Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged

Tout comme vos collections dans la vraie vie, Unleashed 2 relooke votre liste de voitures miniatures, mais sans changements drastiques. Pour commencer, nous pouvons compter sur plus de 150 véhicules, dont des classiques absolus tels que Bone Shaker, Twin Mill, Rodger Dodger et Dodge Deora, et en ajoutant de nombreux autres modèles de notre cru, connus des collectionneurs de service. Cependant, la liste des voitures sous licence a été considérablement réduite, qui ne comprend plus la célèbre Batmobile et la camionnette Teenage Mutant Ninja Turtles, malgré l'ajout de la Dodge Charger de Fast and Furious X. Les changements les plus significatifs sont l'ajout de motos et de camions monstres, rappelant que ces derniers n'ont été ajoutés au jeu précédent que dans la deuxième vague de DLC. Les motos ne se comportent pas très différemment des voitures, la seule différence étant un cabré lors de l'utilisation du turbo. C'est charmant, mais ils auraient pu les rendre plus rapides et plus fragiles que les voitures, ou avec une certaine différence de maniabilité. Les Monster Trucks sont en réalité plus lourds à conduire et tournent plus maladroitement, mais ils résistent également aux pièges de la route sans nécessiter de mise à niveau. Et oui, les voitures peuvent désormais évoluer et se voir attribuer des capacités, telles qu'un contrôle amélioré de la dérive, un gain de boost et même une résistance aux barrières, aux pièges à araignées, entre autres dangers. D'une part, c'est amusant, car n'importe quel véhicule de la liste devient utile et compétitif pour n'importe quelle course. D'un autre côté, avoir une voiture qui survit à tout enlève l'avantage d'essayer le reste des options, qui sont innombrables et sont désormais réparties dans les catégories suivantes : haute vitesse, équilibrée, dérive, tout-terrain, lourde et sous-compacte. Un autre changement qui présentait des forces et des faiblesses concernait la manière de déverrouiller chaque véhicule.Le magasin est de retour, et bien mieux. Nous dépensons nos pièces d'or directement sur le véhicule que nous souhaitons, et son prix varie en fonction de sa rareté (commune, rare, légendaire et Super Chasse au Trésor). La liste d'achat est renouvelée toutes les 45 minutes passées dans le jeu, et si nous achetons tout, ou si nous en avons déjà disponibles, nous pouvons payer une somme modique avec nos pièces du jeu pour accélérer l'échange d'objets et ainsi continuer à acheter. Le problème a été le remplacement des boîtes surprises par des prix de roulette. Lorsque vous accomplissez des missions ou montez de niveau, nous gagnons un certain nombre de tours, ce qui peut nous permettre de gagner une voiture de n'importe quelle rareté, quantité de pièces ou jetons d'évolution. Le caractère aléatoire des prix est quelque peu ennuyeux, car il est très difficile de gagner une nouvelle voiture et un prix déjà tiré ne sortira pas de la roulette si nous réessayons. Pour vous donner une idée, nous avons fait tourner le volant plus de 60 fois et jusqu'à présent, nous n'avons eu que trois voitures. Pour partager l'attention avec le magasin, il existe désormais également des missions, séparées par classe et difficulté. En les complétant, vous obtiendrez des avatars, des arrière-plans et les fameuses voitures secrètes. Elles ne sont pas complexes, elles nécessitent juste un dévouement de la part du joueur qui encourage l'exploration des modes de jeu et des courses rapides en échange de plus de véhicules, ce qui est tout à fait juste comme facteur de relecture.En matière de personnalisation, il n'est pas surprenant de dire qu'Unleashed 2 offre une quantité absurde d'options. Nous pouvons laisser la plupart des voitures disponibles avec notre propre design, à l'exception des voitures sous licence, comme la Dodge de Toretto, la DeLorean de Retour vers le futur et la voiture de Snoopy. En plus des couleurs et des autocollants, il existe également plusieurs types de matériaux de base, comme le métal chromé, l'émail et même le plastique. Il est désormais également possible de créer votre propre autocollant séparément et de l'utiliser dans la création de votre choix. C’est bien mieux que d’inventer des superpositions sur la