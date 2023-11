Red Hat Device Edge maintenant disponible

06/11/2023 Dans Publié leDans Press Releases

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Red Hat Inc, leader des solutions open source, annonce la disponibilité générale de Red Hat Device Edge. Les appareils aux ressources limitées situés à l'extrémité de la périphérie, tels que les robots, les terminaux de vente ou les écrans intelligents, peuvent désormais être exploités sur une plateforme solide.



Red Hat Device Edge est une version pour entreprises de MicroShift, un projet communautaire open source mené par Red Hat avec une version allégée de Kubernetes qui intègre les fonctionnalités de périphérie de Red Hat OpenShift. Qui plus est, Red Hat Device Edge utilise un système d'exploitation basé sur Red Hat Enterprise Linux optimisé pour la périphérie. Depuis aujourd'hui, Red Hat Device Edge est également proposé avec Red Hat Ansible Automation Platform pour gérer facilement des centaines de milliers de sites et d'appareils dès le jour 1 et le jour 2.



Red Hat Device Edge offre aux clients et aux partenaires les avantages suivants :



-Un encombrement minimal pour les appareils à ressources limitées fonctionnant dans des environnements difficiles. Le système d'exploitation n'occupe pas tout l'espace, ce qui permet aux charges de travail de continuer à fonctionner ;

-Une plateforme de périphérie avec deux options de déploiement en fonction des besoins de la périphérie. Red Hat Device Edge avec Red Hat Enterprise Linux et Podman sont parfaits pour les petits déploiements avec des applications statiques. MicroShift, quant à lui, peut être ajouté en tant qu'option Kubernetes pour des environnements plus dynamiques avec une orchestration de conteneurs avancée et une intégration Kubernetes ;

-Une expérience cohérente en périphérie avec les mêmes outils et processus que dans les environnements centralisés. Ainsi, tout reste dans un seul environnement, de Red Hat Device Edge pour les plus petits appareils de périphérie, à Red Hat OpenShift pour les systèmes plus importants dans le centre de données et le cloud ;

-Une plus grande flexibilité des charges de travail avec la prise en charge des applications bare-metal, virtuelles, en conteneur ou Kubernetes ;

-Un déploiement facile à l'échelle grâce à l'automatisation, facilitant la gestion de centaines de milliers d'appareils.



Red Hat travaille avec des partenaires et des clients, tels qu’ABB, Intel et Lockheed Martin, pour tester et déployer Red Hat Device Edge. Les dispositifs peuvent être déployés de manière cohérente du désert à l'espace en utilisant des processus et des outils connus.



Red Hat Device Edge apporte l'automatisation à l'extrémité de la périphérie



Une automatisation cohérente et fiable est nécessaire pour gérer les charges de travail en périphérie. Dès aujourd'hui, la plateforme d'automatisation Ansible est disponible sur Red Hat Device Edge. Elle offre :



- Plus de prévisibilité et de répétition pour automatiser les charges de travail en périphérie ;

- Des configurations standardisées pour la connectivité, les politiques et les déploiements afin de maintenir le système sain et intègre ;

- Sécurité et conformité accrues en périphérie grâce à la maintenance et à la gestion automatisées, y compris les correctifs, les mises à jour et les mises à niveau ;

- Facilité d'utilisation pour les équipes informatiques et techniques ; l'automatisation permettant de gérer les charges de travail et les dispositifs périphériques avec peu ou pas de compétences informatiques spécialisées ;

- Configurer et analyser les appareils et les services, tels que les certificats Wi-Fi, DNS ou SSL.



Disponibilité



Red Hat Device Edge est désormais disponible avec une prise en charge complète.