La narration, on le sait, est le point fort de Telltale Games, une maison de logiciels spécialisée dans le développement de jeux vidéo narratifs, tous liés par un fil conducteur fortement lié au mode opératoire classique des séries télévisées. Après une interruption de cinq ans, Telltale revient à la mode en publiant The Expanse: A Telltale Series, un titre qui suit les traces de la série télévisée du même nom, publiée sur Syfy et Amazon Prime, et les événements de Camina Drummer. , l'un des personnages les plus emblématiques de la série, magnifiquement interprété également dans le jeu par Cara Gee. La nouvelle œuvre de Telltale est actuellement divisée en cinq épisodes, tous actuellement disponibles (le dernier épisode a été publié le 21 septembre 2023), avec un épisode bonus sortant via un DLC spécial, sachant qu'une édition physique suivra une fois que tout sera publié digitalement. S'il est vrai qu'un éditeur de logiciels parvient (presque) toujours à laisser sa marque sur le jeu vidéo, on ne peut pas vous présenter un jeu vidéo Telltale sans se concentrer sur l'intrigue et le mode de jeu particulier, avec le postulat important que, étant la narration est le point fort des jeux de la société, dans cette revue nous essayerons d'éviter tout spoiler. Comme mentionné, dans The Expanse: A Telltale Series, le joueur incarnera Camina Drummer, chef d'équipage du navire The Artemis lors de l'exploration de la Ceinture, une zone de l'univers pleine de particularités, qui devra gérer du social et pas seulement ça, particulièrement pointu qui implique aussi son équipe et son ressenti. Quelques minutes seulement après le début du jeu, The Expanse : A Telltale Series oblige le joueur à faire un choix . Oui, parce que c'est avant tout The Expanse. Un titre dans lequel les choix, même s'ils n'impliquent pas toujours la vie ou la mort, deviennent un élément primordial du gameplay, une pierre angulaire de la marque Telltale qui se transmet de jeu en jeu.L'écriture des épisodes proposés est bien réalisée, presque autant que le show télévisé, avec un focus davantage centré sur le caractère des différents personnages plutôt que sur la politique plus générale de l'univers et avec un rythme qui suit le temps battu. par la série TV mais qui laisse place à ne pas se méprendre sur une production cinématographique. Le meilleur atout de The Expanse est certainement la présence d'une histoire si bien écrite qu'elle se suffit à elle-même. Les dialogues que Camina rencontre lui présenteront toujours la nécessité de choisir entre seulement deux options qui ne se résument pas toujours, voire très rarement, au bien et au mal. Ce qui est le plus frappant dans The Expanse, c'est que Camina Drummer est un simple être humain qui doit prendre des décisions particulièrement difficiles pour elle et son équipage, et le titre est rempli d'intensité alors que nous sommes confrontés à des choix qui ne sont pas les bons à faire, loin de là. Petite remarque sur le système de dialogue : celui-ci est particulièrement familier à ceux qui ont déjà eu l'expérience des jeux Telltale. Chaque choix, comme mentionné, permet au joueur d'apprendre un peu plus d'informations sur l'équipage, afin d'orienter les décisions futures mais aussi d' augmenter le niveau de rejouabilité de The Expanse .Mais ce n'est pas tout. The Expanse innove dans la formule présente dans les titres Telltale en introduisant la possibilité de se promener et d'explorer librement chaque zone dans laquelle le joueur est immergé en apesanteur, avec une qualité graphique environnementale sans précédent (nous en reparlerons), en utilisant de manière louable le point de vue à la troisième personne. La mise en œuvre est totalement intuitive , permettant au joueur de fixer les bottes de Camina non seulement au sol, mais également aux murs et au plafond. De plus, le protagoniste est capable d'explorer facilement toutes les zones présentes, depuis les épaves des différents navires présents dans l'univers jusqu'aux placards les plus étroits, toujours à la recherche de matériaux pour l'équipage. Ce qui est fonctionnel pour l'exploration, c'est le jetpack dont l'utilisation permet au joueur de sauter par-dessus chaque gouffre présent dans le titre, de descendre dans un puits ou un ascenseur désaffecté, ainsi que de barboter avec des chevreuils et à 360° pour tester sa fluidité. Pour le reste, précisons que, puisqu'il ne s'agit pas d'un monde ouvert , les phases d'exploration seront limitées aux zones proposées par le titre, avec des licences exploratoires courtes surtout dans les moments où nous serons appelés à nous déplacer parmi les étoiles. Ceci est d'ailleurs plus accentué dans les premiers