Super Mario Bros. Wonder

L'arrivée d'un jeu vidéo Super Mario est toujours un événement. Qu'il s'agisse d'un nouveau chapitre sur la plateforme ou de l'un des innombrables spin-offs sportifs/fêtes auxquels Nintendo a habitué ses consommateurs, le monde est toujours captivé par l'idée de la façon dont le grand N aurait pu repenser son icône par excellence, le symbole même d'un jeu vidéo. Ces dernières années, Mario Bros. a toujours été synonyme d'innovation, sauf dans de rares cas. Il y a eu de nombreux succès, très peu d'erreurs, et en effet, la tâche titanesque consistant à maintenir le drapeau haut (non, pas celui qui se trouve à la fin du niveau) a été accomplie avec succès par Nintendo à chaque occasion. En effet, alors que les jeux de plateforme 2D semblaient morts et enterrés, c'est Mario qui a de nouveau surfé sur la vague avec la série New, qui s'est poursuivie jusqu'à l'ère Wii U. Aujourd'hui, cependant, les choses sont différentes. Après onze ans, le plombier le plus célèbre du monde est appelé à affronter le présent et à changer une fois de plus une formule qui, en réalité, ne doit jamais vieillir. La révolution, désormais surprenante étant donné que la Switch soufflera bientôt sa septième bougie, est arrivée. La série Super Mario Bros. n’a jamais fait de l’histoire son objectif principal. L'émerveillement, dès les lieux, suggère que quelque chose a changé, avec une plus grande attention également à cet aspect. Rien de transcendantal pour apprécier l'œuvre, évidemment, mais il est agréable d'observer comment le renouvellement de la série passe aussi d'ici.Mario et ses amis (et donc aussi les personnages jouables, dont la nouvelle Daisy) ont été invités par le prince Florian à visiter le Royaume des Fleurs, l'un des nombreux royaumes bordant le Royaume Champignon dont le pouvoir dérive des curieuses Fleurs Prodiges qui sont trouvées là-bas. C'est évidemment dommage que le beau voyage hors de la ville se transforme en une nouvelle aventure à cause de Bowser. Le tristement célèbre dirigeant des Koopas fait en effet irruption en volant la Fleur Prodige du château de Florian, faisant immédiatement découvrir aux joueurs l'effet Wonder qui imprègne toute la production : les effets des fleurs sont imprévisibles. Celui volé, par exemple, amène Bowser à fusionner entièrement avec le château, répandant alors son pouvoir obscur dans tout le royaume : les maisons des habitants sont transformées en prisons, l'armée envahit toutes les régions, et les graines Wonder sont dispersées partout. Ainsi commence pour Mario et ses amis une nouvelle aventure en deux dimensions, qui brille par son style classique incomparable mais par un renouveau général qui ne se limite pas au seul aspect esthétique. La carte linéaire traditionnelle, marque de fabrique de la série Bros depuis des décennies, est élargie, permettant plus de liberté de mouvement aux personnages (le hub suit celui de Super Mario 3D World) , et en plus la présence de fleurs parlantes qui accompagnent les joueurs dans à chaque niveau, avec quelques belles exclamations au milieu des hauts et des bas du bon plombier, le Prince Florian rejoint également l'équipe, apportant ainsi non seulement quelques informations supplémentaires sur le monde et l'histoire qui progresse, mais aussi une aide très précieuse pour changer , peut-être pour toujours, la manière d'interpréter la série.Si le cadre est toujours celui d'un jeu de plateforme à défilement 2D classique où l'objectif est d'atteindre le drapeau fatidique, il est également vrai que Nintendo a tout fait pour introduire de nouvelles dynamiques qui donnent une valeur absolue au jeu. Un processus de production pour lequel la série, à l'exception de quelques chapitres beaucoup plus conservateurs, a toujours travaillé pour ne pas tomber dans la banalité et la répétitivité. Il y a ainsi quelques changements soudains, comme la disparition de la partition, et les nouveaux power-ups : Avec la fleur à bulles, Mario a la double tâche de piéger les ennemis dans des bulles de savon et de fournir de nouvelles plateformes pour atteindre des passages secrets ; le champignon foreuse permet à Mario d'accéder à beaucoup de zones cachées en plongeant dans le sol (ou le plafond) mais aussi à se protéger efficacement des ennemis avec sa pointe acérée, enfin, la pomme d'éléphant est certainement la plus