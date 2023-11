Conduire des buggys, des quads et d'autres véhicules tout-terrain est quelque chose que l'on associe rapidement aux coureurs tout-terrain intenses. Pensez à MotorStorm ou bien sûr à la franchise MX vs ATV. Il s'agit principalement de jeux de course d'arcade, où un titre réaliste n'est pas courant dans ce segment. Nacon a changé cela en 2020 en proposant Overpass. Un jeu de course dans lequel vous deviez affronter sérieusement diverses disciplines tout-terrain. Bien que ce jeu ait reçu de nombreuses critiques, ils réessayent maintenant avec Overpass 2 et nous avons constaté des progrès. Overpass 2 est un jeu assez simple en ce qui concerne la division des modes. Vous pouvez faire une course rapide dans différentes disciplines, vous pouvez courir hors ligne et vous lancer en ligne. De plus, vous disposez d'un mode carrière et c'est tout. Ce n’est peut-être pas très étendu pour les jeux de 2023, mais il y a plus de choses cachées sous cette apparence compacte qu’il n’y paraît. Les modes mentionnés parlent tous d'eux-mêmes, car Overpass 2 ne fait rien de plus ou différemment de ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est amusant entre les deux et on vous donne l'occasion de mieux connaître les cours. De plus, il s’agit bien entendu d’une prolongation de carrière. Une fois que vous l'avez terminé, vous pouvez concourir en ligne. Même si la partie online n'est pas surchargée, cela fonctionne très bien autrement.Le mode carrière constitue finalement la partie principale d'Overpass 2 et vous obtenez une approche assez traditionnelle. En tant que nouveau venu, vous êtes d'abord présenté à votre garage, où vous pouvez trouver, réparer et améliorer les différents véhicules. Pour cela, vous avez besoin de personnel et vous pouvez les attirer grâce à une gestion simple et leur confier des missions. Vous recevez également des offres de sponsoring, qui vous donnent des objectifs supplémentaires dans les courses. Une fois terminé, vous gagnerez des crédits supplémentaires, qui vous seront utiles pour acheter de nouveaux véhicules et bien plus encore. Ce sont les questions périphériques dans le contexte de la gestion que vous devez aborder ici. Ce n'est pas très étendu, mais c'est suffisant pour faire ce qu'il est censé faire. Ce qui est plus important, cependant, c'est qu'en progressant, vous obtenez également des points, que vous pouvez ensuite utiliser dans divers arbres de compétences. Ces compétences vont d'améliorations plus techniques comme 10 % d'adhérence en plus pour une certaine catégorie de véhicules à une augmentation de vos gains d'XP lorsque vous terminez une course, etc. Ce n'est pas si unique ici, mais cela vaut la peine de débloquer ces compétences, car elles seront certainement utiles. Les compétences entourant le développement et la réparation de vos véhicules sont particulièrement utiles, car les courses que vous disputez mettent à rude épreuve votre équipement. Après tout, c'est différent de simplement conduire d'un point A à un point B sur « l'asphalte sûr ».Après avoir évoqué la façon dont le mode carrière est conçu en termes d'options, nous arrivons à des courses efficaces. Au cours de votre carrière, vous visiterez le garage entre les courses où vous pourrez appliquer des améliorations, développer vos compétences, lire des e-mails et surtout : consulter le calendrier. Il se compose d’un certain nombre de choses importantes qui se succèdent. Vous avez donc une dizaine d'épreuves au cours d'une saison et lors de ces épreuves vous participerez à trois types de courses : quads, buggies et 'Rock Bouncer'. Ces courses sont complètement différentes les unes des autres, ce qui crée des défis et des variations, nous en reparlerons dans un instant. Lors de ces courses vous cumulez des points et le but est bien sûr de devenir champion à l'issue de la course. À cet égard, tout cela est assez traditionnel, mais comme il existe trois disciplines différentes en course, cela ne deviendra pas vite ennuyeux. Entre les courses de championnat importantes, vous recevrez des invitations, des démonstrations ou des essais routiers auxquels participer. Cependant, la différence n'est pas énorme, vous pouvez donc ignorer ces courses en toute sécurité si vous souhaitez vous concentrer sur le championnat. En même temps, votre participation vous rapportera de l'XP et de l'argent supplémentaires. C'est donc à vous de décider ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Overpass 2 propose une assez grande variété d'itinéraires. Le résultat est qu'une course se termine en littéralement une minute - principalement des courses de côte - tandis qu'une autre course peut facilement prendre 12 minutes. Pour suivre le rythme, les épreuves individuelles peuvent effectivement prendre un peu trop de temps si vous y consacrez plus de 10 minutes. Dans ce contexte, c'est bien que vous puissiez simplement l'ignorer. Surtout si vous jouez plusieurs saisons, à un moment donné vous l'avez vu et vous allez plus vers ce qui est vraiment nécessaire, car cela vous aidera à remporter le titre.La course se compose de trois variantes. Avec les quads, vous roulerez contre d'autres sur des circuits fermés ainsi que sur des trajets plus longs d'un point A à un point B, où vous pourrez en rencontrer d'autres en cours de route. Dans le premier cas, il s'agit en réalité de