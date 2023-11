L'arrivée de Marvel's Spider-Man 2 sur PlayStation 5 représente le point culminant d'un voyage expérimental qui a commencé il y a cinq ans avec la publication de l'original Amazing Spider-Man sur PlayStation 4. Les dernières années et l'expérience accumulée par Insomniac Games ont a permis la création de ce qui est, à l'heure actuelle, sans l'ombre d'un doute, la meilleure exclusivité PlayStation 5 existante. La sortie, dans le désormais "lointain" 2018, de Marvel's Spider-Man sur PlayStation 4 a été le premier véritable avant-goût de la nouvelle génération (en ce qui concerne la dernière génération de consoles, évidemment) . Que ce soit pour un secteur technique de haut niveau ou pour l'utilisation de ce qui est, sans conteste, l'une des franchises sous licence les plus célèbres qui existent, l'ancêtre de cette série a connu un succès mondial. Les fans historiques de Marvel et ceux de la dernière heure, mais aussi les joueurs les plus « occasionnels », se sont retrouvés face à un produit, net de quelques défauts de production typiques de toutes les premières itérations d'une série, capable de divertir et d'amuser grâce à l' énorme nombre d'événements à accomplir et aussi grâce au charme d'un New York qui n'a jamais été aussi fascinant dans sa création numérique. Deux ans plus tard, en 2020, on assistait à la sortie de Spider-Man : Miles Morales , un spin-off mettant en scène un jeune garçon noir, lui aussi doté de pouvoirs similaires à ceux de Peter Parker mais plus axé sur la sphère « électrique », à afin de varier ( et aussi beaucoup) la dynamique de gameplay du chapitre original.Les événements racontés dans Marvel's Spider-Man 2 sont chronologiquement ultérieurs à ceux vus à la fois dans le chapitre principal et dans le spin-off Spider-Man : Miles Morales. Au cours des dix mois qui se sont écoulés depuis la conclusion de Miles Morales, Peter et Miles sont désormais devenus une équipe , passant leur temps à protéger la ville et à essayer d'en tailler des morceaux à consacrer à leur vie privée. On retrouve donc Peter lors de son premier jour de travail en tant que professeur, dans un lycée new-yorkais, et Miles Morales comme son élève. La rentrée des cours est interrompue par une urgence majeure dans la ville. Flint Marko, plus connu sous le nom de l'Homme Sable, met le feu à Manhattan, en proie à une dépression nerveuse inexplicable. Peter et Miles sont donc obligés de trouver un prétexte pour abandonner la leçon et se rendre sur les lieux du crime, pour sécuriser les civils qui y sont présents et annuler la menace qui y est présente. Ce premier affrontement met immédiatement en évidence les aspirations et les ambitions du dernier-né d'Insomniac, nous offrant un combat rangé, d'une ampleur immense et marqué par la choralité la plus absolue. Si, en fait, les combats de boss intéressants ne manquaient pas dans le premier Spider-Man, ce qui manquait à l'ancêtre, c'était leur variété. En fait, nous n’avons jamais vu une action passer, en temps réel, d’environnements externes à grande échelle à des environnements internes, tout en maintenant une interaction environnementale étonnante. De la même manière, la fusion des styles de combat de Miles et Peter donne à l'action un dynamisme encore plus grand, si possible, que ce que l'on a vu précédemment. En fait, il faudra maîtriser parfaitement les techniques des deux personnages pour vaincre des ennemis de plus en plus coriaces et avec des points faibles qui ne peuvent être affrontés ou résolus par un seul grimpeur de mur.Une fois l'urgence de Flint Marko résolue de manière pyrotechnique, nous assisterons à un flash-back mettant en vedette Kraven le chasseur, l'un des méchants historiques de Spider-Man, créé par Steve Ditko et Stan Lee en 1964. L'apparition de ce personnage particulier lancera l'une des nombreuses intrigues secondaires qui se développeront parallèlement à l'intrigue principale, créant un très d'union explosif, qui empêchera l'apparition de l'ennui ou de la répétitivité. On assistera parallèlement au retour d'Harry Osborn, complètement remis de sa maladie, qui proposera à Peter de rejoindre son équipe de recherche pour mener à bien un projet démarré par des adolescents. L'entrée de Peter Parker dans la start-up d'Harry va permettre aux deux vieux amis de commencer à développer un remède à toutes les maladies. Malheureusement, un accident mortel viendra interrompre cette idylle, en raison de la fuite d'un symbiote extraterrestre doté de grands pouvoirs. Nous ne nous étendrons pas davantage là-dessus, pour ne pas risquer de spoiler : sachez simplement que l'intrigue de Marvel's Spider-Man 2, une histoire originale spécialement conçue pour ce projet, se caractérise par un rythme narratif sans précédent, ponctué périodiquement par des plans de scène qui aidera à maintenir la tension et l’attention élevées. Une fois le playthrough commencé, il sera difficile de s'arrêter, en raison de la quantité incroyable d'événements et d'activités présents sur place, jusqu'à atteindre le générique de fin.Les différentes itérations des premiers chapitres, avec les arrivées ultérieures sur PlayStation 5 d'abord et sur PC plus tard, représentaient un processus progressif d'approche de la sortie de Marvel's Spider-Man 2. Insomniac Games a, en fait, utilisé ses propres titres comme banques de test d'adaptation technologique du moteur graphique sur des machines de nouvelle génération. Et les résultats sont visibles, de la première à la dernière seconde de la partie. Marvel's Spider-Man 2 représente la version perfectionnée de ce qui a été vu dans les deux chapitres précédents, dont la dynamique de jeu a été unie, raffinée et améliorée