Avec l'avènement d'Unreal Engine 5, nous accueillons enfin la véritable nouvelle génération. Il a fallu attendre longtemps, mais finalement Hexworks nous propose son produit nouvelle génération, un produit qui revient avec un nom déjà connu : Lords of the Fallen, cousin de l'homonyme déjà sorti avec l'avènement de la génération PlayStation 4 et Xbox One. Il semble que l'entreprise veuille, d'une manière ou d'une autre, être pionnière en matière d'innovation constante. Adyr était un Dieu de douleur et de haine qui faisait rage à travers Axiom pendant des éternités : à la fin, le bien a prévalu et a vaincu le mal, le renvoyant dans son monde. C'est Umbral, un lieu sombre, parallèle au monde d'Axiom , domaine des hommes et de la lumière. Il fallut cependant contrôler le mal et l'ordre des Sentinelles de Lumière fut établi : de courageux hommes et femmes guerriers qui se relayèrent au fil des siècles pour surveiller les lieux où le mal pourrait trouver une lueur de lumière et retourner dans le monde d'Axiom. La corruption du mal est revenue et a pris les Sentinelles mêmes qui étaient placées pour garder les portails, corrompant leur nature et faisant de cet ordre un serviteur du maléfique Adyr. L'espoir abandonna longtemps Axiom, jusqu'à l' avènement du Croisé Noir, un héros inconnu, porteur de la Lanterne d'Umbral, capable de vivre dans l'ombre pour privilégier la Lumière. Bien que cela puisse paraître banal, l'intrigue de Lords of the Fallen est assez complexe et se révèle étape par étape une fois que le protagoniste bat les boss, ou les Sentinelles, qui apparaissent devant lui au cours de son voyage. La plupart des ennemis que vous affronterez, une fois vaincus, deviendront des PNJ avec lesquels vous pourrez discuter ou avec lesquels vous pourrez renforcer votre protagoniste. Par exemple, Pieta est une Sentinelle qui vous permettra d'augmenter les soins disponibles pendant le voyage à condition de lui donner la Quintessence Sacrée, un vestige que vous retrouverez en battant les boss et ennemis les plus redoutables.L'histoire de Lords of the Fallen s'apprend en parcourant les rues d'Axiom et d'Umbral en faisant apparaître des scènes réelles, simplement en illuminant les papillons d'Umbral avec la lanterne. Il y a beaucoup à apprendre et à savoir, un élément intéressant du jeu qui ne cessera jamais d'être ennuyeux. La Lanterne d'Umbral sera votre alliée et source de joie/douleur tout au long du voyage. Grâce à la Lanterne, vous pourrez éclairer le monde d'Axiom, révélant peut-être un pont ou une porte effondrée : tant que vous tiendrez la Lanterne haute, vous pourrez interagir avec Umbral et franchir des obstacles ou trouver des itinéraires alternatifs. Au cours de votre errance vous rencontrerez divers obstacles physiques, et c'est à ce moment-là que vous devrez entrer pleinement dans le monde d'Umbral, en activant la lanterne de manière "définitive" , si l'on peut dire. À ce stade, vous serez immergé dans un monde de crasse et de démons, un monde parsemé d'ombres blanches qui, de temps en temps, prendront forme en devenant des démons de toutes sortes qui vous attaqueront. Un indicateur en forme d'œil apparaîtra également en haut à droite : une barre d'énergie commencera à se remplir autour de lui, plus elle augmente, plus le bonus à l'acquisition de Vigueur (la monnaie du jeu libérée par les ennemis) sera important. Une fois que vous aurez atteint le sommet de cette barre, l'œil deviendra rouge et un puissant démon doté de deux lames émergera d'en bas - littéralement du sol - pour vous tuer. Le démon peut être vaincu, mais nous vous recommandons de le faire uniquement aux stades avancés du jeu.Dans Umbral, tout ce que vous faites, même le temps que vous restez dans ce monde , fera apparaître une barre grise au-dessus de votre valeur de santé : cette barre peut être annulée, tant que vous frappez les ennemis, récupérant ainsi un peu de santé, tandis que si le l'ennemi vous frappe alors qu'il vous reste encore du "gris" vous perdrez instantanément cette portion de vie, et vous devrez la récupérer grâce à l'utilisation de la croix Sanguinarix (l'équivalent des potions de tout Souls-like). Pour sortir d'Umbral, il vous suffit de trouver un Vestige (le feu de joie classique) ou une zone où vous avez placé votre Vestige temporaire : reposez-vous et vous retournerez à Axiom. Malheureusement, aucune animation n'apparaît ici mais une barre de chargement assez gênante sur fond noir. Au vestige vous récupérerez de la santé , du mana et de l'endurance ainsi que la possibilité de vous renforcer en dépensant de la Vigueur, cette dernière lâchée par des ennemis ou des objets divers. Note latérale : contrairement aux Soulslikes classiques, dans Lords of the Fallen, la Vigueur se récupère sur le sol comme n'importe quel objet. Vous aurez également la possibilité de voyager d'un Vestige à l'autre , une solution intéressante qui rationalise sans aucun doute le jeu et rend l'action plus rapide . Attention cependant, seuls les deux derniers Vestiges portables resteront actifs. Une fois le troisième placé, les deux premiers seront annulés, vous devrez donc revenir à ceux prédéterminés par le jeu. Comme beaucoup d'autres, la Lanterne d'Umbral peut également être améliorée par des PNJ comme Molhu qui vous permettront d'augmenter l'utilisation du pouvoir de la Lanterne : cet objet est en effet également indispensable au combat car il permet