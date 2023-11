Forgive Me Father est un FPS d'horreur rétro sombre se déroulant dans un monde de style bande dessinée inspiré des romans de HP Lovecraft. Le jeu a un thème lovecraftien et contient des éléments de folie, d'occultisme et de forces surnaturelles. Forgive My Father » a été développé par Byte Barrel, un développeur indépendant polonais, qui fait ses premiers pas dans le genre FPS avec « Forgive Me Father ». Le jeu ofre une histoire où la folie est proche et où l'on se demande de plus en plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Vous incarnez l'un des deux personnages principaux anonymes : un prêtre ou un journaliste. Les deux personnages commencent par une lettre de leur cousin Louis. Ce cousin vous demande de vous rendre dans votre ville natale, Pestesville, pour percer un grand mystère. Surtout au début du jeu, l'histoire donne le sentiment qu'il y a un plus grand mystère, en partie parce que vous trouvez des objets dans les niveaux qui tentent de fournir des informations de base et que l'histoire est approfondie. Cependant, au fur et à mesure que le jeu progresse, nous avons constaté que cela diminuait de plus en plus et que l'histoire passait de plus en plus au second plan. Le lien avec l'histoire est également devenu de plus en plus vague, nous n'avons donc ramassé les objets que pour amener les niveaux à 100% et nous avons finalement ignoré l'histoire. Dommage, car le décor de « Forgive Me Father » sait créer une atmosphère formidable et inquiétante.La pièce maîtresse de « Forgive Me Father » est le style artistique. Les graphismes en cel-shaded sont un soulagement à regarder. Une grande attention a été portée aux environnements. Cela vous emmène dans de grands châteaux, des villages densément peuplés, des ports, des environnements boisés et une mystérieuse dimension extraterrestre. Chacun est magnifiquement conçu, rempli d'objets et d'ennemis adaptés au type de niveau dans lequel vous jouez. Les ennemis sont variés et représentés grâce à des sprites plats, et ils semblent tout droit sortis d'une bande dessinée. Par exemple, nous nous sommes battus contre des villageois ressemblant à des zombies, des tentacules, des monstruosités volantes et des boss gigantesques. Les ennemis se présentent en groupes de plus en plus grands à mesure que le jeu progresse, et il est très important que vous fassiez bon usage de votre arsenal d'armes. Ces armes que vous pouvez obtenir sont celles auxquelles on peut s'attendre dans un jeu de tir classique. Nous sommes arrivés sur les lieux avec un pistolet, une mitraillette, un lance-roquettes et une arme à énergie. Pas très original, mais efficace, et chacun semblait agréable et puissante.En plus de votre arsenal d'armes, vous trouverez tout au long du chemin quatre armes magiques avec lesquelles vous pourrez vous renforcer. Composé d'un buff qui permet de rendre vos armes plus puissantes pendant un moment, d'un livre qui vous donne un bouclier d'immortalité, mais aussi d'un bâton avec lequel vous pouvez étourdir les ennemis et d'une croix avec laquelle vous pouvez vous soigner. Il est très important que vous en fassiez bon usage, car surtout dans les niveaux ultérieurs, où, comme nous l'avons mentionné plus haut, des groupes de plus en plus importants se battent, ces armes magiques constituent le lien entre la vie et la mort. En battant des ennemis, vous gagnez de l'XP avec lequel vous gagnez des points de niveau supérieur. Avec cela, vous pouvez ensuite améliorer votre arsenal, votre santé ou votre bouclier. Avec les armes, vous avez le choix de changer votre style d'arme. Par exemple, vous pouvez choisir de mettre à niveau vos pistolets vers des pistolets à double usage avec moins de précision ou un coup unique plus puissant, en fonction de votre style de jeu. Lors de ces combats intenses qu’il est permis de mener, nous avons malheureusement toujours été sorti de l'expérience horrifique. En effet, lorsque les ennemis attaquaient à bout portant, ils perdaient soudainement tous les détails. Nous ne savons pas si c'est un choix de design, mais c'est vraiment dérangeant.Malheureusement, il y a d'autres choses qui nous ont dérangé en jouant. Nous avons donc régulièrement rencontré des bugs. Des parties où nous pouvions sauter en dehors du niveau ou franchir un mur, pour ensuite ne pas pouvoir revenir. Des ennemis aquatiques qui n'avaient aucun moyen de sauter hors de l'eau et ne pouvaient donc pas mourir. Des bugs audio où la bande-son restait soudainement bloquée dans une boucle ennuyeuse, etc. Mais la plus grande frustration était peut-être les bugs de sauvegarde que nous avons rencontrés. En rechargeant après un point point de contrôle pour la grande bataille à venir, nous avons constaté que tous les ennemis que nous avions vaincus avant ce point de contrôle nous attendaient à nouveau avec joie. C'est vraiment dommage et particulièrement frustrant. Heureusement, la bande originale est un merveilleux morceau de métal et correspond bien au gameplay rapide de « Forgive Me Father ». Une fois que vous avez terminé le jeu, vous aurez la possibilité de rejouer le jeu avec l'autre personnage. Cela devrait être jouable avec un New Game+. Mais pour une vague raison, cette option est restée grisée. Si vous n'avez pas besoin d'une autre partie, il existe le mode sans fin. Ici, vous êtes confronté à des vagues d'ennemis de plus en plus fortes pour atteindre un score élevé. Malheureusement, il n’y a pas de classement, donc tout le système de notation est complètement inutile. En outre, le jeu n'est pas du tout optimisé pour la PS5 à l'heure actuelle, c'est le même jeu que sur PS4, point à la ligne.« Forgive Me Father » est un jeu mi figue mi raisin. C'est juste dommage que l'histoire faible et les nombreux bugs et problèmes ennuyeux gâchent toute l'expérience. Parce qu'à part cela, c'est un jeu bien conçu avec un gameplay FPS entraînant, à l'ancienne et rapide, accompagné d'une belle bande-son en hard métal. Cela semble un peu précipité vers la fin, mais dans l’ensemble, le jeu a diverti tout au long des dix heures de la campagne. Cependant, il faut espérer que le jeu soit corrigé prochainement.