voiture elle-même et d’occuper inutilement des emplacements. Les pistes apportent de nouveaux modules, qui n'étaient pas présents auparavant ou qui n'ont été ajoutés que via des extensions. En plus de l'araignée et du dragon cracheur de feu, nous avons un alligator qui libère des geysers, le gorille qui bloque alternativement le passage, la chauve-souris qui nous pousse en arrière avec des rafales de vent, le stégosaure qui crée une rampe pour gêner notre accélération et notre cher requin bien-aimé qui ne manquera pas d'attaquer avec ses grandes dents. Les environnements ont également changé et se sont très bien adaptés aux nouvelles caractéristiques des voitures. Nous pouvons construire les circuits dans un musée, un terrain de golf, une station-service, une arcade et une cour arrière et il est normal d'avoir des sections qui utilisent des objets de chaque endroit pour constituer le parcours. Mais désormais, le type de terrain influence les performances, car courir sur un canapé ou sur un escalator n'est pas la même chose que rouler sur l'herbe, par exemple. Ce qui a été laissé de côté, c'est le sous-sol, qui était un espace qui pouvait être personnalisé par le joueur avec des objets, des affiches et d'autres objets à débloquer. Ce n'est pas une absence très forte, mais c'était quand même un plus pour que les joueurs puissent consacrer quelques heures. Il est possible de partager n'importe quelle création, qu'il s'agisse de circuits ou de voitures, avec la communauté en ligne. Comme nous avons reçu le code d'Unleashed 2 pour examen avant la sortie, nous n'avons pas pu évaluer cette fonctionnalité, mais elle sera disponible dès que les serveurs seront activés.Le mode principal d'Unleashed 2 est Creature Rampage, qui présente la même disposition de carte et les mêmes missions que City Rumble, du premier jeu, mais avec quelques différences subtiles. Les principales sont les cinématiques doublées, qui racontent l'histoire de Darla et Robert, qui aident le professeur Tanabe à affronter des monstres après les avoir rétrécis avec le Shrinkonator. Avoir une trame de fond, même simple, contribue à donner du charisme aux courses sur carte, qui se répartissent entre courses rapides, courses à élimination, tours contre la montre, déplacements sur une carte en passant par des points de contrôle et des défis de dérive. Malheureusement, je pensais que les courses de boss perdaient une partie de la difficulté qu'elles avaient auparavant. Juste pour vous rappeler qu'avant, les pistes de boss avaient un modificateur unique, qui tourmentait les pilotes tout au long de la course, comme des flaques de glace, du poison et des tornades. Maintenant, nous courons sur leur piste sans adversaires, en brisant simplement les emblèmes qui se trouvent sur le chemin. Nous avons un temps fixe entre chacun d’eux, qui diminue à mesure que le nombre diminue. C'est une manière de diversifier le défi, sans aucun doute, mais il pourrait être plus intense, puisqu'il s'agit d'une course contre des patrons. De plus, tous les modes présents dans Creature Rampage peuvent également être joués séparément, par un ou plusieurs joueurs, en local et en ligne. Comme nous l'avons déjà signalé, il n'a pas été possible d'évaluer les courses en ligne car les serveurs n'étaient pas disponibles au moment de l'analyse. Techniquement, presque tout fonctionne. Il est parfois possible de heurter les murs si fort que le modèle bascule ou s'envole vers l'inconnu, mais vous vous retrouvez rarement coincé dans des éléments de la carte. Peu de choses à dire cependant sur le secteur graphique, parfaitement conçu pour un titre de ce genre. En fait, l’âme du dessin animé n’exige pas d’environnements hyperréalistes, où les couleurs, la sensation de vitesse et la fluidité de l’image sont maîtresses.Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged renforce fermement tout ce que le premier jeu avait déjà apporté de bon, avec quelques améliorations intéressantes, mais sans changements drastiques. Les fanatiques de petites voitures peuvent même trouver étrange l'absence de l'un ou l'autre modèle au début, mais cela n'enlève rien à l'éclat de tout le contenu initial, sans compter que bon nombre de ces absences seront probablement couvertes par de futures extensions.