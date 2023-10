Dans le vaste monde des roguelike, dans la branche de ceux qui proposent des mécaniques de deckbuilder, Sea Horizon, un titre développé par 45 Studio et édité par EASTASIASOFT, fait son entrée. Une fois que nous aurons choisi notre personnage parmi ceux disponibles, chacun ayant différentes cartes dans son deck et des variantes à débloquer au fur et à mesure que nous avançons dans le jeu, nous serons transportés sur l'une des différentes îles dispersées sur la carte. Ici, nous pouvons commencer à l'explorer librement, mais nous devons toujours garder un œil sur la barre d'endurance, qui se vide à chaque pas que nous faisons. Se déplacer sur la carte coûtera en effet une certaine quantité d'endurance, et nous devons faire attention à ne pas en manquer, sinon le jeu s'arrêtera immédiatement. Nous pouvons récupérer de l'endurance en explorant les différents camps disséminés sur la zone de jeu, ou en achetant de la nourriture à des vendeurs, à condition de les trouver sur la carte, en échange de notre or. Au fur et à mesure que nous nous déplaçons sur la carte de Sea Horizon, nous sommes amenés à rencontrer divers événements, qui nous obligent souvent à faire un choix et à en assumer les conséquences, que ce soit sous la forme de combats contre des ennemis, d'objets d'une valeur incroyable ou de cartes pour notre deck.Jusqu'à présent, rien de bien différent des autres titres du genre, mais c'est au moment d'entrer sur le terrain pour combattre que se présente l'une des mécaniques qui forment l'épine dorsale de Sea Horizon. Chaque carte, pour être jouée, aura besoin de ressources particulières, quatre en tout, que l'on peut obtenir en lançant un dé. Pour entrer dans les détails de cette mécanique, chaque pièce d'équipement que nous allons porter disposera de plusieurs emplacements dans lesquels ces ressources seront présentes, ainsi que d'un numéro associé. Ce nombre indiquera les ressources qui seront prélevées aléatoirement par le biais d'un dé sur chaque pièce d'équipement. Toutes les ressources obtenues de cette manière constitueront notre disponibilité pour ce tour ; il s'ensuit que, précisément pour cette raison, il sera nécessaire de planifier très soigneusement la construction de notre deck afin d'éviter l'événement désagréable d'avoir une main pleine de cartes inutilisables en raison de ressources erronées. Dans Sea Horizon, le joueur sera souvent amené à choisir entre une pièce d'équipement avec de meilleures compétences et statistiques, ou avec les emplacements et les ressources les mieux adaptés à son deck. La variété des combinaisons, cependant, est vraiment remarquable, augmentant considérablement le facteur de rejouabilité du titre.Au début, comme la grande majorité des roguelike, Sea Horizon peut être frustrant pour ceux qui ne sont pas familiers avec le genre, mais la courbe d'apprentissage est très bien réglée et même les novices pourront progresser tout de suite avec un peu d'effort. Sea Horizon propose également plusieurs modes, comme celui qui nous permet d'ajouter des membres à notre équipe, ce qui offrira différentes possibilités stratégiques, en gérant deux ou plusieurs paquets de cartes, en plaçant peut-être un héros plus sur le soutien que sur l'attaque, etc. Même avec les différents modes disponibles, le gameplay de base reste le même, ce qui n'est pas une mauvaise chose étant donné sa nature dynamique et amusante, et au fur et à mesure que nous progressons dans le jeu, nous aurons également la possibilité de monter en niveau et d'améliorer notre équipement en conséquence. Globalement, ce portage Sea Horizon sur PS5 n'apporte pas grand chose sur le plan technique, il est vrai qu'il ne s'agissait pas d'un titre très exigeant à la base. Le titre est pourtant peut être moins adapté aux consoles de salon qu'aux supports portables ceci dit, même si l'effet cherry-picking est bien présent, où une partie en entraînait un autre. Dans l'ensemble, un titre définitivement intéressant pour les fans du genre, et qui pourrait attirer de nouveaux joueurs vers ce genre particulier.Sea Horizon est un deckbuilder roguelike très intéressant et amusant qui ne se contente pas de s'inspirer de titres plus renommés du genre comme Slay The Spire, mais qui parvient également à ajouter des mécanismes intéressants et profonds. Il convient aussi bien à des sessions de jeu courtes que longues, mais il risque de rebuter les moins expérimentés dans le genre.