The Caligula Effect est une série de JRPG créée par FURYU Corporation qui a débuté en 2016 en tant qu'exclusivité PlayStation Vita au Japon. Plus tard, un "remake" de ce même jeu intitulé The Caligula Effect : Overdose est arrivé sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC via Steam, offrant en plus de visuels raffinés un nouveau parcours où le joueur endosse le poste d'agent double entre le Go-Home Club et les Ostinato Magicians. En outre, un anime basé sur le jeu Caligula réalisé par le studio Satelight a été mis en ligne en juin au Japon en 2018 avec une seule saison de 12 épisodes. Ici, nous avons clairement une tentative de franchise cross-média par le biais de FURYU Corporation, bien qu'il ait reçu un accueil mitigé dans les deux médias, nous pouvons considérer The Caligula Effect, à ce stade, comme un joyau perdu. Après une brève mise en contexte, cela nous amène à The Caligula Effect 2 ! Bien qu'il s'agisse d'une suite directe, ce titre ne nécessite pas une connaissance préalable de son prédécesseur, mais si vous regardez au moins la série animée, vous pourrez relever quelques références intéressantes, et vous familiariser avec sa proposition. Mais pourquoi proposer désormais une version PS5 native, sachant que le jeu est déjà disponible sur PS4 depuis 2021 et parfaitement rétrocompatible ? A l'exception de temps de chargement plus rapides et d'une plus grande netteté de l'image, il n'y a strictement aucune différence à constater. Et de plus, les possesseurs de la mouture PS4 ne peuvent pas faire de "mise à jour" !The Caligula Effect, comme indiqué dans l'introduction, est un RPG japonais avec un combat traditionnel au tour par tour, combinant des éléments d'un simulateur de vie sociale. Le jeu se déroule dans une réalité virtuelle glamour où les personnes ayant de forts regrets dans la vie réelle peuvent vivre en toute quiétude. L'intrigue commence cependant lorsque notre protagoniste - vous pouvez choisir de ressembler à une femme ou à un homme, en gardant à l'esprit que votre corps dans cette réalité n'est qu'une version de ce que vous aimeriez être -, découvre qu'il se trouve dans un tel monde et décide de rentrer chez lui. Au milieu du processus, il rencontre une idole virtuelle nommée seulement "X", une intelligence artificielle basée sur la vaste culture des "idoles" qui existe principalement dans les pays asiatiques. Cette Idole nous explique les détails de ce monde, y compris qu'il est dirigé par une autre Idole virtuelle, "Regreat", qui veut que tous les gens y restent, sans se souvenir de la vie en dehors de la simulation complètement aliénée. À partir de ce moment, notre protagoniste décide de rejoindre X pour s'échapper de cet endroit, et pour ce faire, il doit achever les aides de Regreat qui font fonctionner ce monde, tous étant également des musiciens, ce qui est très important pour cette histoire.La plupart des thèmes de The Caligula Effect 2 sont liés à la musique. Tous les boss sont des musiciens alliés à l'idole qui dirige le monde. De plus, les donjons eux-mêmes sont des lieux où chacun de ces musiciens active sa musique. Lorsque l'un d'entre eux active sa musique, les habitants de la région deviennent fous et deviennent ennemis. Seuls ceux qui peuvent résister à cette musique sont capables de recevoir des pouvoirs et d'affronter ces musiciens. Ces personnes en question, souffrent généralement de cauchemars sur leur vie avant la simulation, jusqu'au moment où elles se réveillent et avec la musique de X reçoivent le pouvoir de se battre. Une autre interaction intéressante avec la musique que possède ce jeu est une capacité spéciale de X pendant le combat. Contrairement à ses compagnons, X ne se bat pas en soi. Cela dit, lorsque son énergie est chargée, ce qui peut être fait en combat et en collectant des objets en dehors des combats, elle active sa propre musique. En plus d'un buff de musique inerte, vous pouvez également ajouter des améliorations optionnelles avec des points acquis pendant le combat et l'exploration. Pendant que cet effet est actif, la musique de X supplante celle du propriétaire du donjon, vous accordant une série de buffs. Mais assez de parler que la musique et de X. Parlons des autres compagnons qui nous aident dans cette aventure.The Caliguka Effect dans son ensemble est une œuvre avec beaucoup de personnalité propre. N'ayant pas peur de faire des choix audacieux dans tous les domaines, de créer des systèmes complexes et une histoire dense et frénétique en même temps. Cela ne signifie pas pour autant que certains clichés ne peuvent pas être adoptés. L'une d'entre elles est l'amitié entre les personnages que nous rencontrons dans le jeu. Outre le casting extrêmement charismatique que nous rencontrons et les interactions amusantes lors de l'exploration, nous disposons également de certains systèmes qui nous permettent de nous rapprocher de ces personnages. Bien que The Caligula Effect 2 soit un jeu allant droit au but, où vous alternez entre les trois moments d'exploration libre, d'exploration de donjon et de progression de l'histoire, il parvient à créer beaucoup de synergie entre les différents moments qu'il propose. A tout moment, nous pouvons utiliser une fonction du menu appelée Wire (Fil). Ce serait le réseau social de ce monde, dans lequel vous pouvez poser des questions prédéterminées aux PNJ que vous aimez et aux personnages de votre groupe. En plus des interactions dans le fil, il y a aussi un système d'amitié, qui en passant du temps avec n'importe quel personnage du groupe, ou en ayant des interactions avec eux dans l'histoire, augmentera l'affinité entre vous. Lorsque l'affinité augmente dans un niveau, vous