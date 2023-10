Depuis combien de temps attendons-nous un nouveau Forza Motorsport ? Il semble presque incroyable que le moment d'y jouer soit déjà venu après avoir vu l'annonce et les premières bandes-annonces. Il est désormais là pour compléter l'offre Xbox et accompagner Forza Horizon 5, permettant ainsi aux joueurs de choisir vers quelle nuance de course se pencher : simulation ou arcade ? Ou… pourquoi pas les deux ? L'engouement de ces dernières années a été de se lancer directement dans le mode multijoueur, en contournant complètement l'expérience solo. Heureusement, Forza Motorsport reste fidèle à certains aspects granitiques des jeux de course, à savoir une carrière longue et nuancée. Toute la structure de la Carrière s'articule autour d'une série de petits championnats créés spécifiquement pour deux raisons : permettre aux joueurs d'essayer des voitures de tous types et d' accumuler les crédits nécessaires pour les acheter. En effet, contrairement au fonctionnement classique, les changements de performances suivent une logique différente, basée sur l'utilisation de chaque voiture elle-même pendant les courses. Plus vous pilotez une voiture, plus elle monte de niveau, débloquant des améliorations qui ne peuvent cependant pas être montées d'un seul coup. De cette façon, la progression est lente et réfléchie, plutôt qu’immédiate comme vous pourriez le voir dans Forza Horizon. La philosophie du « tout maintenant » n'existe donc pas chez Forza Motorsport, étant donné que chaque microchampionnat doit être terminé avant de passer au suivant. Chacun étant construit autour d'un segment de voiture spécifique, ou d'une classe commune, Forza Motorsport en profite pour raconter un peu d'histoire derrière le monde de l'automobile et du sport automobile. La tentative est clairement de proposer quelque chose de similaire au café de Gran Turismo 7, mais le résultat final n'est pas de qualité égale. Nous avons cependant apprécié l'absence quasi totale de modèles offerts par le jeu, à l'exception de ceux inclus dans les packages spéciaux initiaux et celui du Game Pass. Tout doit être acheté avec des crédits gagnés en courant, comme il se doit. Mais comment devenir riche rapidement ? Facile, en définissant un mode difficile.Forza Motorsport vous permet d'augmenter la difficulté à tout moment, en jouant également sur un mécanisme risque/récompense avant chaque course. Il n'y a pas de qualification en Carrière : dans chaque course, vous êtes autorisé à décider de la position de départ, avec pour conséquence une récompense financière dynamique. Si l’objectif principal est de finir sur le podium, partir délibérément de l’arrière permet d’obtenir de meilleures primes. Même désactiver les aides, augmenter la difficulté des adversaires et durcir les règles de l'étiquette devient immédiatement rentable. Nous avons vraiment apprécié cette possibilité, car elle donne du sens même à la simple participation à des courses très difficiles. Arriver premier est toujours agréable, mais s'engager dans des duels palpitants sans gagner est également agréable. Cela pourrait changer lorsque les salles en ligne, actuellement à moitié désertes, seront remplies. Compte tenu du faible nombre de joueurs avant le lancement, nous n'avons pu tester à fonds les lobbys, etc. Cependant, la structure est très claire et encore une fois proche de celle de Gran Turismo 7/Sport. Les événements tournants vous permettent d'avoir toujours des courses différentes avec des tours de qualification et des horaires fixes pour vous inscrire. Dans les semaines à venir, il sera intéressant de comprendre le niveau moyen de fréquentation et le nombre de chutes dans le virage 1.Volant en main, voici la véritable âme de Forza Motorsport. Il faut avouer que nous avons un peu levé le nez lorsque nous avons découvert que la simulation que nous cherchions n'était pas exactement là devant nous. Forza Motorsport, peut-être parce qu'il veut convaincre le plus grand nombre, n'est pas comparable aux simulateurs hardcore qui dominent désormais le marché plus de niche. Par conséquent, ceux qui viennent d'Assetto Corsa Competizione, iRacing et autres ne devraient pas se faire d'illusions en pensant qu'ils trouveront un produit égal chez Forza Motorsport. En termes simples, conduire dans Forza n'est pas aussi punitif que cela peut l'être dans les titres susmentionnés et peut-être qu'à ce stade, cela ne veut même pas l'être. Ce n'est donc pas un hasard si le premier trailer de Forza Motorsport était autant axé sur la qualité graphique plutôt que sur la qualité physique. Même en regardant ces vidéos, combinées aux clips d'introduction du jeu lui-même, on comprends maintenant que l'idée originale n'avait aucun moyen d'exister. Même si Forza Motorsport souhaite, à juste titre, donner un sens à la présence de réglages, à la température des pneus, aux amortisseurs, aux dommages, etc., autant rien de tout cela ne doit être confondu avec une recherche de simulation pure. Une fois ce compromis accepté, Forza Motorsport prend enfin vie et s'avère être un bon titre de course qui a comblé un gouffre dans l'offre Xbox. Il faut le prendre exactement comme il vient, comme un titre simcade agréable au volant et très amusant avec une manette en main. Aussi parce que, avouons-le, la quasi-totalité de sa communauté n'utilisera pas le volant et les pédales pour jouer avec.Même si nous avons donc essayé le "vrai" côté conduite sur Xbox Series X, nous avons également voulu tout tester sur la Xbox Series S. Malheureusement, la vue n'est pas la meilleure, surtout en mode Performance. 