CRYMACHINA est la dernière création de FuRyu, et c'est une sorte de suite spirituelle de Crystar, un donjon crawler sorti il y a 5 ans avec des combats en temps réel et des personnages super déformés. Celui-ci comportait des niveaux très courts qui, une fois terminés, nous donnaient des larmes capables d'éveiller des pouvoirs latents. Probablement que la formule adoptée à l'époque par FuRyu n'était pas particulièrement appréciée, ou en tout cas elle avait besoin d'être mieux retravaillée et évoluée, et c'est pourquoi CRYMACHINA change. Avec un style graphique en cel-shaded rappelant l'anime (également entrecoupé de vraies vidéos, comme celle d'ouverture), CRYMACHINA raconte une guerre qui a eu lieu deux mille ans auparavant et la fin de la race humaine entière six ans plus tard à cause de la rareté des ressources sur la planète. Mais dans une structure spatiale appelée Eden (pratiquement la Terre représentée dans l'espace lointain), les scientifiques ont créé une espèce de monstres aux apparences les plus disparates appelées Dei Ex Machina , dans le but de reconstruire l'humanité à l'aide et à la collecte de données informatiques cryptées particulières contenues dans la bride. Cependant, lorsque Propator, c'est-à-dire le premier Deus Ex Machina, fut perdu, une révolte se produisit parmi les autres, tout comme Enoa, le huitième Deus Ex Machina, chargé de reconstruire la psyché humaine dans un monde virtuel pour reproduire l'âme humaine sous forme de données informatiques (pratiquement comme dans les films Matrix ) créées par EVE , ou des organismes androïdes avec des caractéristiques humaines féminines créés par la réanimation de trois esprits humains , décédés lorsque la race humaine s'est éteinte à cause de la guerre ( d'où le titre du jeu CRYMACHINA ). Ces trois héroïnes sont Lebel Distel (Reben dans la version japonaise du jeu), Mikoto Sengiku et Ami Shido .Outre le tutoriel initial, à vivre dans la peau de Lebel et où vous apprendrez les commandes du jeu et comment combattre, vous pourrez choisir vos trois héroïnes, mais toujours en suivant l'histoire du jeu, qui décidera qui vous devrez l'utiliser dans ce monde particulier. Dans l'histoire, composée de plusieurs planètes divisées en niveaux d'une durée moyenne de dix minutes chacun, vous pourrez affronter des missions gratuites similaires où vous pourrez sélectionner qui vous voulez, afin de les améliorer correctement. Cela permettra de continuer avec les planètes de l'histoire où se déroulent les missions principales, et où vous serez obligé de faire appel aux responsables. Chacune d’elles possède des caractéristiques complètement différentes ainsi que des armes et des capacités spécifiques. Par exemple, Lebel pourra s'appuyer davantage sur des lances , des épées , un arc à distance avec des projectiles explosifs (que les deux autres possèdent également), mais aussi des objets de lancement explosifs ; Mikoto pourra s'appuyer sur des katanas mais sera moins adapté au combat à distance, tandis qu'Ami Shido disposera d'un énorme marteau à utiliser à deux mains avec une force incroyable, capable de vaincre des dizaines d'ennemis sans trop de problèmes en l'utilisant comme une toupie. (est-ce que quelqu'un se souvient de la faux dans Ninja Gaiden 3 Razor's Edge ?).Chacune des trois protagonistes, en plus d'être équipé des armes décrites - qui distinguent leur classe d'expertise - dispose également d'emplacements personnalisables avec des compétences, des capacités spécifiques à équiper aussi bien dans celles pour les armes que dans les armures que l'on retrouve dans les différents planètes. Au début de chaque monde, vous retrouverez également Noel, un PNJ qui fait office de vendeur et qui vous demandera à chaque fois si vous souhaitez dépenser 200 Ego ( une monnaie du jeu qui sert à renforcer nos trois protagonistes lorsque nous retournez à Eden, le centre du jeu), pour trouver des objets plus rares dans le niveau et pour obtenir un code qu'Enoa devra déchiffrer une fois de retour à Eden, qui vous donnera des objets et des armures supplémentaires à équiper, améliorant ainsi les caractéristiques de vos héroïnes . Outre les objets à équiper, vos héroïnes ont un niveau d'expérience, qui augmente en dépensant de l'Ego une fois de retour à Eden, et vous aurez également la possibilité d'améliorer individuellement diverses statistiques comme l'énergie, l'attaque, la défense, mais aussi la vitesse d'attaque, vitesse d'esquive, résistance aux dégâts et bien plus encore. Comme c'est désormais habituel dans tout jeu d'action, sous la barre de vos HP (c'est-à-dire les points de vie), il y aura une barre d'endurance (l'énergie nécessaire pour effectuer des mouvements et esquiver) tandis que des deux côtés il y aura des compétences équipées pour les armes utilisées, et en haut à gauche les objets que vous avez décidé d'introduire dans le niveau.Quant aux ennemis, les plus faibles auront une seule barre d'énergie, mais tous les autres auront une véritable barrière qu'il faudra briser avec des attaques explosives à distance ou d'autres systèmes pour l'éviter. Le système de combo , qui vous sera expliqué lors du tutoriel du jeu, consiste à projeter l'adversaire en l'air une fois ses défenses