épisodes où Camina sera libre de se promener dans les zones alors que le titre se rapproche de la fin, concentrant complètement l'attention du joueur dans des moments très précis, diminuant presque absolument la possibilité de se promener à l'intérieur de la carte du jeu.La collaboration entre Telltale et Deck Nine ( Life is Strange ) porte ses plus grands fruits en ce qui concerne la création graphique, avec une attention particulière portée aux moindres détails. Les dessins classiques des différents personnages stylisés, protagonistes des jeux Telltale, The Expanse: A Telltale Series remplace les dessins classiques par une construction plus réaliste et moins caricaturale de ceux-ci, avec des cinématiques extrêmement détaillées. Mais pas seulement, même pendant les phases de jeu, les environnements externes et internes du jeu, ainsi que les expressions faciales sont extrêmement détaillés, avec un soin remarquable dans la création de l'univers. En référence aux expressions faciales, celles-ci améliorent clairement ce qui a déjà été vu dans d'autres jeux Telltale, les visages des personnages sont réalistes, avec un langage corporel toujours cohérent. Le sentiment d'immersion est cependant interrompu lors des phases d'exploration spatiale au cours desquelles on constate fréquemment une baisse de qualité notable . Soyons clairs, ce n'est pas un défaut qui affecte la jouabilité du titre, mais il détonne avec la propreté graphique des zones fermées. Note sur les plans : l'excellent travail de capture de l'essence de la série télévisée et de ses lieux, ainsi que le format épisodique, permet de se plonger dans un spectacle de haut niveau, avec un rythme qui ne ternit jamais votre intérêt, mais plutôt l'amplifie. Ceci est davantage souligné dans le cinquième épisode, conclusion d’une histoire enveloppante et pleine d’idées créatives. C’est certainement un avantage pour ceux qui font de la narration le point fort de leurs publications.En revanche, certaines mécaniques de jeu ne reçoivent pas le même soin que celles déjà décrites . Le combat, en fait, n'est rien de plus qu'une série d'événements QuickTime qui nécessitent exclusivement au joueur de cliquer, dans un temps limité, sur certains boutons ou de déplacer les sticks. L'interaction avec le monde n'est d'ailleurs pas le point fort de The Expanse, et en fait Camina n'est autorisée à interagir (collectionner, ouvrir des portes ou connecter des câbles) qu'avec ce que le titre propose, ce qui limite peut-être la créativité de ceux qui sont souvent pris dans le syndrome du collectionneur compulsif. Un point faible de The Expanse est la mécanique de collection : Camina peut collecter des objets de valeur disséminés dans les sections, très souvent pour les donner à un membre de l'équipage, pourtant le titre ne propose aucun inventaire afin d'avoir une idée de quoi ni d'autre. un moyen direct de livrer ces objets a été collecté. Mais pas seulement. Si à la fin du chapitre, et donc de la mission principale associée, vous n'avez pas réussi à livrer un objet collecté ou à terminer la quête secondaire , il vous sera quasiment impossible de revenir sur vos pas tant que vous ne relancerez pas l'épisode terminé. via un menu qui permet soit de poursuivre l'histoire, soit de recommencer. Ajoutons à cela que le titre présente bien quelques énigmes environnementales, qui sont également essentielles à la progression dans le jeu, mais leur solution ne semble pas particulièrement complexe (parfois il suffit de regarder autour de soi, d'autres fois il suffit de il suffit de suivre une route que le jeu de piste, d'autres fois d'interagir avec tout ce qui nous entoure).The Expanse : A Telltale Series se veut être une réussite dans le domaine des jeux narratifs, une certaine évolution des jeux Telltale. Chaque choix que fait le joueur a une implication pratique influente, l'intrigue suit une logique jamais banale et toujours engageante, sans lacunes ni trous mais pleine de rebondissements. Les épisodes, ainsi que le doublage, sont remarquables et contribuent à recréer l'atmosphère de la série télévisée même lorsque la plupart des personnages réguliers de la série sont absents. D'un autre côté, le titre n'offre aucune mécanique engageante en dehors des scènes de dialogue, s'appuyant trop sur des événements rapides et des défis de mouvement relativement médiocres. Les quelques défauts du titre sont contrebalancés par ses atouts qui font de The Expanse un jeu vidéo incontournable pour les passionnés d'aventures narratives captivantes et pour ceux qui aiment prendre des décisions délicates grâce à un crescendo d'émotions qui impliquent ceux qui jouent complètement dans l'ambiance spatiale.