60 fps est extrêmement important dans les jeux de conduite, avec un compromis graphique en termes de textures, d'opacité, d'ombres et de reflets qui amènent Forza Motorsport à rivaliser avec d'autres titres sortis depuis des années. On voit que la console est trop axée sur la physique pour donner du gaz à la qualité graphique. Certains de ces problèmes sont résolus en mode Qualité, mais perdent le framerate plus fluide. Comme mentionné précédemment, 30 fps est trop faible. De retour sur Xbox Series X, la situation change radicalement avec notamment la présence du Ray Tracing. Les voitures sont recréées de manière spectaculaire et peuvent être explorées partout comme d’habitude. Forza Motorsport se concentre fortement sur l'expérience « showroom », où il est possible de faire le tour de la voiture pour la voir comme si elle était juste devant nous. C'est un effet wow qui a fonctionné il y a longtemps et qui fonctionne aussi maintenant. En revenant au guide et en poussant fort vous remarquerez peut-être quelques imperfections dans le chargement des textures, ou dans la gestion des ombres environnementales. Seules les mises à jour post-lancement résoudront ce problème. Le côté positif est que les développeurs ont déjà fait quelque chose dès la phase de révision pour tout préparer au lancement. Malgré tout cela, il manque quelque chose qui puisse faire faire à la série un véritable bond en avant. De nombreuses années se sont écoulées depuis le dernier Forza Motorsport et pourtant, hormis les qualités graphiques nettement améliorées par rapport au passé, rien en termes de contenu ou de technique ne rend ce chapitre mémorable. C'est dommage de ce point de vue, car les attentes étaient vraiment élevées. Cela ne rend pas Forza Motorsport moins amusant qu'il ne l'est, mais il suffit d'y jouer quelques heures pour comprendre qu'il manque juste... quelque chose.En plus du mode carrière dans Forza Motorsport, il existe également d'autres modes. En mode Rivaux, vous devez effectuer un premier tour qui permet à la voiture de prendre de la vitesse et de se précipiter vers la ligne d'arrivée - pour commencer le nouveau tour - avec autant de vitesse que possible. Les résultats sont publiés dans un classement constamment mis à jour et il est possible d'affronter différents rivaux en fonction de la piste ou de la classe du véhicule. Rivaux mis à part, il est également juste de mentionner l'inévitable option de tours libres, qui peuvent être personnalisés dans les moindres détails pour se familiariser avec les pistes sans pression. Dans le mode multijoueur, il convient de faire une première série d'initiation avec 3 épreuves afin d'obtenir un bilan de sécurité (notre niveau de propreté lors des courses) et un bilan de nos compétences. Ensuite, il existe deux catégories : les événements spéciaux et les événements ouverts. Les premiers sont des événements à durée limitée en rotation continue avec des circuits et des catégories de voitures en constante évolution. Il y a des événements dans lesquels les voitures seront les mêmes pour tout le monde et d'autres auxquels chacun peut participer avec son propre véhicule (dans les limites des paramètres IP de la série). Ce qui compte, cependant, c'est la rapidité et la simplicité d'entrer rapidement dans un lobby multijoueur et dans ce cas, Forza Motorsport parvient très bien à remplir son travail. Heureusement, dans le mode en ligne, les qualifications reprennent leur valeur, donc en fonction des tours de qualification vous vous positionnerez en conséquence le long de la grille de départ puis vous passerez à la course.Alors, à qui s’adresse Forza Motorsport ? Certainement pas pour les seuls fans de simulation hardcore, qui n'ont probablement même pas envisagé d'utiliser une Xbox pour y connecter leur configuration de conduite. Ils peuvent profiter d’Assetto Corsa Competizione et d’iRacing pour se sentir partie prenante du vrai sport automobile. Cependant, c'est une excellente alternative pour se détendre après avoir passé des heures à vouloir concourir et être rapide. Coussin en main et fesses sur le canapé, et Forza Motorsport devient ce titre de course qui manquait à l'offre Xbox depuis quelques temps. Cela le rend attrayant pour la plupart des joueurs, le plaçant presque aux côtés de son frère Forza Horizon 5. Cela ne veut pas dire que la partie compétitive est perdue. Chaque jeu de course avec un certain nombre de joueurs a son homologue eSport. F1 23 et similaires ne sont pas de purs simulateurs, mais malgré cela, ils attirent des pilotes capables de pousser l'accélérateur au maximum et de se retrouver avec les téléspectateurs de Twitch . Si Forza Motorsport vise la même chose, Xbox doit le préciser immédiatement et commencer à tester le terrain le plus rapidement possible. On pourrait dire que les 20 circuits du jeu parviennent à rendre chaque course passionnante, ou que les voitures disponibles dans le titre sont autour de 500 , offrant effectivement un choix pratiquement illimité de voitures.Forza Motorsport représente un juste compromis simcade pour le monde Xbox, avec des voitures visuellement impeccables et des graphismes qui, en général, n'excellent pas. Parmi les modes disponibles, Carrière arrive sur le podium, ce qui permet de vraiment tout essayer. Net de ce qui a été observé, on aurait pu oser bien plus.