emblématique des nouveautés de Wonder. Le protagoniste (les améliorations ne sont pas exclusives au personnage principal moustachu, même si tous les membres de la liste ne peuvent pas profiter de leurs avantages) prend la forme d'un pachyderme anthropomorphe, capable de briser facilement de grands obstacles, éliminant les ennemis d'un seul coup de trompe, et jetez de l'eau si nécessaire pour faire pousser de nouvelles fleurs et obtenir des bonus supplémentaires. Mais la vraie surprise concerne l'incroyable travail réalisé par les développeurs pour briser le moule traditionnel de Mario, et offrir aux joueurs un titre dans lequel l'effet de surprise est constant. Chaque niveau « traditionnel » comprend une Fleur Prodige : qu'elle soit bien en vue ou non, la Fleur, une fois touchée, active l'Effet Wonder, qui transforme le niveau voire la façon de jouer pendant un certain temps (dans le but de récolter une Graine à temps) . Si dans certains cas il s'agit en fait de simples réinterprétations de l'environnement et des ennemis, comme dans le cas du niveau initial qui anime les tuyaux et projette un spectacle de lumières et de sons, dans d'autres le gameplay est pratiquement renversé : on passe de fleurs capables de modifier la gravité des protagonistes par d'autres qui inversent la physique de l'eau, transforment Mario en une sphère qui détruit tout et produisent d'autres effets bizarres et imprévisibles.En soi, ce gadget constitue l'intuition la plus brillante de Wonder , car le joueur est constamment bombardé de surprises et de nouvelles façons de jouer. Il ne s'agit donc plus d'un simple changement de décor d'un niveau à l'autre, mais de véritables bouleversements continus , grâce auxquels chaque niveau possède son Wonder Effect spécifique qui ne se répète jamais. Cela se reflète ainsi dans des stages au design inestimable, qui sont aussi le reflet des ennemis qui les peuplent. Les nouveaux Jumpers, par exemple, copient les sauts de Mario dans le temps avec lui, et dans les différents niveaux qui les incluent, il existe de curieuses stratégies de plate-forme. Cela suffirait pour comprendre la splendeur de l'émerveillement, mais ce n'est pas fini. Dans le nouveau jeu, Nintendo a également pensé à inclure des Badges : ce sont de véritables capacités spéciales qui accordent des améliorations à Mario ou appliquent de toutes nouvelles mécaniques. Les personnages ne peuvent équiper qu'un badge à la fois, après les avoir remportés en récompense de la réussite de niveaux de défi spécifiques (un autre type de décor, auquel s'ajoutent également des étapes de course particulières contre Wiggler, des défis contre un grand nombre d'ennemis et des puzzles entiers à résoudre pour obtenir des graines en échange) , et à partir de là, l'expérience de jeu elle-même change également : du chapeau planant au "saut amélioré", les possibilités sont vraiment infinies, et en effet de nombreux niveaux ont été structurés spécifiquement pour être rejoués sur plusieurs reprises avec plusieurs pins pour tout terminer à 100% (la longévité s'élève à 20 heures, mais on parle d'un titre rejouable à l'infini) . Il est donc temps de parler d'une autre nouveauté, les pièces de fleurs. Il ne s'agit pas d'un élément qui change radicalement la façon de jouer, mais plutôt d'une sorte d' objet de collection supplémentaire qui permet d'acheter des objets particuliers et d'autres améliorations utiles dans les magasins disséminés dans tout le royaume, remplaçant les traditionnelles et désormais obsolètes pièces d'or de la série New Super Mario Bros. Dans chaque niveau, il y a trois pièces violettes (une référence à Odyssey ?) d'une valeur de 10 pièces de fleurs, qui représentent un défi supplémentaire pour les joueurs. Rien de sensationnel, mais quand même un élément classique qui met encore des fers sur le feu dans une production déjà immense.Clairement, la comparaison avec Super Mario Bros : The Movie est très complexe, sur le papier. Jamais jusqu’à aujourd’hui le monde du jeu vidéo n’a pu reproduire la perfection des longs métrages d’animation en infographie, même si certaines productions s’en sont approchées. Pixar, par exemple, a félicité Square Enix pour le rendu graphique de La Reine des Neiges et Toy Story dans Kingdom Hearts III. Avec Mario, également donné comme plateforme de référence, Nintendo ne pouvait certainement