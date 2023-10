La franchise du hérisson bleu est, ces dernières années, revenue sur le devant de la scène plus que jamais. En plus de ce Sonic Frontiers qui a fait tant parler, SEGA a publié plusieurs productions ces deux dernières années comme une série d'animation, le deuxième film de cinéma, des bandes dessinées, des produits dérivés, des jeux de société et même des courts métrages pour TikTok. Cependant, la société japonaise ne veut pas oublier les origines bidimensionnelles de son héros le plus célèbre, et c'est pourquoi en ce chaud octobre 2023 est également arrivé le moment Sonic Superstars. Le cher et toujours énergique Eggman a découvert l'existence de Northsar Island, un archipel d'îles où vivent des animaux plus gros que la normale. Étant un travail fatiguant, pour obtenir de l'aide, le médecin a embauché le mercenaire Fang the Hunter, originaire du pays, et son objectif sera l'habituel : capturer les créatures et les utiliser pour alimenter ses créations. Le joueur doit évidemment veiller à ce que cet objectif néfaste ne soit pas atteint. Bref, comme vous pouvez l'imaginer, l'histoire du dernier effort d'Arzest et de la Sonic Team est principalement un prétexte pour déclencher un énième chapitre de l'histoire de Sonic. Cela ne veut pas dire que les cinématiques sont totalement absentes, même si elles ont une durée maximale d'une minute et sont dépourvues de toute sorte d'histoire doublée. On apprécie notamment le choix de créer l'ouverture et certains moments à travers l'animation. Telecom Animation Film a donné vie à ces vrais courts métrages avec de très bons résultats, et c'est vraiment dommage qu'ils soient si peu nombreux.Sonic Superstars reprend ce que le genre 2D de la série a construit depuis plus de 30 ans et le ramène dans un tout nouveau chapitre. Les 11 zones présentes sont toutes originales, sans aucune sorte de réutilisation nostalgique comme la Green Hill Zone à Chamical Plant. Un choix qui plaira certainement aux fans de la franchise, même si le manque de courage dans le choix des thèmes est flagrant. Les décors de niveaux comme la montagne enneigée, l'usine ou le désert sont des situations qui ont été trop souvent vues et revues. Ce qui est réjouissant, cependant, c'est l'intention de rendre l'expérience extrêmement variée, grâce également à une introduction continue de nouvelles mécaniques à tous les niveaux. Dans cette revue, nous préférons ne pas anticiper les idées que les développeurs ont créées, mais nous souhaitons tout de même vous rassurer que l'inventivité ne manque pas, dans un effet de surprise continu notamment dans la première partie de l'aventure. En même temps, le ressenti général n’est pas le même que pour les jeux Mega Drive ou Sonic Mania. Les personnages reflètent certes la physique conçue par le jeu réalisé par Christian Whitehead, mais cela crée un level design davantage axé sur les gimmicks . Une situation qui risque de ruiner le facteur de rejouabilité , compte tenu de quelques automatisations et moments morts qui deviennent vite pesants à la longue. Un autre point décevant concerne l'une des caractéristiques principales de cette aventure, à savoir les pouvoirs des émeraudes. La mécanique a certes un concept intéressant, mais elle se résout dans des moments assez inutiles ou trop situationnels . Tout au plus est-elle capable de faciliter ou d'accélérer certains tronçons, mais il est assez facile d'oublier qu'elles existent. Au moins les zones spéciales conçues pour débloquer certains mouvements sont amusantes par leur simplicité. On ne peut pas en dire autant des deux autres catégories de zones spéciales présentes dans les niveaux, qui deviennent vite redondantes et superficielles. En effet, l’un permet d’obtenir des anneaux, tandis que l’autre permet d’obtenir des pièces spéciales . Les récompenses ne sont pas mal pensées, mais l'équipe de développement a rempli tous les domaines avec les deux choses, à tel point que l'envie de les affronter passe vite.L'une des innovations fortes de ce titre est certainement le multijoueur. Contrairement aux précédents épisodes 2D de la série, dans Sonic Superstars, jusqu'à quatre