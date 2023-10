La série Disgaea est généralement au centre de l'attention des fans, mais l'arrivée de Disgaea 6 : Defiance of Destiny a suscité une certaine controverse en raison de l'introduction d'un système de combat automatique. Cependant, Disgaea 7 : Vows of the Virtueless répond non seulement aux critiques, mais apporte également les ajustements nécessaires en termes d'équilibre numérique. Le jeu a réussi à rétablir un équilibre beaucoup plus conforme aux titres antérieurs à la sixième édition, redonnant ainsi aux joueurs un rôle plus actif dans l'élaboration de stratégies de combat efficaces : oubliez de laisser la console en mode automatique ad aeternum pour obtenir des personnages de des niveaux insensés, car nous sommes de retour à une époque où il ne suffit pas de s'appuyer uniquement sur des personnages de niveau supérieur pour battre ses adversaires. Bref, Disgaea 7 nous transporte dans le décor d'Hinomoto, un ensemble de mondes inférieurs où le code vénéré du Bushido, autrefois une loi sacrée, a cédé la place au règne infâme de Demmodore Opener et de son armée, qui ont imposé un code de destruction implacable. C'est sur cette scène mouvementée que l'on rencontre Fuji, un démon qui ne se plie à aucun code, animé principalement par le désir d'accumuler des richesses pour rembourser ses dettes. Dans sa recherche de profit, il rencontre Pirilika, une riche femme d'affaires fanatique du bushido, et y voit une opportunité parfaite d'obtenir tous les HL dont il a besoin. Devenu son garde du corps, Fuji se lance dans un voyage pour défier le régime tyrannique de Demmodore Opener.Cependant, pour rendre possible le désir de Pirilika de restaurer le code du bushido et l'honneur d'Hinomoto, ils doivent rassembler les sept armes légendaires dispersées à travers les Netherworlds. Ces armes, en plus d'être puissantes en elles-mêmes, répondent avec fureur à ceux qui s'avèrent dignes de les manier, promettant des batailles épiques et insensées pour Fuji et Pirilika, qui devront affronter les redoutables 13 Magistrats, fidèles partisans d'Opener, s'ils le veulent. pour restaurer le code bushido à Hinomoto et renverser la tyrannie de son seigneur. Le déroulement de l'histoire est en effet satisfaisant et il y a des similitudes notables avec l'intrigue du premier titre, nous pouvons confirmer que nous sommes de retour avec des rebondissements très intéressants impliquant la découverte de soi, l'empathie et la dualité morale des personnages, des thèmes. qui ont toujours été présents dans l'histoire des autres titres, et cette fois, nous avons un récit qui, malgré les moments clichés, parvient à remplir très bien son rôle de présentation de grands personnages et du monde dans lequel ils vivent.En général, les batailles de la série Disgaea sont simples : sur chaque carte il y a une base, d'où l'on sélectionne 10 personnages pour participer au combat. Au tour du joueur, on choisit un de ces personnages et, à partir de là, il s'agit de marcher et d'effectuer une action. Dans la limite de déplacement, le joueur sélectionne une tuile et, là, vérifie ce qu'il est possible de faire. Sur les cartes, il peut y avoir ou non la présence de ce qu'on appelle des symboles géographiques, qui sont des blocs qui garantissent différents effets (tels que la régénération des HP, l'amplification de la puissance ennemie, la duplication de personnage, la téléportation et bien d'autres) dans des zones spécifiques, marquées avec des couleurs différentes sur la grille pour les zones où ces effets sont actifs. En tenant compte de la carte, vous pouvez utiliser des attaques simples pour frapper les ennemis proches, effectuer des attaques spéciales, utiliser des objets ou même empiler des boîtes pour créer des plates-formes et atteindre des emplacements plus élevés. De plus, vous pouvez lancer des alliés ou des ennemis, déplacer des symboles sur la carte pour modifier les zones affectées par leurs effets et retenir temporairement des ennemis puissants pour les vaincre plus tard. Bref, de nombreuses stratégies s’offrent à vous selon la situation. Pour participer aux combats, il faut des personnages, et Disgaea a toujours été une série qui brille lorsqu'il s'agit de personnaliser les figurines. Après avoir activé les quêtes de recrutement pour les nouvelles classes et rempli les conditions, rendez-vous simplement chez le PNJ recruteur, sélectionnez la classe et choisissez son nom, sa couleur et même sa personnalité. Chaque classe a ses armes préférées, mais il n’est pas forcément nécessaire de les suivre exactement. Il y a un espace pour les mages pistolets quelque part dans le Netherworld, c'est sûr. Dans ce titre, nous avons 45 options de métiers à recruter.Au sein du système de combat, Disgaea 7 présente des changements percutants qui améliorent encore la dynamique du combat. L’un d’eux est l’introduction du Hell Mode, un buff spécial que certains personnages peuvent activer temporairement. Pour débloquer cette puissante fonctionnalité, vous devez remplir des conditions spécifiques, comme vaincre un certain nombre d'ennemis pour remplir la barre correspondante. Lorsqu'il est activé, le Hell Mode accorde des bonus exclusifs et permet l'utilisation de capacités spéciales pendant une courte période. Une autre innovation qui rend les affrontements encore plus chaotiques est la Jumbification. Dans ce système, le personnage entre dans un mode géant, occupant la moitié de l'écran et ayant accès à des attaques plus puissantes avec une plus grande portée, en plus de la possibilité d'attaquer d'autres personnages qui se trouvent également dans cet état colossal. Tout comme le mode Enfer, le déverrouillage de Jumbification vous oblige à remplir une barre de Rage en subissant les attaques des adversaires pendant la bataille. En dehors des batailles, il existe de nombreux autres systèmes permettant de personnaliser votre équipe et