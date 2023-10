Bien qu'il s'agisse d'une série historique, dont le premier chapitre remonte à 1989, The Legend of Heroes n'a jamais brillé pour le timing de la localisation anglaise de ses titres, qui ont parfois mis des années ou des décennies à sortir du Japon, et d'autres ne l'ont tout simplement jamais fait, souvent en raison de l'énorme quantité de contenu textuel à traduire. Cette fois, le grand saut est revenu à The Legend of Nayuta : Boundless Trails, un spin-off de The Legend of Heroes sorti sur PSP en 2012, mais resté confiné au Japon jusqu'à un "remaster" sur PS4 en 2021. C'est cette version qui arrive maintenant sur nos côtes, sans manquer un voyage sur Switch et PC. The Legend of Nayuta : Boundless Trails raconte l'histoire de Nayuta, un garçon qui vit avec sa sœur sur la petite île Remnant, une île ainsi appelée parce qu'elle a été formée par des débris et parfois des structures entières qui tombent sporadiquement du ciel, apparemment sans raison. Nayuta rêve de prouver la théorie de ses parents disparus, c'est-à-dire que le monde dans lequel il vit n'est pas plat et n'a donc pas de fin, de limite infranchissable, contrairement à ce qui est publiquement admis. Son aventure va l'amener à découvrir une vérité bien plus complexe que ce à quoi il aurait pu s'attendre. L'intrigue et les personnages jouent un rôle fondamental dans l'économie du titre et, bien qu'ils ne parviennent pas à atteindre les sommets de The Legend of Heroes, la plus grande simplicité et immédiateté font la suite de l'histoire une expérience calme et agréable, qui ne renonce cependant pas aux moments forts et aux rebondissements. Les missions secondaires sont généralement moins inspirées et obligent souvent à faire marche arrière, mais elles sont présentes en nombre si limité qu'elles ne semblent jamais être un fardeau, et dans la plupart des cas elles aident toujours au développement du caractère des personnages secondaires qui ont un rôle minime, voire absent. dans l'histoire principale.Le système de combat se détache complètement de la tradition JRPG au tour par tour qui caractérise The Legend of Heroes, optant plutôt pour l'action pure, à l'instar de Ys, une autre série historique de Falcom à laquelle The Legend of Nayuta: Boundless Trails doit beaucoup. En combat, le joueur contrôle un seul personnage (et demi...), et bien qu'il n'y ait que deux types d'armes, les épées à une main et à deux mains, la présence de différents types de magie qui peuvent également être activées au corps à corps des attaques et une bonne quantité de mouvements spéciaux basés sur le type d'arme rendent les combats amusants et satisfaisants. The Legend of Nayuta : Boundless Trails est un titre basé sur la réalisation d'étapes courtes de quelques minutes, à la fin desquelles un score est attribué en fonction des trésors trouvés et de la réalisation d'un objectif secondaire, différent pour chaque étape. Un score élevé permet de débloquer de nouvelles compétences et parfois des pièces d'équipement. Bien qu'il existe un grand nombre de scènes, il convient de noter que beaucoup d'entre elles sont au moins en partie recyclées en raison de la possibilité de gérer les saisons, ce qui conduit à ce que la plupart des scènes aient quatre versions, profondément différentes mais situées dans le même espace, accessibles à différents moments de l'histoire.Malheureusement, The Legend of Nayuta : Boundless Trails présente également quelques défauts, certes pas suffisamment graves pour gâcher l'expérience de jeu, mais suffisants pour affecter ses chances d'atteindre l'excellence du genre. L’aspect technique attire immédiatement l’attention à cet égard. Bien que cela soit largement justifié par la nature du titre, reprise d'un original initialement sorti en exclusivité PSP, les modèles polygonaux sont souvent fades et sans inspiration même sur le plan artistique, contrairement aux portraits des personnages qui apparaissent à certains moments. Il semble être revenu (et nous l'avons effectivement fait) aux années difficiles au cours desquelles Falcom a décidé de passer d'un graphisme 2D extraordinaire et bien fini à une 3D beaucoup plus décevante, souvent parsemée de sérieux problèmes techniques et de bugs, heureusement inexistants dans The Legend of Nayuta : Boundless Trails. Un autre petit problème est dû à une légère répétitivité du fond ; bien que les changements de saisons conduisent à des ennemis différents dans les différentes étapes, ce ne sont très souvent que des reskins avec des statistiques et des capacités différentes, un problème qui vers la fin du jeu affecte également certains boss. De plus, certains éléments de l'histoire, ainsi que divers objets, étapes et même des mécanismes de modification du gameplay sont exclusifs à New Game+, vous obligeant à jouer l'histoire entière deux fois pour découvrir tout ce que The Legend of Nayuta : Boundless Trails a à offrir.En conclusion, The Legend of Nayuta: Boundless Trails est un excellent titre, capable de garantir une cinquantaine d'heures de jeu avec un gameplay amusant et une histoire passionnante, même s'il ne brille pas au niveau technique et stylistique.