Annoncé lors du Nintendo Direct de juin, Silent Hope est un nouveau RPG d'action développé par Marvelous. L'œuvre, qui se déroule dans le même univers que la franchise Rune Factory, propose une expérience plus axée sur les systèmes de combat et d'amélioration continue afin que le joueur puisse progressivement explorer un grand abîme. Comme dans un conte de fées, il était une fois un royaume très prospère où tout le monde vivait heureux et en paix. Un jour, cependant, le roi vola les paroles de tous les habitants, les laissant sans possibilité de communiquer et les plongea dans un profond abîme. La tristesse de la situation a fait tellement pleurer la princesse sur ce qui est arrivé à son père jusqu'à ce que ses larmes se transforment en un énorme cristal. De nombreuses années ont passé depuis, mais sept guerriers enveloppés de lumière ont émergé des abysses et ont décidé d'aider la princesse dans sa quête. En explorant l'abîme, nous en découvrons davantage sur ce qui s'est réellement passé dans le passé dans les petits dialogues de la princesse. Cependant, le véritable objectif du jeu est le gameplay et cela est très clair en rendant même ces lignes courtes facultatives. La princesse interagit également avec le joueur pendant la section de préparation pour explorer le donjon, mais ce qui devrait être un moment mignon finit par être inconfortable et même gêner la visualisation des menus. Heureusement, il est possible de désactiver à la fois les sous-titres (pour ne pas affecter l'interface) et les lignes elles-mêmes, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de juste milieu moins bavard. Un point curieux pour ceux qui suivent d’autres titres Marvelous est que le jeu est basé sur Rune Factory. Cela peut être vu de plusieurs manières, il est particulièrement remarquable que plusieurs éléments soient partagés entre Silent Hope et la franchise de simulateur agricole avec des éléments RPG. Cependant, même le gameplay comporte plusieurs éléments qui font que le travail ressemble à une « version plus action de Rune Factory ».Silent Hope est un RPG d'action avec des éléments de roguelite et d'artisanat. Le concept du jeu est basé sur une boucle d'activités, obligeant le joueur à équilibrer l'exploration des abysses et la fabrication d'objets et d'équipements. Petit à petit, nous deviendrons plus forts et capables de plonger plus profondément grâce au gain de niveaux en battant les ennemis, à l'équipement que nous débloquerons et à notre amélioration personnelle des réflexes et de la coordination du timing. En termes simples, explorer les abysses implique de se déplacer sur les cartes générées aléatoirement dans chaque zone. Comme s'il s'agissait de leurs propres mondes associés aux saisons, nous trouvons des ennemis et des pièges ayant une affinité élémentaire avec cet environnement (glace en hiver, feu en été, etc.). Chacun des sept personnages jouables possède un style d'arme différent, certains étant plus agiles, plus destructeurs ou ayant la capacité d'attaquer à distance. Nous pouvons basculer entre eux dans la zone de départ où se trouve la princesse ou à l'intérieur de l'abîme lui-même, en interagissant avec des cristaux qui ne peuvent être utilisés qu'une seule fois et qui servent également de retour à la base en toute sécurité sans perdre d'objets. Changer de personnage entraîne des avantages passifs, comme plus d'attaque et d'agilité ou une résistance aux effets tels que les brûlures, valorisant le joueur qui peut basculer entre différents personnages. Le fonctionnement de base du combat comprend un bouton d'esquive, une attaque de base dont la cadence de frappe varie selon le personnage et deux potions de soins. Si le joueur est éliminé par l'ennemi, mais qu'il lui reste encore des potions, il sera automatiquement réanimé, mais aura une récupération de PV bien inférieure, ce qui rendra plus avantageux de savoir les utiliser au bon moment. Il convient également de noter que les personnages ont leurs propres potions, donc basculer entre elles modifie la réserve disponible. En dehors du donjon, ce stock est automatiquement réapprovisionné pour tout le monde.Mais les systèmes ne s’arrêtent pas là. Au fur et à mesure que nous avançons dans les abysses, nous gagnons de l'expérience et des niveaux, des cristaux qui servent de monnaie dans le jeu et des matériaux pour créer des objets. Chaque nouvelle tentative aide le joueur à aller de plus en plus profondément, permettant de trouver des feux de joie qui