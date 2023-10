Assassin's Creed Mirage représente le point de jonction entre passé et présent pour la franchise la plus populaire d'Ubisoft actuellement. Un projet en mode mineur, créé pour raviver l'amour des fans historiques envers une saga qui, depuis quelques années, s'était dangereusement déviée, l'éloignant de la faveur du grand public. Valhalla , bien qu'il soit l'épisode le plus vendu de la franchise, représentait la pierre angulaire du scandale pour la vieille garde, qui se sentait abandonnée à la merci d'une dérive d'action que personne ne considérait comme pertinente par rapport à la nature de la série. Sentant ce mécontentement pas si dissimulé, Ubisoft a décidé de passer à l'action - c'est le cas de le dire - en créant un épisode de transition entre le passé de la série et un futur aussi vaste que couvert de nuages etépais de mystère. Voici donc Mirage, un acte d'amour envers les origines de la série et une main tendue vers les fans historiques. Le mot clé pour interpréter Assassin's Creed Mirage est l'autoréférentialité . Et ne parlons pas, pas seulement, du moins, de l'évidente matrice citationniste du géniteur, daté de 2007, de la série. Assassin's Creed Mirage est une dérivation directe de Valhalla, dont il partage l'histoire (de base) et les (co)protagonistes, bien que dans des périodes historiques différentes de celles dans lesquelles nous les avons connus. Le tournant d'action donné par la trilogie Layla, composée d'Origins, Odyssey et Valhalla, a propulsé la série vers un succès mondial (en termes de ventes), soutenu avant tout par un public jeune, capable de mieux apprécier une version "arcade" de la dynamique du credo. Comme effet secondaire, il y a eu une fracture de la base de fans, dans laquelle les premiers adeptes ont dû faire face à un produit qui n'était plus reconnaissable comme un élément fondateur de la franchise.Et c'est justement pour toucher cette frange, extrémiste mais justifiée, qu'Ubisoft a décidé de déplacer, avec Assassin's Creed Mirage, le centre de l'action (et du récit) vers les origines de la série, retournant (plus ou moins) là où chaque membre de ce bataillon de baby-boomers avait laissé son cœur : Bagdad et ce Moyen-Orient dont la fascination est toujours bien vivante depuis l'époque d'Altaïr Ibn-La'Ahad. Nous revenons donc à incarner Basim Ibn Ishaq, Basim pour les amis et les frères, mais pas le personnage fini, deutéragoniste du Valhalla, conscient de sa nature hybride Humain-ISU, en tant que réincarnation du dieu nordique Loki. Dans Assassin's Creed Mirage, nous devrons affronter une très jeune version de Basim, un garçon téméraire prêt à avoir des ennuis pour impressionner le clan occulte. À partir de là, il ne lui reste plus qu’un pas à franchir pour s’engager sur le chemin de l’entraînement qui le mènera à devenir un assassin mortel. On se retrouvera donc à (re)vivre l'entrée furtive de Basim et Nehal, son ami de confiance, dans le califat de Bagdad, pour voler au calife lui-même un artefact ancien auquel s'intéressait la secte des assassins. L’apparition inévitable de l’Ordre des Anciens complique un tableau déjà dangereux. Basim et Nehal parviendront à prendre possession de ce qui s'avérera être un artefact de l'ISU, dont le simple contact avec la peau de Basim lui provoquera des cauchemars et des visions, l'exposant et le faisant découvrir par le calife lui-même. Avant une évasion ignominieuse, le Calife deviendra victime de Nehal : les événements qui en résulteront entraîneront des représailles très violentes, avec le meurtre de la quasi-totalité des habitants du quartier populaire de Bagdad par l'Ordre des Anciens, bien décidé à récupérer le objets volés. Basim sera donc contraint de fuir avec les assassins, étant donné que sa présence à Bagdad n'aurait pas été tolérée par les nouveaux détenteurs du pouvoir dans la ville.C'est l'incipit narratif à la base d'Assassin's Creed Mirage, un incipit qui nous verra une fois de plus nous frayer un chemin dans la hiérarchie de la confrérie occulte. Notre pèlerinage nous amènera à visiter des lieux légendaires comme la forteresse d'Alamut , encore en construction à l'époque, et à assister à la répétition de rituels que tout passionné de la croyance connaît par cœur. Il n'y a pas que du citationnisme et de l'autoréférence dans Assassin's Creed Mirage. En effet, il aurait été stupide de reproposer une copie conforme du premier épisode, jouant sur la fascination d'Altair et