affaiblies, puis à lancer une attaque spéciale dévastatrice une fois qu'il reviendra au sol, ce qui mettra fin à son existence. Évidemment, à la fin de presque tous les niveaux, vous attendra un boss qui peut être plus ou moins difficile en fonction de vos réflexes, incluant des esquives parfaites, des contre-mouvements, des combos complexes et des stratégies défensives et offensives. Si l'histoire, hormis quelques instants, ne nous a pas semblé particulièrement exigeante (on parle d'une durée totale d'une quinzaine d'heures, mais qui augmente sensiblement avec les extras), le End Game et sa structure nous ont fait réfléchir à nouveau . Ce que nous ne vous avons pas dit auparavant, c'est que pendant les dialogues du jeu, vous obtiendrez les coordonnées de nombreuses planètes où vous pourrez aller. Contrairement aux planètes où se déroule l'histoire, s'il s'agit d'une planète qui vous est inconnue, vous ne connaîtrez pas les niveaux des ennemis sur cette planète en particulier, et il se peut que ceux-ci soient bien plus élevés que le vôtre (vous pouvez toujours quitter le niveau quand et comme vous le souhaitez), mais s'ils sont vaincus, ils augmenteront considérablement votre niveau. L'expérience collectée avec un personnage sera également partageable avec d'autres une fois de retour à Eden, donc si par exemple vous souhaitez améliorer Leben vous ne devrez pas forcément l'utiliser, mais vous pourrez également utiliser d'autres héroïnes en votre possession.D'un point de vue technique, le jeu est très fluide dans la version que nous avons testée, probablement aussi grâce aux graphismes en cel-shading de style anime, très épurés et très légers du point de vue du moteur graphique. D'un point de vue artistique, du choix des palettes de couleurs à la conception des personnages, le souvenir remonte directement à l'expérience que nous a offerte Square Enix dans un passé pas très lointain avec Nier : Automata. Nous n’avons jamais rencontré de chutes de framerate, ce qui est très important dans un jeu d’action comme celui-ci, où la vitesse est primordiale. La musique du jeu est toujours parfaite, même pendant les nombreux dialogues et scènes d'interlude qui composent toute l'histoire. Le doublage japonais est excellent , tout comme la traduction anglaise. La caméra, cependant, semble malheureusement assez instable , comme déjà vu à l'époque de Ninja Gaiden et dans d'autres productions similaires (même si en appuyant sur le bouton R3 vous aurez Lock On disponible à la fois sur les boss et sur les ennemis individuels dispersés tout au long des niveaux), ce qui se traduira par rendre les combats avec certains boss déjà difficiles en eux-mêmes beaucoup plus exigeants, mettant la pression sur la difficulté du jeu qui n'est pas toujours équilibrée. Le véritable gros problème qui afflige le gameplay est l' apparition de la répétitivité Chaque étape se déroule toujours de la même manière : session narrative (où dans le flot de mots, il y a quelques instants où des informations utiles sont révélées pour la suite du jeu) , session exploratoire (caractérisée par des méga couloirs nus sans détours alternatifs) et séance de combat (déjà approfondie ci-dessus).Si le End Game est certainement une bonne chose, nous aurions apprécié cette liberté même pendant l'histoire du jeu , où à la place nous sommes obligés d'utiliser le personnage désigné qui ne nous correspond pas forcément. Le seul problème que nous avons remarqué dans le End Game est que les ennemis en dessous de votre niveau laisseront l'impression de ne jamais les avoir affrontés car ils ne vous donneront absolument rien en termes de points d'expérience (au lieu de cela, cela aurait été approprié d'obtenir ne serait-ce qu'un minimum de points). Au contraire, il sera très difficile de battre ceux au moins dix ou vingt niveaux supérieurs à vous, mais il leur faudra s'améliorer correctement (nous avons été pulvérisés par des ennemis de niveau 120 alors que nous étions autour de 100), afin de finir au large des planètes sur lesquelles se cachent des boss très puissants, mais aussi des objets spéciaux. Cette difficulté est donnée par le fait que diminuer le niveau se traduit par manquer complètement l'ennemi, sans marquer les attaques que nous effectuons, alors que nous serons beaucoup plus vulnérables à celles reçues, qui seront dévastatrices et délétères pour nous ou nous élimineront sur le coup. Comme tous les jeux avec un End Game basé sur le farming, il peut devenir ennuyeux pour la simple raison qu'il s'agit simplement d'explorer les planètes restantes à la recherche d'un degré de frustration choquant - à notre avis - que seuls les plus casse-cou décide d'y faire face. De plus, toutes les planètes n'ont pas d'ennemis, mais certaines ont juste un boss à affronter, et d'autres juste des objets à collectionner.Nous recommandons CRYMACHINA aux fans de jeux d'action mettant en scène des héroïnes androïdes aux gros seins armées jusqu'aux dents, mais aussi à ceux qui sont passionnés de science-fiction et recherchent une histoire captivante et engageante. Un jeu où l'action règne en maître, mais sans sacrifier l'aspect narratif, qui a toujours été fondamental dans les jeux édités par NIS America.