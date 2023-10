Développé par Balio Studio en synergie avec VetaSoft et édité par Microids, Les Sisters 2 : Stars des Réseaux est un jeu vidéo d'aventure avec une structure de jeu de société très forte et quelques vagues éléments de jeu de tir à la troisième personne. Avant d'aborder le récit de "The Sisters 2: Road to Fame", il est bon d'approfondir qui sont ces Sisters. Les Sisters est une bande dessinée créée par William et Christophe Cazenov , devenue plus tard une série d'animation et enfin un jeu vidéo. Le premier titre, également publié par Microids, s'intitule Les Sisters : Show Devant. Si vous vous demandez, non, pour profiter de ce deuxième épisode, vous n'avez pas besoin de jouer au premier chapitre ni de connaître la bande dessinée ou la série animée. En effet, le titre est parfaitement compréhensible en lui-même, montrant une intrigue simple, joyeuse et légère qui ouvre et ferme un cercle. Bien sûr, ceux qui connaissent la série pourront saisir d'innombrables idées tant parmi le casting que parmi les décors du jeu qui, autrement, pourraient être anonymes. Mais passons à l'intrigue narrative de Sisters 2 qui a pour protagonistes, bien entendu, deux sœurs : la sœur cadette Marina et la sœur aînée Wendy.En abordant Les Sisters 2 qui est avant tout un jeu de société avec 24 mini-jeux différents et une longue série de modes multijoueurs, nous ne nous attendions pas à une campagne avec une intrigue et au contraire le titre nous a surpris. Le jeu a en effet une histoire et, une fois que vous aurez choisi avec laquelle des deux sœurs vivre l'aventure, vous serez catapulté dans l'incipit narratif joyeux. Le père des sœurs leur a offert des tablettes nouvelle génération et les sœurs décident immédiatement de se défier. Quel genre de défi ? Simple : un concours pour savoir qui obtient le plus de followers sur Sis-Tok , une sorte de Tik-Tok fusionné avec Instagram, étant principalement composé d'images partagées. C'est tout et, comme vous l'avez peut-être deviné, c'est une excuse pour nous laisser errer librement sur une carte ouverte et colorée étonnamment pleine d'innombrables activités et objets de collection. Comme mentionné, l’objectif est de gagner des followers. Comment ? Défier les différents habitants et accomplir des missions de toutes sortes. Encore une fois, ceux qui connaissent l'œuvre originale des Sisters sauront reconnaître les différents personnages principaux qui sont accompagnés de personnages décidément plus anonymes comme « le fermier », « le pêcheur », etc. Chaque personnage a un dialogue avant et après le défi/mission qui tente de caractériser le suiveur en question et de nous faire mieux connaître la Sœur que nous avons choisie. Évidemment le titre est bourré de clichés et les tonalités narratives, bien qu'humoristiques, s'adressent à une cible relativement jeune.En nous concentrant sur l'aventure solo, nous devons dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. La structure de jeu présente un espace assez vaste et varié, même si elle comprend également des zones nues et anonymes, avec divers indicateurs. L'aventure est à la troisième personne et en 3D et notre Sister est immédiatement équipée de divers gadgets. Le premier, ce sont les scooters qui nous permettent d'aller plus vite et de profiter également d'un turbo temporaire qui se recharge de manière autonome. Les moyens pour aller plus vite peuvent changer même si la vitesse reste inchangée et à ce propos, nous pourrons également personnaliser notre Sis en profitant de certains coupons obtenables lors de missions secondaires. Mais, en plus du scooter, la protagoniste est équipée d'un pistolet à eau avec lequel elle peut causer des désagréments aux autres ou résoudre des énigmes environnementales banales. Entre autres choses, le pistolet susmentionné est également résolument en bois et peu pratique. Enfin, nous avons l'appareil photo, utile à la fois pour les missions thématiques (se diriger vers un point et prendre une photo où l'indicateur correspondant est visible) et pour prendre quelques photos souvenirs. Entre autres choses, la Sis peut aussi « naviguer », se retrouvant flottant sur l'eau debout sur un drôle de bateau gonflable qui apparaît comme par magie dès que l'on touche l'eau. Mais tout cela n'est que le cadre d'un plat principal qui est, en fait, les mini-jeux . Comme prévu, il y en a 24 et ils sont résolument variés, certains amusants et satisfaisants et d'autres moins réussis et ennuyeux. Il y a vraiment de tout, de la course d'aviron classique, au tir sur cible contre des extraterrestres, en passant par une course de vitesse avec un compte à rebours affiché sur un réveil fou, etc. Les mini-jeux de l'aventure principale sont les défis des différents adeptes du "pic" et les compléter nous permet de progresser dans notre ascension en tant qu'Étoile de Sis-Tok. Et toujours les mini-jeux, ils sont les protagonistes incontestés des autres modes des Sisters 2 qui comprennent des tournois, des défis en chaîne, des défis personnalisés et bien plus encore pour un plaisir qui se multiplie surtout en bonne compagnie (jusqu'à un maximum de quatre joueurs ).Graphiquement parlant, Les Sisters 2 est sujet à plus d'un problème. Si l'impact initial nous montre un monde coloré, vaste et joyeux, dans le détail le recyclage est remarquable, certains éléments semblent provenir directement de différentes générations du passé et le tout n'est pas affecté par des problèmes ludiques. Par exemple, nettoyer les murs d'un immeuble avec un pistolet à eau peut devenir complexe si la "saleté" disparaît mais pour le titre il faut quand même insister avec quelques coups de pistolet à eau supplémentaires... Il y a aussi des problèmes d'interpénétration , quelques ralentissements notables et de temps en temps le protagoniste avait tendance à marcher de travers avec des animations qui s'arrêtaient. Rien que quelques correctifs ne puissent réparer, évidemment. L'interface, cependant, avec ses menus, est décidément plus confortable et intuitive. Par ailleurs, il convient de noter que les graphismes 2D des Sis et de leur monde, visibles lors des différents chargements, sont décidément plus captivants et raffinés que les modèles 3D. En ce qui concerne le son , le titre se défend suffisamment, aidé par un doublage qui n'est cependant présent que par moments. Les effets sonores ne sont cependant pas toujours aussi crédibles que l'herbe piétinée qui semble être tout sauf de l'herbe piétinée. Enfin, il convient de mentionner la présence bienvenue d'un jeu tout en français (voix et textes).Les Sisters 2 : Stars des Réseaux est un jeu d'ambiance assez varié, coloré et amusant (surtout en bonne compagnie). Le titre s'aventure également avec une campagne solo présentant une vaste carte et pleine de choses à faire. C'est dommage pour des graphismes imparfaits et quelques problèmes techniques de toutes sortes qui mettent à mal un produit destiné avant tout à une cible relative et qui peut encore procurer quelques heures de plaisir sans soucis.