compagnie, en l'an 2023. S'il est indéniable que le dernier effort d'Ubisoft s'inspire largement de l'imagerie évoquée plus haut, il est tout aussi indéniable que les Bordelais ont travaillé dur pour proposer une expérience de jeu aussi classique que dans l'air du temps. Ce court-circuit, aussi audacieux qu'apparemment irréalisable, a été réalisé en pesant les éléments réussis de chaque chapitre d'Assassin's Creed, en les sélectionnant, en les isolant, en les démontant et en les réduisant au minimum. Une fois ces dynamiques identifiées, l'équipe d'Ubisoft Bordeaux a pris soin de les insérer et de les intégrer dans un cadre historico-géographique minimal, ignorant ainsi, du moins pour cette incarnation, la (sur)abondance à laquelle nous avaient habitués les derniers épisodes.Le premier signe de ce « retour vers le passé » est la réduction flagrante de l’espace de jeu. Oubliez donc les vastes et dispersées zones jouables égyptiennes ou grecques : dans Assassin's Creed Mirage tout sera concentré dans la seule zone de Bagdad, afin de garantir une expérience concentrée mais entièrement dédiée à la jouabilité. En fait, nous retrouverons un parkour environnemental très similaire à celui vu dans Unity, combiné à un système de combat dérivé de celui vu dans le deuxième épisode. Cependant, toute volonté de progression RPG a disparu : fini les points d'expérience, remplacés par des niveaux tueurs, avec des arbres de compétences schématiques, linéaires et non dispersifs. Tout cela, évidemment, orienté vers une utilisation facile du système de contrôle/combat, sans avoir à garder à l'esprit des dizaines d'alternatives parmi lesquelles choisir, comme dans Odyssey ou Origins. Cependant, le système d'enquête déjà présent dans Odyssey revient, dûment révisé. Ici aussi il faudra récolter des indices pour avancer dans le récit, en s'appuyant la plupart du temps sur l'exploration environnementale, d'autres fois sur le simple hasard. À cet égard, une mention digne pour le retour très bienvenu de la vue de l'aigle , encore une fois fondamentale en termes de gameplay, et l'exploration à travers notre fidèle aigle Enkidu, de la même manière que ce qui s'est passé dans le géniteur de 2007. Mirage remet enfin la furtivité au centre de l'expérience de jeu, favorisant les joueurs qui, adhérant aux préceptes du credo, ne mettront pas en danger l'essence même de la confrérie en se faisant découvrir. Le système de combat, schématiquement dérivé des premiers épisodes de la saga, considère plutôt la parade et l'esquive comme une partie intégrante de l'expérience de jeu, un minuscule héritage de la trilogie d'action récemment conclue.Assassin's Creed Mirage est une expérience de jeu très respectable, mais conçue de manière entièrement cross-gen, trois ans après les débuts des machines de jeu de nouvelle génération. Ce choix, compréhensible et respectable d'un point de vue commercial, reflète cependant le manque « d'unicité » du produit final, qui a dû subir diverses limitations pour pouvoir fonctionner sur un parc de machines aussi diversifié. Cela ne veut pas dire que la dernière création d'Ubisoft Bordeaux est un mauvais jeu, loin de là ! Assassin's Creed Mirage est un produit avec son propre caractère, conçu spécifiquement pour les utilisateurs de la vieille école. Cet « usage prévu » a mis à mal le « courage » des promoteurs, qui ont préféré se réfugier dans une zone de confort bien définie, en risquant le moins possible. Assassin's Creed Mirage, testé sur PS5, dispose de deux modes graphiques, performance et qualité, chacun visant à favoriser, le premier une expérience de jeu fluide, le second une plus grande fidélité graphique. Alors que le mode performance garantit un framerate de 60fps en résolution dynamique, le mode qualité peine à maintenir 30fps dans les situations les plus agitées. Le secteur audio est en revanche impeccable : la qualité du doublage (aussi bien en françaisn qu'en anglais) rend Mirage très agréable à suivre, grâce également à une OST très juste et toujours efficace.Assassin's Creed Mirage joue sur la défensive, offrant une expérience de jeu sacrément agréable, même si clairement ancrée dans le passé. La furtivité redevient le pivot du gameplay, dans une carte minimale conçue pour privilégier la qualité de l'expérience de jeu plutôt que la quantité. Un produit amusant mais pas courageux, qui se réfugie dans une zone de confort étouffée par l'autoréférentialité et la glorification des origines de la série. Un bon intermède, en attendant un chapitre véritablement next-gen.