votre position que vous essayez de sécuriser en dépassant les autres. Dans le deuxième type de course, vous conduisez votre propre course pour être aussi rapide que possible. Il en va de même pour les buggies, qui ont également une répartition similaire dans les courses. Ce qui est bien, c'est que dans les deux catégories, vous devez également affronter de véritables parcours d'obstacles, où vous devez franchir toutes sortes d'objets. Pensez aux troncs d’arbres empilés à des altitudes d’où vous n’êtes pas autorisé à tomber et bien plus encore. Le Rock Bouncer est également inclus ici, mais avec ce véhicule, vous conduisez principalement les montées. Le but est simplement de gravir un mur de montagne infranchissable pour atteindre le sommet le plus rapidement possible, mais une erreur de direction peut entraîner une descente en descente. Il s'agit donc de bien diriger, de doser l'accélérateur et de jouer avec la conduite, ce qui a un effet notable. Ce que tous les types de courses ont finalement en commun, c'est que vous parcourez des itinéraires dont votre tramway normal aurait fini au bout de quinze minutes, car il s'effondrerait alors de misère. Cela signifie aussi courir à un rythme plus lent, car les obstacles vous ralentissent énormément.Naturellement, vous essayez d’atteindre la ligne d’arrivée le plus rapidement possible, mais la vitesse n’est pas toujours la clé du succès. Parce que le jeu joue beaucoup avec la physique, il est bon de voir comment se comporte votre véhicule et le dosage est souvent une meilleure solution que la simple accélération, même s'il y a aussi des parties où vous pouvez tout mettre en œuvre. Même si la physique est globalement bonne lorsqu'on franchit les obstacles, il arrive souvent que le jeu perde un peu le fil. Par exemple, nous avons eu des cas où nous tombions de notre quad à la moindre chose, alors que cela n'est pas réaliste, mais il arrivait aussi que nous nous couchions simplement sur le côté au sol pour récupérer ensuite, là où une chute serait logique. La physique pourrait encore nécessiter un peu de travail, mais elle est nettement meilleure que dans la partie précédente et c'est une bonne chose. En même temps, on voit que l'IA est complètement à l'envers, car dans tous les types de courses, elle sort de la piste partout, coupe injustement et ne vous prend pas du tout en compte. Cela peut parfois être un peu frustrant, surtout si l'objectif de votre sponsor n'est pas de frapper les adversaires. En parlant de ça, un objectif de sponsoring comme franchir la ligne d'arrivée à l'envers est ridicule, car cela n'a aucun sens dans le ton assez sérieux du jeu. En outre, il est également frappant que 70 % des courses soient relativement faciles à gagner, mais que dans les 30 % restants, vous franchissez la ligne d'arrivée avec un énorme désavantage. Le niveau de difficulté n'est donc pas tout à fait le même, même si ce n'est pas vraiment un gros problème.Overpass 2 présente également quelques problèmes graphiques. Heureusement, les problèmes de framerate du premier jeu ne sont plus un problème, mais le fait est que les environnements semblent parfois un peu dépouillés et pas vraiment détaillés, surtout en ce qui concerne les effets. L'éclairage est aussi parfois un peu étrange, rendant les montagnes en arrière-plan d'un blanc éclatant au crépuscule du soir. Non, ce n'était pas de la neige. Graphiquement, ce n'est certes pas moche, mais c'est un peu stagnant - surtout par rapport à ce qui est le standard d'aujourd'hui. Cependant, vous pouvez vivre avec. Vous bénéficiez également de l'option de quatre modes graphiques : Résolution, Ray Tracing, Performance et Eco. Le premier se concentre sur la résolution avec un objectif de fréquence d'images de 30 ips, mais ce n'est pas du tout agréable à l'œil. L’option intermédiaire réduit légèrement la résolution, mais ajoute le Ray Tracing. Le jeu dit que cela réduira la fréquence d'images, mais curieusement, cela semble beaucoup plus silencieux dans ce mode qu'en mode Résolution. Vous disposez également du mode Performance, qui applique une résolution dynamique et vise la fréquence d'images la plus élevée possible. Enfin, Eco, qui devrait afficher une présentation économe en énergie, mais nous n'avons pas remarqué de différence avec Performance. Le problème est cependant que le jeu n'a pas d'aspect graphique spécial dans aucun mode et les différences visuelles sont si minimes que le mode que vous utilisez n'a pas vraiment d'importance en termes de résolution. C'est pourquoi nous recommandons Performance en raison de la bonne fréquence d'images. Nous pouvons être brefs sur l'audio, qui est loin d'être impressionnant, mais fait ce qu'il doit faire.Overpass 2 est un jeu étrange en ce qui concerne les coureurs tout-terrain, mais nous pouvons l'apprécier. Cela apporte vraiment quelque chose de différent et est parfois très difficile car les itinéraires sont incroyablement inhospitaliers. Par rapport à la première partie, le jeu est également meilleur à presque tous les égards, même si le niveau de difficulté est encore quelque peu variable. De plus, la physique n’est pas encore au plus haut niveau, mais c’est quelque chose avec lequel il faut vivre. L'IA vraiment stupide est vraiment ennuyeuse, il est impossible de s'y retrouver et le jeu présente également quelques problèmes graphiques. Cela dit, nous ne pouvons pas nier que nous nous sommes bien amusés avec Overpass 2.