pas égaler la magnificence du film Illumination et Universal, mais cela ne veut pas dire que le jeu est dépourvu d'une étape d'évolution graphique importante par rapport à la série New - tout comme les autres composants déjà décrits. Les différents mondes qui composent le Royaume des Fleurs sont toujours caractérisés par les couleurs habituelles et pétillantes auxquelles Mario est habitué, mais cette fois ils augmentent la résolution et les détails , aussi bien au premier plan qu'en arrière-plan. Chaque espace visité par les protagonistes est une débauche de formes, de couleurs et de lumières, qui relancent l'idée d'un univers, simplement indifférent au temps. Le style est le classique, adopté par la série New il y a maintenant 17 ans : les personnages et les décors sont délicieusement en trois dimensions, et vous pouvez le percevoir tout de suite, tandis qu'en arrière-plan s'élèvent des collines verdoyantes et des structures étonnantes, établissant dès le premier niveau un style artistique qui se ressent tout au long de votre séjour dans le royaume nouvellement découvert.Bref, le fonctionnement suit celui des jeux vidéo classiques de la série, avec un thème artistique sous-jacent qui est ensuite réadapté aux différents contextes : on passe des vertes prairies de la Plaine des Tuyaux, l'étape initiale qui initie les joueurs au premier de nouvelles mécaniques, aux dunes de sable du Désert Cuisant, l'un des environnements les plus classiques de la franchise. Heureusement, les belles digressions et nouveautés ne manquent pas, comme le Mont Nébuleux : ici le thème dominant est celui des nuages ??qui surplombent le Royaume des Fleurs, façonnant un monde aussi caractéristique que parfait à vivre. Mais le vrai travail a été fait par Nintendo sur les animations. Tout le système technique a été redéfini, chaque personnage a ses propres expressions et sa propre façon de courir, avec des animations qui reflètent parfaitement ce produit très important : de l'entrée dans les tubes au simple saut, tout a été soigneusement construit, dans le cadre d'un processus de production qui avait non seulement l'intention de proposer à nouveau la série, mais aussi de comprendre ce projet comme un nouveau point de départ , le troisième depuis que Mario est entré dans le monde du jeu vidéo.Super Mario Bros. Wonder est un jeu adapté à tous les âges, et parfait pour les amis et la famille : la possibilité de jouer localement avec jusqu'à quatre joueurs , avec quelques joyaux supplémentaires comme les courses chacun pour soi, est la cerise sur le gâteau , même si ce n'est pas une nouveauté absolue pour la franchise - de la même manière, même des personnages déjà rencontrés dans le passé comme Carottin sont conçus pour aider les plus petits. La véritable prochaine étape aurait été de mettre en œuvre le multi en ligne, qui est présent mais pas comme on pourrait l'espérer. Nintendo a en effet choisi de donner aux joueurs la possibilité de jouer ensemble à distance, dans tous les sens du terme : dans un même niveau, en se connectant en ligne, les fantômes des autres utilisateurs qui jouent en ce moment seront visibles, mais leurs mouvements et actions n'ont aucun effet sur l'univers de jeu d'un autre utilisateur. L'initiative de connecter les utilisateurs entre eux avec la possibilité d'offrir des cadeaux ou de sauver une victime en cas de décès est belle, mais il va sans dire qu'un changement d'orientation plus décisif et consacré à la coopération en ligne était attendu. Dommage, mais il est vrai aussi que c'est l'un des deux défauts à signaler dans cette production où tout, même la musique et les sons, est superlatif. L'autre? Les combats de boss : malheureusement la série New n'a jamais brillé sur cet aspect, et on espérait que Nintendo travaillerait de manière plus approfondie. Même avec l’introduction de l’effet Wonder, ce sont des batailles très banales et sans inspiration.Super Mario Bros. Wonder est un jeu majestueux, un jeu de plateforme qui écrit une fois de plus l'histoire de la franchise et s'impose, une fois de plus, comme un point de référence pour les autres concurrents. Les valeurs de production mises en jeu sont très élevées : avec Super Mario Bros. 3 et Super Mario World, Super Mario Bros. Wonder est déjà entré à juste titre dans le classement des meilleurs jeux (2D) de la série de tous les temps.