débloquerez un événement spécial d'interaction avec le même. Cet événement vous permettra même souvent de poser des questions exclusives sur le fil, ce qui vous permettra de rester plus proche et plus intime. En plus de révéler lentement le passé de ces personnages. Mais le lycée japonais ne se résume pas aux amis, passons à vos autres devoirs.Alors que dans les moments de combat, vous devez explorer un donjon traditionnel de JRPG, avec des ennemis du monde entier qui déclenchent des combats au tour par tour et de grandes énigmes pour progresser, dans les moments de l'histoire, The Caligula Effect 2 vous guide d'un endroit à l'autre presque automatiquement. Mais la formule change lorsque nous parlons des sections d'exploration. Que ce soit à l'école, dans le quartier autour de la station de métro (qui est le premier donjon), et même dans d'autres endroits occasionnels, le joueur peut rencontrer les PNJ, choisir ses favoris, dévoiler leurs personnalités et accomplir leurs missions. Les personnages ont des quêtes en général qui consistent à résoudre des dialogues, à apporter des objets ou à trouver des PNJ en général. Ils ne sont pas très importants, mais ils finissent par donner de bonnes récompenses. Une récompense récurrente des bonnes quêtes sont les points utilisés pour améliorer les buffs de compétence X mentionnés précédemment. L'argent commun, les objets supplémentaires et les phrases à utiliser dans le fil sont également des récompenses courantes. En outre, un excellent moyen de mieux connaître les PNJ est le réseau occasionnel qui implique tous les personnages du jeu. Comme une sorte de carte qui relie tous les PNJ du jeu aux autres personnes, montrant qu'en fin de compte tous les groupes et les personnes sont liés. Plus vous connaissez de gens et plus vous connaissez de gens, plus votre carte sera complète. Ces systèmes s'entremêlent de manière naturelle et créent un bon moyen d'entrer en relation avec vos personnages préférés. Quand on parle des combats de The Caligula Effect 2, on parle certainement de l'un des points forts du titre. Bien sûr, il s'agit d'un RPG au tour par tour, donc si vous n'êtes pas intéressé par le genre, il ne sera pas pour vous. Le combat lui-même comporte des tours dynamiques, avec une barre de temps qui défile au fur et à mesure que la bataille se déroule. Les différents mouvements de vos personnages ont des durées différentes. Il y a un temps avant l'exécution d'une action et un temps après chaque action qui doit être respecté pour effectuer une nouvelle attaque.Une autre caractéristique intéressante est que si vous défendez au bon moment, vous pouvez défendre n'importe quel coup, il est donc très important de savoir quand l'ennemi va attaquer pour se défendre en conséquence. Un autre point intéressant est que toutes les actions coûtent essentiellement du "mana" pour être exécutées. Pour cette raison, l'une des actions consiste à remplir complètement votre mana, mais cela prend un temps considérable et doit être pris en considération pour la planification du tour. Pour vous aider dans tous ces détails importants, vous pouvez voir une simulation du déroulement du tour avant de confirmer le choix de l'action souhaitée. Une façon de contourner l'attente d'une nouvelle chance d'attaquer est d'activer la compétence X mentionnée plus haut, qui accordera une nouvelle action à chacun des membres de l'équipe dès qu'elle sera activée. De plus, au fur et à mesure des combats, les personnages de l'équipe rempliront une barre d'énergie, et une fois pleine, ils pourront activer une sorte de capacité suprême bien plus efficace que la moyenne. Un détail intéressant, toujours en rapport avec la musique, est que la capacité de X vient avec sa musique, et lorsqu'elle vainc un nouveau boss, elle apprend sa musique. La musique originale de X augmente l'attaque du groupe lorsque sa capacité est active, tandis que les autres ont leurs propres buffs. À ce stade, le joueur souffre en essayant de choisir entre sa chanson préférée ou celle qui convient le mieux à son équipe. En parlant de la difficulté de choisir la musique (dans le bon sens du terme), cela reflète beaucoup de choses sur ce jeu. Les chansons de The Caligula Effect 2 sont toutes belles et bien faites, et chacune d'entre elles va très bien avec le boss respectif qui l'a créée. Les designs des personnages sont également très intéressants, tout comme les musiciens ennemis. Les donjons sont variés et agréables dans l'ensemble et l'environnement de l'école est assez confortable. Dans l'ensemble, la direction artistique du jeu est toujours à la bonne place, et mérite une attention et un soin particuliers lorsqu'on y joue.The Caligula Effect 2 parvient à s'inspirer de grands classiques modernes et à en extraire le meilleur, tout en assurant une identité propre, et au-delà captivante. L'excellente musique, le combat extrêmement engageant et amusant et les défis équilibrés, en plus des différentes options de difficulté, font de ce jeu une valeur sûre pour tous les fans de JRPG avec combat au tour par tour. La seule critique que nous pouvons formuler est une petite incohérence de rythme, où certains événements se déroulent trop vite ne laissant pas le temps au joueur de digérer, alors que certains donjons, par exemple, peuvent s'étendre trop. Rien qui ne nuise vraiment à l'expérience, mais cela pourrait être mieux. Quoi qu'il en soit, The Caligula Effect 2 est l'un des jeux les plus sensibles intelligents, élégants et authentiques du marché rpg japonais ces derniers temps. En revanche, on peut se demander la pertinence d'un tel portage sur PS5 qui n'apporte strictement rien (ou presque) à la mouture PS4 ...