servent de points de contrôle à certains étages spécifiques. En gagnant un nouveau niveau, on peut débloquer des attaques spéciales qui varient en fonction du personnage. En atteignant le niveau 15 et après avoir terminé la campagne, nous ouvrons des classes avancées, améliorant nos attributs et ajoutant plus de compétences à la gamme d'options. Les pouvoirs incluent des frappes axées sur les dégâts, les buffs, les debuffs et d'autres avantages alignés sur la proposition de chaque classe. Le meilleur, c'est que les points dépensés pour libérer des pouvoirs peuvent être retirés à tout moment pour tester d'autres possibilités. En d’autres termes, nous avons un sentiment de progression constante et de liberté pour explorer tout ce que nous voulons afin de trouver la meilleure option pour faire face aux situations qui nous attendent. En explorant les cartes, nous obtenons des matériaux qui servent de base à la création d'objets. La base où séjourne la princesse dispose de plusieurs installations qui transforment ces objets du donjon en matériaux avancés ou en objets vraiment utiles, comme de nouveaux équipements ou de la nourriture. Dans l'abîme, nous trouvons également des souvenirs d'équipements et de recettes alimentaires au lieu des objets eux-mêmes, et nous avons besoin de ces ressources pour les réaliser.En plus des compétences, l'équipement apporte des avancées significatives aux builds. Ils améliorent non seulement l'attaque et la défense des personnages, mais ils peuvent aussi avoir des effets spéciaux en fonction de la mémoire utilisée. Même un objet du même type peut être bien meilleur en fonction de ces pouvoirs passifs. En fait, certains de ces équipements de meilleure qualité peuvent être personnalisés avec des pierres précieuses, ajoutant encore plus de compétences à la liste et une affinité élémentaire. La nourriture est une forme d'avantage temporaire qui ne sera valable que pour la prochaine visite aux abysses. Vous pouvez augmenter l'expérience acquise, des attributs tels que l'attaque, la défense et les HP, entre autres éléments. Si le joueur est vaincu ou décide de revenir dans la zone de départ, il perdra ces bonus. Un autre élément intéressant est qu'il existe des missions optionnelles pour récompenser le joueur pour sa maîtrise des mécaniques. À l'intérieur de l'abîme, il est possible de trouver des statues avec des épreuves qui rapportent de l'expérience et des cristaux supplémentaires si le joueur fait ce qui est demandé à cet étage. Nous avons également des missions de princesse qui peuvent rapporter diverses récompenses telles que des cristaux et des objets.Malgré tous les éléments mentionnés ci-dessus, le jeu présente un goulot d'étranglement majeur dans le fait que l'expérience devient rapidement assez répétitive. Les structures des phases ne varient pas de manière significative, tendant toujours à suivre les mêmes schémas. Ajoutez à cela le fait que les environnements sont assez génériques et le résultat sont des cartes sans vie qui mériteraient d'avoir un meilleur design pour que le joueur ait envie d'explorer plusieurs fois les abysses. Cela ne veut pas dire que les cartes ne contiennent pas d'éléments intéressants. Nous avons notamment la disposition des pièges sur le chemin et des moyens d'isoler les ennemis à travers la carte, donnant la possibilité d'affronter des créatures très puissantes même si le joueur est à un niveau bien inférieur. Cependant, même ces tactiques deviennent rapidement une structure qui peut paraître ennuyeuse. En ce sens, la structure de fabrication qui dépend des cycles de collecte et dont les installations ne fonctionnent que pendant que le joueur explore les abysses contribue également à la répétition, car la mécanique est associée au nombre d'ennemis vaincus. Au fur et à mesure que nous progressons dans le jeu, nous libérerons davantage d'emplacements pour produire des objets, mais d'ici là, il sera peut-être nécessaire de consacrer un peu de temps à la planification lors du choix des matériaux à créer. Nous dirions quand même que le bilan global est très positif, mais il est important de garder ces détails à l'esprit.Silent Hope mélange action RPG, roguelite et crafting pour créer une expérience addictive, mais rapidement répétitive. Construit sur des bases solides, le jeu est facilement une bonne recommandation pour ceux qui aiment les expériences d'action et veulent passer des heures et des heures à affronter des hordes de monstres dans les abysses.