pour permettre une parfaite intégration des deux gameplays dans un produit capable de fournir un résultat explosif. Non seulement un travail de conservation mais aussi de développement ultérieur : nous assistons en effet à l'intégration de nouvelles dynamiques de jeu qui enrichissent et complètent, lorsque cela est possible, un gameplay déjà addictif. Cette action a contribué à éliminer et à éliminer les temps morts du gameplay, en regroupant les différentes activités de remplissage (le véritable point faible des prédécesseurs directs) dans un système de collecte d'éléments fonctionnels au renforcement correct des tenues, de la technologie et des pouvoirs de notre alter-ego virtuel. Nous assistons également à l'extension du monde du jeu. Grâce à l'inclusion des quartiers de Broadway et du Queens, le New York numérique du deuxième épisode a doublé de taille par rapport à celui de l'ancêtre de la saga. Pas seulement une extension tout court mais, bien plus important, une utilisation intensive de la surface : il nous faudra un bon niveau d'interaction environnementale pour prendre le dessus sur nos ennemis, en les bombardant de toiles d'araignées et d'attaques technologiques avec des gadgets dûment améliorés.Bien qu'il n'ait pas introduit l'épisode incriminé dans le récapitulatif narratif, la présence du symbiote, à la fois en tant que personnage jouable et en tant qu'ennemi juré, est le secret de Polichinelle. Ce qui, à première vue, pourrait être considéré comme l'une des nombreuses fonctionnalités incluses dans Marvel's Spider-Man 2 s'élève plutôt au rôle de changeur de jeu, donnant au dernier effort d'Insomniac à la fois une profondeur narrative et ludique incroyable. La contamination de Peter par le symbiote va conduire Parker lui-même à avoir des problèmes de comportement dans la gestion de la fusion ainsi que, forcément, une puissance physique bien supérieure à celle qu'il possédait auparavant. La gestion de ces nouveaux potentiels ouvrira un arbre de compétences dédié qui permettra à notre grimpeur de murs de quartier de disposer de pouvoirs surhumains suffisants pour faire de lui une véritable machine de guerre. La reconstruction de l'hybride Parker-symbiote, par les gars d'Insomniac, respire l'amour pour la saga de la bande dessinée par tous les pores : en tant que fan de très longue date, c'est excitant de pouvoir gérer une telle puissance de guerre, avec un niveau de finition égal. De même, sinon plus, le sentiment de toute-puissance de Venom, une fois détaché du corps de Peter Parker, donnera vie à l'une des meilleures sessions de combat jamais vues dans un jeu vidéo d'action et d'aventure. Et c'est précisément à ce stade, ainsi que dans la plupart des combats de boss, que Marvel's Spider-Man 2 montrera son approche flexible des combats, à la manière des véritables épopées de guerre super-héroïques.Les gars d'Insomniac ne se sont certainement pas reposés sur leurs lauriers lors de la production de ce deuxième chapitre. Bien que certains d'un succès mondial, ils ont travaillé dur pour inclure des fonctionnalités d'accessibilité capables d'augmenter la qualité de vie du produit fini, ainsi que de garantir son utilisation par le plus grand nombre. En plus des implémentations mentionnées ci-dessus dans le système de combat, il convient de mentionner la mise à jour du système de déplacement de la ville. Désormais, grâce aux ailes en toile , nos grimpeurs de murs pourront intercepter les courants ascendants de la ville pour augmenter considérablement leur vitesse et donc réduire les temps morts entre un mouvement et un autre et donner encore plus de dynamisme à l'action. Un travail anormal, qui s'achèvera cependant en décembre 2023, avec la sortie d'un nouveau patch (concomittant à la sortie du contrôleur d'accès) , a été effectué concernant l'accessibilité. En effet, le grand menu comprend des éléments visant à améliorer la convivialité du titre également pour les personnes handicapées, avec une série d'options visant à simplifier ou automatiser des contrôles spécifiques. Quant à la qualité de production, Marvel's Spider-Man 2 peut compter sur trois modes graphiques , à 30, 40 et 60 fps respectivement, tous trois avec lancer de rayons actif. A noter également le support natif du VRR et des téléviseurs/moniteurs de dernière génération. Le retour haptique, les déclencheurs adaptatifs et la prise en charge complète de toutes les fonctionnalités DualSense contribueront également à une plus grande immersion dans le monde du jeu, nous offrant, sans aucun doute, la meilleure exclusivité existante, du moins pour le moment, pour PlayStation 5. Techniquement, Marvel's Spider-Man 2 est étonnant : bien sûr, New York et la possibilité de voler en toute tranquillité, entre une toile d'araignée et une autre, en passant à proximité des bâtiments et des panoramas photoréalistes, ne sont plus étonnants, mais la plus grande largeur de jeu de la carte et de nouvelles capacités vous permettent d'être encore plus libre lorsque vous vous déplacez entre Hell's Kitchen et Harlem.Marvel's Spider-Man 2 arrive sur PlayStation 5 et redéfinit le concept d'exclusivité. La dernière production d’Insomniac Games place tellement la barre qu’elle constitue le summum de la production PS5, marquant un point de démarcation qu’il sera impossible de ne pas ignorer à l’avenir. Une qualité de fabrication insensée, combinée à un secteur gameplay-narratif absolument hors d'échelle, nous donne l'un des meilleurs jeux d'action-aventure jamais produits et, certainement, la meilleure exclusivité PlayStation 5 disponible aujourd'hui. Les personnages, les décors et les méchants sont décrits en boucle, nous donnant un acte d'amour pour le cosmos Marvel, ainsi qu'une solide raison de s'approprier une PlayStation 5.