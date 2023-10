Operation Wolf Returns : First Mission

En 1987, une ère géologique en termes de jeu, Taito a sorti l'un de ses titres les plus célèbres, Operation Wolf. Il s'agissait d'un jeu de tir sur rails qui, bien que n'étant pas le premier du genre, a connu un énorme succès, devenant emblématique avec son coffret avec contrôleur en forme d'Uzi. Immédiatement après la sortie du premier chapitre pour arcades, Operation Wolf a été converti pour les systèmes domestiques et a donné lieu à une série comprenant cinq chapitres, dont ce remake/reboot. Compte tenu du type de jeu, s’attendre à une intrigue profonde ou étendue est évidemment utopique. Avec une inspiration que l'on n'a aucune difficulté à trouver dans Rambo , le célèbre film avec Sylvester Stallone, dans le rôle d'un soldat américain, nous devrons nous frayer un chemin à travers toute une armée ennemie rassemblée et dirigée par le terroriste Viper, dans le but de capturer le dangereux criminel et mettre fin à ses projets diaboliques et à ses activités louches. Si cela vous paraît un flou évident, vous n'avez pas tout à fait tort mais il y a une raison : dans cette opération de réimaginatio , les développeurs ont voulu que tout soit extrêmement "classique" et donc prévisible, à commencer par le gameplay.Pas de surprise côté gameplay, étant un shooter sur rails. Nous affronterons les six niveaux qui composent le titre, les armes à la main, face à des dizaines d'ennemis. Pour atteindre notre objectif, nous disposons de quatre armes disponibles , interchangeables via les flèches du pavé directionnel : le classique Uzi, une arme polyvalente et toujours utile, une mitrailleuse lourde, un pistolet de type Desert Eagle et un fusil de chasse. Parfois, nous nous retrouverons avec des armes spéciales (comme les tourelles), qui sont cependant très peu pratiques à utiliser de manière fructueuse. A l'exception du pistolet, qui étant lent et avec des dégâts limités, est l'arme la moins utile du jeu, tous les autres instruments de mort à notre disposition ont des munitions limitées ; non pas que ce soit un problème étant donné que les balles s'obtiennent en tirant sur les icônes correspondantes sur l'écran et que, selon la tradition, nous pouvons obtenir des fournitures de tout type en tirant sur les ennemis et les animaux (généralement des poulets et des cochons) qui courent sur l'écran. Pour résoudre les situations les plus complexes, nous aurons également à notre disposition des grenades, tandis que pour survivre le plus longtemps possible, nous pourrons utiliser des medikits (maximum quatre à la fois). Pour chaque niveau nous disposons de trois tentatives, au-delà desquelles Game Over se déclenche automatiquement, mais honnêtement il est difficile d'y arriver étant donné que la difficulté globale n'est pas particulièrement élevée .Les ennemis nous font presque toujours face de face, suffisamment loin pour nous permettre de les éliminer sans trop de problèmes ; dans certaines situations, nous pourrons également profiter de la couverture , avec le seul inconvénient qu'une fois à découvert, nous devrons viser à nouveau, ce qui doit être géré avec le stick gauche. C’est en réalité plus difficile à dire qu’à faire. Les boss ne sont pas non plus si compliqués à vaincre, une fois que vous comprenez leur schéma, c'est pourquoi le jeu entier peut être terminé en un peu moins de quelques heures. Contrairement à ce qui pourrait arriver avec un titre Arcade, dans cette Operation Wolf Returns, le score obtenu reste local sans aucun classement en ligne, ce qui rend le titre à peine rejouable. Pour ce retour d'Operation Wolf , les développeurs ont décidé d'adopter des graphismes caricaturaux et ultra-colorés qui servent de point de rupture avec les chapitres classiques, qui cherchaient un style un peu plus réaliste (pour l'époque) et qui, personnellement, ne nous paraissent pas très réussis. . Le son peut également être revu , avec en fond sonore un morceau de musique fade qui rappelle l'original et quelques samples relatifs aux armes. Par exemple, les missiles qui nous sont lancés tombent souvent sur nous dans un silence total, tout comme certaines explosions. A noter que cette version PS5 permet de récupérer gratuitement la version PSVR2 (et inversement).Operation Wolf Returns : First Mission est un hommage à un grand classique, réussi à certains égards, à d’autres moins. C'est une réussite dans la mesure où elle repropose la formule classique, mais elle l'est moins car une pincée d'innovation autre que la jouabilité VR aurait été la bienvenue.