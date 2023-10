Né de la collaboration entre Fishing Cactus et les experts de la célèbre marque d'équipements sportifs Decathlon, Tennis On-Court s'est toujours targué, depuis sa bande-annonce d'annonce, d'être la "meilleure simulation virtuelle" de tennis. Et sur le plan purement technique de la question on ne peut qu'être d'accord, compte tenu de la manière très convaincante et réaliste dont la discipline sportive a été transportée entre les murs du PSVR2. La gestion physique des tirs et de la balle parvient en effet à restituer une sensation très crédible et plausible, de manière à rendre les différents affrontements avec les autres joueurs de tennis, virtuels ou non, véritablement immersifs. À cela s'ajoute la présence de la collaboration avec la marque susmentionnée, qui a vu la mise en œuvre d'un ensemble de raquettes Artengo réellement existantes, chacune dotée de caractéristiques particulières, capables de s'adapter au style de chaque joueur. Bref, un ensemble d'éléments qui parvient à donner vie à une structure de jeu au charme incontestable, en plus d'être amusante à jouer, précisément grâce aux sensations qu'elle parvient à transmettre. Un aspect qui détonne cependant très nettement avec le packaging dans lequel est placée l'essence du jeu, qui fait en effet très défaut dans sa globalité. En ce qui concerne le tutoriel, nous pouvons nous estimer pleinement satisfaits, compte tenu de son caractère extrêmement complet et exhaustif pour illustrer les mécaniques de jeu de la production, que vous choisissiez le mode de jeu arcade ou le mode plus réaliste. À travers une série de courtes leçons, en effet, nous apprendrons à gérer les coups droits et revers, les services et les volées, ainsi qu'à expérimenter la prise à deux mains et la rotation de la raquette, liées au mouvement du stick droit du Contrôleur de détection .Une fois surmonté ce petit obstacle (qui est facultatif), nécessaire pour ne pas arriver au dépourvu sur le terrain de jeu, nous serons accueillis par trois modes distincts : simple, tournoi et en ligne. Dans le premier cas, il sera possible d'organiser un match contre un joueur contrôlé par l'IA, en déterminant sa durée et sa difficulté. La deuxième option représente une sorte de mode histoire sommaire, dans lequel nous serons appelés à affronter 4 tournois de difficulté croissante, chacun divisé en 5 matchs dans lesquels nous devrons gagner 3 sets. Le dernier mode, comme prévu, nous catapultera dans le réseau, où nous pourrons défier des amis via invitation, ou participer à des matchs amicaux et classifiés via matchmaking. Ce qui est intéressant, du point de vue multijoueur, c'est la possibilité de créer des matchs simples et doubles, même s'il faut l'avouer il nous a été impossible de tout tester, compte tenu de l'absence d'autres joueurs : espérons que la situation s'améliorera dans les prochains jours, sinon l'avenir ne s'annonce certainement pas rose pour Tennis On-Court. Oui, car tout ce qui va au-delà du online s'est avéré plutôt fade en termes d'offre : si on ne peut vraiment pas demander grand-chose aux simples affrontements en 1 contre 1 contre des bots, le mode Tournoi s'est révélé très décevant, car il n'en propose pas vraiment d'attraction une fois les 4 mini circuits réalisés. On ne comprend pas la décision de ne pas inclure une vraie carrière, dans laquelle nous aurions peut-être pu donner vie à notre alter ego, pour tenter de gravir le classement mondial, en accumulant des crédits pour acheter des kits et des personnalisations pendant la construction. Rien de tout cela n'est présent, au contraire, nous avons préféré introduire un éditeur de base pour notre personnage, avec tous les équipements et vêtements déjà disponibles (entre autres en très petit nombre), annulant également l'envie de jouer simplement pour débloquer progressivement des objets plus intéressants. On peut laisser de côté également la présence du mode spectateur qui, si nous avions eu la chance de croiser d'autres joueurs, nous aurait permis d'observer un match en cours en tant que public.Même sur le plan technique, Tennis On-Court est sujet à quelques critiques, en partie corrigées par quelques mises à jour déjà déployées, qui n'ont cependant pu empêcher de rafistoler quelques décisions structurelles incompréhensibles. Si on ne peut pas se plaindre sur le plan esthétique, grâce à une image épurée et un rendu des modèles de jeu et des différents stages somme toute convaincant, l'utilisation de seulement 3-4 modèles pour le match ne peut manquer de capter l'attention de l'oeil du public (entre autres non animé dans son intégralité). Une situation très perceptible lors des rediffusions et dans les instants d'avant-match, étant donné que la caméra nous amènera à tout observer du point de vue de l'un des spectateurs. Le choix de couper complètement le son lors du tirage initial, qui entre autres choses ne peut pas être ignoré, qui pendant environ 30 secondes plongera le tout dans une atmosphère inquiétante, est également à revoir. Il y a aussi quelques bugs dans la gestion des points, étant donné que dans de rares cas, il nous est arrivé d'obtenir le service alors que le balle avait d'abord touché notre moitié de terrain au rebond. Rien qui ne puisse être résolu avec une mise à jour ultérieure, remarquez, mais il fallait le souligner (même si cela s'est produit 4 à 5 fois au total). Ce qui est excellent cependant, c'est la gestion de la liberté de mouvement qui, bien qu'elle ne permette pas la possibilité de sprinter, parvient à couvrir correctement notre positionnement sur le terrain, sans provoquer la moindre gêne : forcer l'adversaire à se placer au fond du terrain, puis courir vers le net pour une fameuse baisse, il parvient à restituer une satisfaction palpable. Il y a aussi la possibilité de paramétrer la téléportation, mais vu le type de jeu et l'excellente gestion de l'inconfort, nous trouvons que c'est une option à écarter. Comme mentionné au début, la mise en œuvre des mouvements des bras et des mains est vraiment bien mise en œuvre : il sera extrêmement naturel de faire rebondir la balle au sol avant de servir, comme si nous jouions réellement. Cependant, le mode lié à la rotation de la raquette est révisable, qui au lieu d'être fluide se gère par à-coups, un choix qui rend difficile son utilisation rapide lors des matchs, rendant préférable de tordre le poignet pour procurer les différents effets des coups du joueur.Il y a deux âmes dans Tennis On-Court , clairement en contraste l'une avec l'autre : la première est représentée par le fait qu'il s'agit d'une simulation vraiment amusante et bien construite du sport en question, grâce à une physique convaincante et une configuration de contrôle réactive et précise, capable de faire des matchs très naturels et convaincants. Le revers de la médaille consiste en son offre très limitée, notamment en ce qui concerne le mode solo, qui est en effet une tâche bien trop essentielle et maigre pour être appréciée sur le long terme. Il appartiendrait donc au secteur multijoueur de relancer la fortune de l'ensemble, à condition qu'il se peuple de joueurs en peu de temps, sinon la production Fishing Cactus tomberait trop vite dans l' oubli. Tennis On-Court est un titre avec un attrait incontestable et un excellent potentiel, mais qui risque d'être fortement gêné par sa volonté de retarder la tâche de divertir correctement les utilisateurs.[/l33t]