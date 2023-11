Imaginez un monde dans lequel vous, Rust et votre sœur recherchez d'autres personnes vivantes. Le monde est presque éteint. Depuis des années, vous cherchez une personne vivante, mais vous ne la trouvez jamais. Un désastre s'est produit. La maladie "Peccatomania" a presque anéanti l’humanité. Votre sœur présente également des symptômes de cette terrible maladie. Pour les supprimer, elle doit toujours se connecter à Archetype Arcadia, vous ne savez pas ce que c'est car vous n'avez vous-même aucun symptôme. Bien que cela change rapidement lorsque vous trouvez votre sœur inconsciente alors qu'elle est connectée à Archetype Arcadia. Pour l'aider, vous devez jeter un œil à ce monde spécial. Parviendrez-vous à sauver votre sœur ? Et découvrirez-vous un jour ce qu’est l’Archetype Arcadia ? L'histoire démarre à la vitesse de l'éclair et vous entraîne immédiatement dans le jeu. Archetype Arcadia s'avère être une sorte de jeu VR dans lequel les joueurs doivent vaincre des monstres avec des cartes. Vous n'êtes pas obligé de jouer ces batailles vous-même, car il s'agit d'un roman visuel sans gameplay. Cela ressemble à un RPG raconté comme un livre. La seule interaction a lieu lorsque des choix sont présentés. Le jeu a de nombreuses mauvaises fins et quelques bonnes. Chaque épilogue peut vous donner un peu plus d'informations sur le monde et l'histoire dans son ensemble. Bien que la plupart des mauvaises fins se terminent assez brusquement.Les cartes que vous utilisez pour vaincre les monstres sont des souvenirs. Si vous perdez, ces souvenirs sont en jeu. Ceux-ci peuvent alors simplement être détruits, vous faisant perdre cette mémoire. Nous avons été quelque peu surpris de voir à quel point ces émotions sont transmises lors d’un tel combat. Grâce à de bonnes animations et à l'écran qui devient plus rouge lorsque vous êtes blessé, vous, en tant que lecteur, savez toujours comment les choses se passent. Cela a certainement aidé avec l'expérience. Les émotions jouent un rôle majeur dans le jeu. Non seulement pendant les combats, mais aussi en dehors des combats. L'idée est que vous sympathisiez avec les personnages et que vous ressentiez vraiment les émotions. Parfois, cela fonctionne certainement, mais à mesure que l’histoire continue, cela devient de plus en plus pareil. C'est parce que c'est un travail assez lourd. Vous êtes toujours confronté à un environnement lourd et dépressif. De temps en temps, une lueur d’espoir surgit, mais le désespoir n’est jamais loin. Certaines personnes peuvent gérer cela un peu plus que d’autres. Le doublage est entièrement en japonais et sonne bien. On apprécie toujours quand c’est bien enregistré, car cela ajoute à l’expérience. Cela garantit également que les émotions sont véhiculées.C'est dommage que tout commence à devenir un peu monotone au bout d'une dizaine d'heures. Le jeu vous prendra environ quarante à cinquante heures et peut-être même plus si vous optez pour toutes les fins. Le jeu pourrait être un peu raccourci pour la lecture. Certaines scènes deviennent trop longues. Bien sûr, il est logique que le jeu se concentre sur les souvenirs des personnages. Car oui, vous rencontrerez d'autres personnages dans Archetype Arcadia. Qu’il s’agisse de personnes vivantes ou non, vous devez le découvrir par vous-même. Cependant, il y a parfois trop de souvenirs. Le jeu essaie de donner à chaque personnage un passé profond afin que vous vous sentiez connecté. Seulement, c’est devenu un excès, donc ça ne me semble plus spécial. L'histoire comporte suffisamment de rebondissements pour retenir votre attention. Il y a déjà des allusions à des choses dont on ne se rend souvent compte qu'après coup. En tout cas, ça donne une belle idée que c'est bien ficelé. Vous pouvez vous attendre à ce qu'un roman visuel comporte de nombreux emplacements de sauvegarde, afin que vous puissiez continuer sans être dérangé pour atteindre toutes les fins. Ce n’est pas différent dans l’archétype Arcadia. Cependant, la sauvegarde automatique ne fonctionne pas entièrement comme souhaité. Nous avons parfois constaté que la sauvegarde automatique était en retard d'une demi-heure. Ce n’était pas un problème pour nois, car nous avons l’habitude de sauvegarder fréquemment. Mais quand même, si une telle fonction est incluse, vous pouvez vous attendre à ce qu'elle fonctionne bien.D'une part, Archetype Arcadia sait raconter une histoire bonne et divertissante, mais elle est longue et lourde. Cela variera selon les personnes si cette histoire vous plaît ou non et si vous pouvez supporter les émotions fortes. Les animations et les illustrations sont superbes et vous aident à vivre les émotions. Dans l’ensemble, un roman visuel soigné.