de faire exploser des petits démons qui font de vos ennemis immunisé contre les dégâts mais encore mieux, car vous pourrez déchirer l'âme d'un ennemi, en choisissant simultanément dans quelle direction envoyer cette âme. Une fois extrait, vous pourrez le frapper de toutes vos forces car l'ennemi sera impuissant pendant ces quelques secondes.Une fois que vous vous êtes familiarisé avec le système de la Lanterne d'Umbral, sachez qu'une autre façon de se retrouver dans le monde des ténèbres est de mourir dans Axiom et du coup vous serez emmené à Umbral, avec toutes les pénalités associées que nous avons mentionnées ci-dessus : cela implique un peu comme avoir une seconde vie dans Lords of the Fallen mais ne pensez pas que vous aurez une vie facile , car vous devrez transpirer ! Le combat se déroule à la manière d'un Souls, avec le classique pointeur sur l'ennemi que l'on peut choisir d'avoir actif ou non, tout en sachant que les touches n'ont même pas été remappées : elles sont exactement les mêmes que dans Dark Souls, donc le sentiment rendu durant le combat est le même lui-même, avec la contamination nécessaire. S'inspirant beaucoup de Sekiro, Lords of the Fallen nous présente un système de combat axé sur la parade, au point qu'une parade parfaite non seulement ne nous fera subir aucun dommage (c'est pourquoi au fur et à mesure de l'expérience vous abandonnerez le bouclier au profit d'un réglage à deux mains ou à double arme, cela dépend des goûts) mais nous permettra également de déséquilibrer l'ennemi, ayant à ce moment-là la possibilité d'infliger une attaque critique. Pour déséquilibrer votre adversaire il vous sera demandé un nombre de sauvegardes parfaites qui peut varier, de une à quatre voire plus selon le boss que vous affrontez. Cependant, une parade imparfaite vous permettra tout de même de recevoir moins de dégâts, et ces dégâts seront transformés en vie grisée mentionnée ci-dessus, récupérable si vous infligez des blessures à l'ennemi. En parlant de Backstab, dans Lords of the Fallen il n'est pas présent au sens strict du terme : si vous vous placez derrière un ennemi en effectuant une attaque chargée de R2 vous le déséquilibrerez à 100% et dans ce cas, vous être capable d'effectuer un coup critique. Votre Croisé Noir aura des valeurs telles que Force, Agilité, Endurance, Vitalité, Rayonnement et Inferno : chacune d'elles pourra être améliorée en Vestige et chacune influencera certains facteurs tels que les dégâts, l'esquive et la charge que vous transportez. La magie et les petits "miracles" ne manquent pas dans le jeu, ainsi que les armes de jet affichées avec une valeur de munition inférieure à l'endurance, un élément qui, comme toujours, servira à esquiver, attaquer et parer.Lords of the Fallen est un soulslike brut et brutal, la somme de nombreux jeux , y compris ceux du passé, dérivés de Dark Souls dont il prend - sans aucun doute - l'essence du jeu, Sekiro dont il pille la précision des sauvegardes et des combats de boss réalisés principalement à partir de ce style de combat, et enfin Soul Reaver (les Souls ante litteram dont se souviendront ceux qui ont plusieurs ressorts derrière eux comme l'écrivain) dont il profite pleinement du système des deux mondes parallèles et connectés. Ne vous y trompez pas : Lords of the Fallen a sa propre métrique , son propre style et sa propre personnalité . Pendant le jeu, vous vous retrouverez dans des situations "à couper le souffle" avec des éléments qui remplissent l'écran de statues immenses et évolutives, des décors à couper le souffle et des zones cachées que vous atteindrez avec votre intelligence, mais que vous pourriez manquer car elles sont en fait facultatives. Le jeu récompense sans aucun doute la curiosité et ceux qui n'ont pas peur d'oser, d'expérimenter et de toujours trouver une voie alternative, grâce à l'utilisation de la Lanterne Umbrale qui doit être dosée avec la bonne méthode.Le jeu récompense sans aucun doute la curiosité et ceux qui n'ont pas peur d'oser, d'expérimenter et de toujours trouver une voie alternative, renforcée par l'utilisation de la Lanterne d'Umbral, qu'il faut doser avec la bonne méthode. Ne vous inquiétez pas, vous apprendrez en faisant des erreurs, rien d'étrange. Lords of the Fallen n'est pas un jalon du monde vidéoludique, en effet il y a quelques défauts comme le chargement à l'arrêt aux Vestiges, l'obligation d'apprendre dans l'avis qui pourrait faire tiquer certains (mais c'est le marché qui veut ça, non ? ndlr), et en général un mauvais soin de certains éléments visuels comme le feu ou les saignements que l'on applique sur les ennemis. Il semble que, à l'improviste , les développeurs aient abandonné la programmation et laissé certains éléments dans l'état "initial" des travaux. Rien d'irrécupérable , pour l'amour du ciel, mais cela jette de sérieuses ombres sur le jugement final d'un jeu qui aurait vraiment pu donner plus avec peu d'effort.Lords of the Fallen est un soul-like dérivé mais bien réalisé qui reprend le meilleur de nombreuses productions, comme Dark Souls, Sekiro et Soul Reaver, en y ajoutant sa personnalité, sa métrique et son esthétique parfois hallucinante. Un produit qui ne restera pas dans l'histoire du jeu vidéo mais qui plaira sans aucun doute aux amateurs du genre. Lords of the Fallen récompense la curiosité lorsque vous expérimentez et jouez littéralement avec les deux mondes Axiom et Umbral.