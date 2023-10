Pixel Ripped 1995, le deuxième opus de cette saga VR développée par Arvore, arrive sur PlayStation VR2 avec une version améliorée et des graphismes mis à jour, au niveau du récent Pixel Ripped 197, le dernier de la franchise. Dans le deuxième volet de la saga, l'héroïne Dot est de retour et doit à nouveau affronter le maléfique Seigneur Cyblin, qui a volé la Pixel Stone. Pour vous remettre en contexte, Dot est un personnage de jeu vidéo et se défend bien dans le monde virtuel. Mais lorsque le malheur survient, elle a besoin de l'aide d'un joueur talentueux pour surmonter les défis auxquels elle est confronté. Ainsi, après le retour de Cyblin Lord, Dot commence à chercher parmi tous les humains le meilleur joueur de jeux vidéo. Et, dans ce cas, il s'avère que cet honneur revient à David, un garçon de 9 ans qui, oui, vit en 1995. Nous jouerons donc les aventures de Dot aux commandes de différents jeux vidéo de l'héroïne qui imitent grandes œuvres de ces années et reflètent la bataille de Nintendo et SEGA de manière fictive. Autrement dit, jouer à Pixel Ripped 1995, comme c'est l'habitude dans la saga, signifie que vous jouerez à des jeux vidéo pendant que vous en jouerez un. Ce qui est curieux, bien sûr, c'est que dans le titre, vous êtes David, vous vivrez donc ses expériences tout en ayant un vice. Cela signifie, par exemple, qu'à un certain niveau, votre mère vous dérangera parce que vous passez toute la journée à jouer à des jeux vidéo et qu'elle essaiera même d'éteindre votre console. C'est bien sûr dommage, car sur votre console de jeu, vous profitez d'un jeu Dot et vous aidez, même si David ne le sait pas, l'héroïne à combattre les ennemis. Quoi qu'il en soit, ce n'est que le premier exemple que vous trouverez dans le titre et, même s'il est sur le marché depuis trois ans (après être sorti sur d'autres plateformes), il ne faut pas spoiler toute l'expérience. Le décor que le studio est capable de créer est absolument incroyable et les dialogues vous feront rire, même s'ils ne sont pas en français (les textes écrans ont été localisés).Dot a différents pouvoirs, et même en fonction du niveau, elle en acquerra d'autres spéciaux, mais comme mouvements de base, elle peut sauter et tirer. Vous jouerez à des titres qui rappellent les plateformes Mario et Sonic ou des jeux d'action de style Metroid. Il y a une bonne variété et les niveaux sont longs et stimulants. Bien que les meilleures soient les batailles contre les boss finaux. Ils nous ont bluffé et mélangent le monde virtuel avec le monde réel de David. En quatre heures environ , vous pouvez terminer le jeu, et peut-être même moins, mais cela dépend de votre vitesse et de ce sur quoi vous bloquez. De plus, il y a quelques objets de collection et vous voudrez peut-être tous les obtenir. Le titre est divisé en plusieurs niveaux, chacun avec son propre thème et des situations différentes. La durée est vraiment adéquate et le jeu vidéo est très agréable et pas du tout répétitif. Une bonne nouvelle pour tous les joueurs disposant de la version PS4 et PS VR, ils pourront mettre à niveau gratuitement Pixel Ripped 1995 vers la version PS5 et PS VR2. C’est quelque chose à célébrer, car cela n’arrive pas toujours. Bien sûr, les ajouts ne sont pas trop nombreux, mais il faut admettre que le jeu n'avait pas besoin de grande fonctionnalité supplémentaire. Au fond, le jeu vidéo est exactement le même , avec une meilleure résolution (le rendu a l'air très bien et très clair, honnêtement, c'est un plaisir) et quelques autres ajouts, comme la vibration haptique du casque. Il est vrai que les fonctionnalités uniques du PSVR2 auraient pu être davantage utilisées, mais ce n'est pas grave.Pixel Ripped 1995 est un excellent jeu vidéo de réalité virtuelle et, trois ans après sa sortie originale, il est toujours aussi amusant qu'au premier jour. Si vous avez grandi dans les années 90, vous devez jouer le titre maintenant. La version PS VR2 n'apporte quasiment rien de nouveau, mais elle améliore les graphismes et est également gratuite pour les possesseurs de la version PS VR.