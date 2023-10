Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance

Quest for Balance couvre les trois livres (les saisons) du dessin animé, présenté comme une conversation entre Iroh, Bumi, Pakku et Zongying – ce dernier est un personnage exclusif du jeu. Cette approche permet certaines libertés de gameplay, comme le décor et les quêtes secondaires. Cependant, en raison de contraintes budgétaires, l'histoire est présentée de manière simplifiée, sautant certains événements importants de la série et résumant les parties cruciales sous forme de texte uniquement. Lorsqu'il est montré dans les cinématiques, il est divisé entre des scènes avec des images partiellement animées et des CG de très mauvaise qualité, ainsi que des dialogues textuels au sein du jeu. Le récit souffre encore plus du mauvais travail de doublage. Aucun des doubleurs originaux de la série ne reprend son rôle, et la performance de la plupart des acteurss est décevante, en particulier pour les personnages principaux. De plus, il n’y a que des doublages en anglais (les textes sont en français cependant). La structure de Quest for Balance est extrêmement simple, avec dix-huit chapitres qui consistent principalement à explorer de petites zones et à accomplir des missions. La plupart des quêtes impliquent des tâches telles que collecter un nombre spécifique d'objets, résoudre des énigmes simples comme déplacer des boîtes vers des endroits spécifiques ou trouver des personnages dans la région. Pour tenter de prolonger la durée du jeu, il existe quelques quêtes secondaires qui ne diffèrent pas beaucoup des quêtes principales, étant généralement des quêtes de récupération. La récompense pour les avoir complétés comprend des objets, des pièces à dépenser auprès des marchands et des pièces Pai Sho, qui sont utilisées pour améliorer les personnages.Cependant, un aspect qui affecte négativement le rythme du jeu concerne les défis de Guru Pathik. Chaque chapitre présente une série d'énigmes, avec peu de variation. Même s'ils ne sont pas particulièrement difficiles, le caractère obligatoire et le manque de cohésion des défis avec l'histoire racontée finissent par devenir gênants. Heureusement, le jeu offre la possibilité de jouer en coopération, à la fois localement et en ligne, ce qui rend ces sessions plus tolérables. Le combat se résume principalement à « frotter des boutons ». En plus des attaques normales de base, chaque personnage possède une capacité qui utilise son élément caractéristique : les maîtres utilisent leurs éléments, tandis que les non-maîtres utilisent leurs armes. De plus, chaque personnage possède une troisième fonctionnalité unique, telle que la guérison de Katara qui agit sur les membres de l'équipe, le fouet de feu de Zuko et la perception sismique de Toph, qui détecte les murs cassables. Dans le but de créer un sentiment de progression, chaque héros possède son propre arbre de compétences, offrant des améliorations telles qu'une vitesse d'attaque accrue, des dégâts accrus, une défense accrue et des améliorations des capacités spéciales. De plus, tous les maîtres ont la possibilité d'améliorer leurs ressources en obtenant des parchemins, en débloquant de nouveaux combos et en améliorant ceux existants. Cependant, la performance du système de combat dans Quest for Balance laisse beaucoup à désirer. Malgré des bases solides, le manque d'impact des combats et les mauvaises animations nuisent à l'expérience globale. La caméra fixe rend également difficile le suivi de ce qui se passe pendant et en dehors des combats, et le système de visée automatique n'aide pas beaucoup, voire échoue parfois.Quest for Balance n'est pas génial graphiquement. Le look recherche l'identité caricaturale de l'œuvre originale et parvient même à livrer des zones agréables. Cependant, la construction générale des sentiers visités est très basique et peu mémorable, avec peu de fidélité aux emplacements vus dans la conception. La modélisation des personnages, tant des PNJ que des jouables, laisse égalements paramètres graphiques. Il n'y a pas d'options pour la résolution, le mode d'écran, VSync (dont l'absence nous a tourmenté avec un déchirement d'écran tout au long de l'expérience), la luminosité, entre autres options.Actuellement, la franchise Avatar reçoit davantage d'attention en raison de nouvelles productions annoncées pour la télévision, le streaming, le cinéma et la bande dessinée. Il est cependant regrettable que les jeux basés sur la franchise ne reçoivent pas le même soin que les autres formes de divertissement. Même avec des tentatives avec un certain potentiel, comme le jeu basé sur The Legend of Korra, nous n'avons pas eu un très bon titre, et Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance ne changera pas cette situation.