vos objets pendant la campagne. À la base principale, qui dans le septième titre de la série est un bateau, il est possible d'accéder à des « magasins », qui comprennent des installations spécifiques, comme la vente d'équipements et l'amélioration de la puissance et de la gamme de compétences. Dans les titres plus récents, vous pouvez débloquer des capacités passives pour chaque personnage, comme gagner de l'expérience ou une résistance à des types d'armes spécifiques, ou des effets négatifs au combat comme la paralysie ou l'empoisonnement. De plus, il existe un PNJ qui vous permet d'améliorer des objets et un magasin de jus où vous pouvez renforcer vos alliés avec des boissons contenant de l'expérience accumulée lors des batailles précédentes. Accumuler des ressources pour améliorer les personnages dans ces installations n'a jamais été une tâche, disons, invitante pour tous les types de joueurs. De la patience est de mise, car il n'est pas rare que certaines maps soient répétées des centaines de fois (pas d'hyperbole ici, il y en a VRAIMENT des centaines) pour accumuler de l'argent ou du mana.Dans Disgaea 7, le broyage n'est pas différent. Cependant, lorsque nous complétons une carte manuellement, nous recevons un objet appelé Poltergas. Grâce à lui, il est possible d'effectuer automatiquement un décalage sur une carte déjà complétée, ce qui permet de gagner du temps en répétant une tâche exhaustive. À un certain moment du jeu, il est possible de sauter complètement les batailles, en obtenant simplement les résultats sans passer des heures à regarder la même chose se produire à l'écran. Cependant, lorsque le compteur atteint zéro, vous devrez effectuer des actions manuellement. Vous devez donc bien réfléchir au moment et à la manière d'utiliser le système automatique. Pour les joueurs les plus compétitifs, il existe un système de combat classé. Cependant, notre participation à cet aspect est relativement passive, car les affrontements se produisent automatiquement, selon les paramètres de l'Intelligence Démoniaque. De plus, les personnages qui composent notre équipe sont basés sur les limitations saisonnières. Par exemple, jusqu’à la fin de cette analyse, nous ne pouvions utiliser que des poupées-hommes. La saison à laquelle nous avons participé a duré 7 jours et, en récompense de la 1ère position obtenue, nosus avon reçu un emblème nommé Trophée d'Or, 1 000 000 000 HL et 300 Poltergas. Il n'est pas encore possible de savoir s'il y a une rotation dans les prix, mais l'expérience des matchs en ligne était intéressante. En plus des batailles, dans la sélection de cartes, il est possible de visiter une version simplifiée de Netherworlds dont les cartes ont déjà été finalisées, où l'on peut accéder aux magasins, se battre pour recruter de nouveaux membres, débloquer des couleurs de classe, ouvrir des coffres et profiter de mini-jeux spéciaux. Les mini-jeux sont, par exemple, Demon Shogi, dans lequel vous complétez des cartes en utilisant des unités prédéfinies et en ajustant vos paramètres d'intelligence démoniaque. D'autres activités incluent des tournois d'arts martiaux et l'accomplissement de diverses quêtes pour les PNJ sur les cartes, prolongeant ainsi l'expérience de jeu pour ceux qui veulent plus que simplement augmenter leurs performances après le match.En ce qui concerne la partie audiovisuelle, il n’y a aucun problème, même si on peut imaginer que les différence entre les versions PS5 et PS4 demeurent encore très légères (et sans doute même avec la Switch). Les personnages 3D ont leur charme, les portraits des événements sont très beaux et le design des personnages principaux, en général, est très intéressant et s'intègre bien avec toute la proposition orientale du jeu. C'est dommage que de nombreux personnages de l'histoire ne soient que des recolorations de classes génériques, mais les plus importants ont un look original et unique. La conception des niveaux a également été améliorée, les rendant plus intéressants et plus complexes. Il s’agit pourtant d’un travail de détail sur quelque chose que l’on avait effectivement déjà vu et dont, finalement, il ne diffère pas trop su précédent. Si Disgaea 6 était une première expérience, il était clair qu'avec la pratique et l'expérience, le résultat s'améliorerait. Les chansons sont également très bonnes, même si une grande partie est recyclée des titres précédents, notamment le sixième. Il n’y a rien de mémorable, mais on ne peut pas non plus dire qu’il y a quelque chose d’écoeurant ou de désagréable ici. Disgaea 7 Vows of the Virtueless est sans aucun doute un excellent chapitre de la saga et respecte totalement son esprit et sa nature, bien plus que, tout bien considéré, Disgaea 6. Celui-ci présente à la fois des forces et des faiblesses. Si d'une part, on apprécie le retour à certaines caractéristiques stylistiques, en même temps on ne peut s'empêcher d'admettre qu'un peu de cette saveur rassis qui se faisait déjà sentir est revenu. De plus, un nouveau joueur, aussi aidé par les tutoriels, sera toujours désorienté par la première approche d'un titre aussi complexe. La longévité de base est colossale et de nombreux DLC sont déjà prévus , le sentiment de confusion passe vite, laissant place à des heures et des heures de plaisir .Disgaea 7 : Vows of the Virtueless marque un retour triomphal pour la série, répondant aux critiques précédentes et rétablissant l'équilibre stratégique. Le récit captivant se déroule dans Hinomoto, explorant le conflit entre le code du bushido et la tyrannie de Demmodore Opener, alors que les protagonistes cherchent à réfléchir sur leur propre rôle et celui de leurs compagnons au cours de ce voyage. La personnalisation des personnages, les nouvelles mécaniques de combat et les activités secondaires sur les cartes enrichissent l'expérience. Dans l’ensemble, c’est un retour solide pour les fans de la série et les joueurs en général qui recherchent un plaisir durable et beaucoup de plaisir.