Rise of the Triad: Ludicrous Edition représente une réinvention complète d'un jeu de tir qui a marqué une époque, développé par Apogee Software. Initialement publiée en shareware en décembre 1994, la version complète de Rise of the Triad: Dark War a ensuite été publiée en février 1995 . Cependant, cette revue se concentre exclusivement sur Rise of the Triad: Ludicrous Edition , une création de Nightdive Studios et publiée par New Blood Interactive avec Apogee Software. Le simple fait de voir et d'entendre le logo d'Apogee Software ramène un flot de souvenirs, de PC qui n'étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui. Cette version, basée sur le moteur KEX propriétaire de Nightdive Studios et construite sur le code source original, est un authentique voyage dans le temps pour un titre où la nostalgie est au centre de l'attention. Cependant, les nouveaux joueurs qui découvrent ce titre pourraient ne pas en apprécier l'apparence et la convivialité. Pour bien comprendre l'importance et l'évolution du genre du jeu de tir à la première personne à partir des années 90, il faut avoir vécu cette époque. L'histoire de Rise of the Triad est assez intéressante : au départ, le jeu était prévu comme une suite de Wolfenstein 3D , mais ensuite Apogee en a acquis les droits et l'a développé comme un jeu autonome. Aujourd'hui, 29 ans plus tard , Rise of the Triad : Ludicrous Edition combine tout le contenu officiellement publié avec de nouveaux épisodes inédits. L'intrigue du jeu, comme vous pouvez bien l'imaginer, n'a rien de spécial. Vous serez l'un des membres du HUNT (acronyme de High-Risk United Task Force) qui devra débarquer sur une île cachée, peuplée de moines maniaques . C'est tout. Il n'y a pas de rebondissements ni d'intrigues particulières, mais au fond c'était comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une histoire pour apprécier un titre, il suffisait que ce soit amusant et le reste venait naturellement. Discutable comme philosophie ? Bien sûr, mais les temps étaient ce qu’ils étaient, si l’on voulait voir une intrigue digne de ce nom, il fallait s’asseoir devant la télé et regarder un film, pas jouer à un jeu vidéo.Rise of the Triad : Ludicrous Edition est un jeu de tir à l'ancienne… très ancien. Vous ne verrez que votre main tenant une arme et vous devrez parcourir des niveaux remplis de moines à éliminer, ou en tout cas tout bouge. Pensez-vous que cela vous rappelle Doom ? Oui, c'est vrai, mais Doom n'avait pas de moines. Une fois dans le jeu, on retrouve plusieurs campagnes solo dont The Hunt Begins , qui reprend les niveaux de la version shareware originale , Dark War avec 4 épisodes et 33 niveaux et enfin Extreme Rise of the Triad , initialement sorti sous forme de pack d'extension vendu séparément en 1995 . Ce dernier propose des niveaux beaucoup plus difficiles, en raison de l'évolution des compétences de l'équipe de développement et de l'apprentissage des genres de jeux. En commençant une nouvelle campagne, vous avez la possibilité de choisir entre cinq membres de HUNT , une option qui représente une avancée par rapport à Doom et Wolfenstein, où vous jouiez toujours avec un seul protagoniste. Ces cinq personnages sont Taradino Cassatt, Thi Barrett , Lorelei Ni , Doug Wendt et Ian Paul Freeley et chacun d'eux possède des caractéristiques différentes en termes de points de vie, de vitesse et de précision. Cependant, malgré les 5 personnages parmi lesquels vous pouvez choisir, en pratique ils se comportent tous de la même manière. Le gameplay rappelle beaucoup celui de Wolfenstein 3D , avec des murs à angle droit, mais cette fois nous avons un champ de vision plus large avec lequel vous pourrez voir le ciel et certaines structures verticales. Contrairement à Doom et Wolfenstein 3D , la vue n'est pas seulement liée aux mouvements à gauche et à droite, mais aussi de haut en bas, vous pourrez donc tirer sur les ennemis au-dessus de vous, mais il n'y aura pas de bouton de saut dédié disponible.Cependant, il y aura des plates-formes et des plates-formes qui vous feront sauter dans les airs, ainsi que des échelles qui vous permettront d'atteindre des power-ups , de nouvelles armes et de nouvelles zones. De plus, il y a de nombreuses énigmes à résoudre, qui peuvent être cachées derrière des panneaux secrets ou activées via des interrupteurs , révélant ainsi de nouvelles zones à explorer. Il y a 13 armes dans le jeu , mais vous ne pouvez en emporter que quatre avec vous à la fois. Vous commencez avec une arme aux munitions infinies et peu de temps après, vous trouverez une deuxième arme pour en avoir deux à la fois. De plus, il existe une mitrailleuse MP40 toujours dotée de munitions infinies ainsi que plusieurs armes de grande puissance, dont le bazooka et autres. Il n'y a pas de mini-carte dans le jeu , vous devez donc compter sur votre mémoire pour vous rappeler où vous étiez. De plus, des objets destructibles tels que des ornements ou des plantes peuvent bloquer les portes secrètes. Si vous heurtez des réverbères ou des torches , la zone devient sombre, un effet vraiment surprenant pour l'époque. Certains niveaux comportent des portes qui nécessitent des clés en argent ou en or pour s'ouvrir, il sera donc crucial de se rappeler où elles sont apparues pour la première fois lorsque vous les trouverez. Le jeu propose une variété limitée de types d'ennemis et la plupart d'entre eux peuvent être éliminés rapidement en quelques tirs de pistolet ou de mitrailleuse . Cependant, certains d'entre eux s'avéreront plus difficiles et capables d'absorber un nombre considérable de coups (en tout cas, le bazooka est toujours une option valable).Rise of the Triad : Ludicrous Edition rappelle beaucoup Doom, Wolfenstein 3D et compagnie, même d'un point de vue visuel. Animations très spartiates et graphismes pixellisés . Malgré cela, le travail effectué pour le mettre aux définitions d'aujourd'hui est bon, mais surtout il ne souffre d'aucune chute de frame même dans les situations les plus mouvementées, où vous devrez peut-être affronter jusqu'à 10 ennemis à la fois. Il faut cependant admettre qu'en 2023 ces graphismes détonnent avec le panorama général des autres FPS ainsi qu'avec la musique, étant donné que ceux-ci sont constitués de sons qui rappellent beaucoup les anciens fichiers MIDI . Un vrai choc pour le joueur qui n’a pas vécu cette période particulière. A noter qu'il n'y actuellement aucune optimisation PS5 à la clé, c'est le jeu PS4 fonctionnant en mode rétrocompatibilité.Dans l'ensemble, Rise of the Triad : Ludicrous Edition est un package parfait pour ceux qui ont joué aux jeux de tir dans les années 90 et qui souhaitent revivre ces moments de nostalgie. Cependant, cela pourrait ne pas être du goût de tout le monde, car avouons-le, ce type de jeux n'a pas très bien vieilli (essayez de donner une chance au Doom original aujourd'hui). Si vous n'avez jamais joué à ce jeu ou à de nombreux autres jeux de tir des années 90, vous le percevrez peut-être comme un titre daté par rapport aux jeux similaires sur le marché aujourd'hui. Il est toujours intéressant de pouvoir jouer à ce jeu de tir à la première personne dans des résolutions modernes. Une bonne occasion d'explorer et de découvrir les racines du genre... oh après tout sans ces jeux, aujourd'hui, vous n'auriez pas votre bien-aimé Call of Duty.