joueurs locaux peuvent participer à l'aventure en même temps. Le level design aborde très bien cette dynamique, rendant l'aventure beaucoup plus amusante et intéressante. C'est peut-être pour cette raison qu'il existe une approche générale beaucoup plus conviviale, s'adaptant davantage à un large public ayant tout type d'expérience de jeu. Vraiment dommage que tous les modes ou niveaux ne puissent pas être abordés en coopération, contrairement aux épreuves spéciales qui présentent des solutions intéressantes pour permettre à chacun de s'emparer de la manette. Un autre manque sérieux est l'absence de jeu en ligne, du moins en ce qui concerne l'histoire. L'œuvre créée par Arzest et supervisée par Sonic Team propose cependant un mode versus en ligne, dans lequel le joueur prend le contrôle d'un robot personnalisé pour vaincre ses adversaires dans une série de défis. C'est ici que vous pouvez utiliser les pièces obtenues dans le jeu principal, en achetant tous les composants nécessaires pour créer votre créature. Tout est fait uniquement par simple goût esthétique, car dans les défis, la compétence personnelle est principalement requise. Cette dernière partie du jeu n'est absolument pas conçue pour la compétition professionnelle, mais plutôt pour s'amuser avec légèreté. Au moment du test nous n'avons pas pu tester les serveurs, mais SEGA a confirmé la présence du cross-play ainsi qu'un classement en ligne spécifique Ce mode est également jouable localement , malgré le coût de l'écran partagé et la vue réduite. Le jeu propose même le mode Contre-la-montre , où il est possible de terminer les étapes dans un certain temps préétabli, tandis que d'autres modes doivent être débloqués par le joueur. Ceux-ci augmentent encore la longévité du produit, qui s'avère autrement être de seulement 3 heures pour l'histoire , avec un certain sentiment de recyclage et d'artificialité.Les Sonic the Hedgehog du début des années 1990 sont connus pour leur style artistique pixel art très reconnaissable, qui tend à transmettre ce sentiment « cool » typique de l'époque. Naoto Oshima - qui a déjà travaillé sur la franchise par le passé jusqu'à Sonic Adventure - et son équipe ont décidé de se concentrer sur une esthétique plus "mignonne" . Cela n'est pas tellement évident dans l'utilisation de graphismes 3D via Unity , mais dans le style visuel des environnements, des ennemis ou même simplement des animaux géants. Un choix qui ne satisfait certes pas tout le monde mais qui est sans doute entrepris pour attirer un public de familles. Cependant, le monde créé présente un bon ensemble de détails , depuis les personnages non sélectionnés qui parcourent le monde du jeu jusqu'aux objets d'arrière-plan qui interagissent avec l'environnement. Des choix extatiques qui fonctionnent, même s'ils n'impressionnent pas, et qui rendent les environnements bien plus intéressants malgré leur simplicité générale . La bande-son et les effets ne présentent cependant pas la qualité à laquelle la franchise SEGA a habitué son public. Certains morceaux sont extrêmement bien réalisés, par exemple le Sonic Act de Speed ??Jungle, mais la plupart sont bien trop génériques et répétitifs. C'est vraiment dommage, d'autant plus que des musiciens du calibre de Jun Senoue et Tee Lopes ont travaillé sur ce projet. La version que nous avons testée présente également une optimisation un peu instable. Dans notre jeu, nous avons rencontré des baisses de fréquence d'images dans plusieurs situations, ainsi que des problèmes graphiques simples mais indésirables. Rien qui puisse gâcher le gameplay, mais le jeu n'est pas assez complexe pour justifier un traitement aussi brutal pour cette version. L’espoir est qu’avec quelques correctifs, la situation sera résolue à l’avenir. A noter que le premier tirage de l'édition physique comporte une jaquette reversible.Sonic Superstars est un titre qui reprend une formule bien-aimée et la transporte dans une dimension multijoueur intéressante. Le résultat est un jeu correct qui n'atteint pas les hauteurs des meilleurs entrées de la série ni l'ambition de Sonic Frontiers, mais il est capable d'offrir un divertissement intéressant pour les fans, les familles et les passionnés de jeux vidéo.