigmes bien équilibrées, et un niveau de défi pas trop complexe mais en même temps pas anodin, le joueur pourra se perdre dans les méandres de la villa comme s'il se trouvait dans une grande escape room mystique avec des éléments de terreur qui, pour le prix de 30 €, vous divertiront pendant 6 à 9 heures de jeu, en fonction de votre habileté et de votre désir de trouver tous les objets à collectionner. Le titre créé par Vertigo Games est donc bien emballé, et fera certainement le bonheur des amateurs du genre.