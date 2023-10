Donnant un coup de fouet à la nostalgie des vieux cinéphiles, Bud Spencer et Terence Hill se retrouvent ! Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 est la suite du jeu sorti en 2018. Nos protagonistes bien-aimés reviennent avec plusieurs améliorations par rapport au jeu précédent. Avant d'aborder le jeu lui-même, il est important de consacrer une section aux stars de Slaps and Beans 2. Bud Spencer et Terence Hill étaient deux acteurs italiens qui ont acquis une renommée mondiale dans les années 1970 à 1990. Le duo a collaboré à plusieurs films de comédie, principalement du genre connu sous le nom de « Western Spaghetti », un sous-genre du western très populaire à l'époque et ainsi nommé en raison de sa production et de sa réalisation majoritairement italiennes. Au total, Bud et Terence ont joué ensemble dans 17 films. Deux de ces films, "On l'appelle Trinita" (1970) et "On continue à l'appeler Trinita" (1971), les ont propulsés au rang de célébrité, les rendant connus dans le monde entier. Axé sur la comédie, le duo se distingue par ses rôles similaires, avec Terence dans le rôle du charmant voyou et Bud la brute grogneuse, tous deux habiles à donner des coups à la manière d'un cirque. Bud Spencer est décédé à Rome en 2016, à l'âge de 86 ans, de causes naturelles qui n'ont pas été officiellement élucidées. A l'époque, l'un des enfants de l'acteur rapportait que son état de santé s'était dégradé suite à une chute dans son domicile. Il laisse une femme et deux autres enfants. Son dernier travail était dans la série italienne "I delitti del cuoco" qui n'a duré qu'une saison. Terence Hill, actuellement âgé de 84 ans, continue d'agir. Il est le protagoniste de la série italienne "Don Matteo", diffusée depuis 2000 et qui compte déjà 13 saisons. Terence joue le personnage principal de l'intrigue, un prêtre catholique doté de la capacité unique de lire les gens et, grâce à cela, d'aider à résoudre des crimes. En 2020, Terence a reçu un prix d'honneur du festival CinEuphoria en reconnaissance de sa longue carrière au cinéma et à la télévision.Slaps and Beans 2 est un jeu de beat'em up coopératif pour un ou deux joueurs, avec des éléments de plateforme et un look pixel art rétro soigneusement conçu, dans lequel nous endossons les rôles de Bud Spencer et Terence Hill, infligeant des coups à volonté. L'intrigue du jeu continue l'histoire qui s'est terminée dans le premier Slaps and Beans, avec nos héros intrépides à la dérive et à la recherche d'un chemin pour rentrer chez eux. L'histoire du jeu intègre des situations de différents films mettant en vedette le duo. La partie où ils affrontent des contrebandiers de bananes est vaguement inspirée de "Cul et Chemise" (1979). À leur retour en Amérique, les références cinématographiques incluent « Les Super-flics de Miami » (1985) et « Quand faut y aller, faut y aller » (1983). Prenant en charge jusqu'à deux joueurs en mode multijoueur local, Slaps and Beans 2 peut également être joué en solo, l'ordinateur contrôlant le deuxième personnage. Le joueur, lorsqu'il s'aventure seul, a la possibilité de basculer entre les personnages à tout moment pour profiter de leurs capacités uniques.Bud, connu pour sa force brute, peut vaincre rapidement les ennemis et même ramasser ceux qui gisent au sol pour les projeter, infligeant des dégâts importants et créant des ravages à l'écran. Terence est plus agile et peut utiliser des objets tels que des matraques pour effectuer des attaques acrobatiques et renverser les ennemis. De plus, il est capable de viser avec précision lorsqu'il lance des objets, atteignant des endroits spécifiques, comme des balcons ou des zones inaccessibles aux deux.En plus des sections de combat, le jeu comprend des zones qui nécessitent une coopération entre les personnages. À certains moments, il est nécessaire de basculer entre les deux pour débloquer des chemins ou résoudre des énigmes et progresser dans le scénario. Ces séquences, ainsi que les cinématiques comiques doublées avec qualité (disponibles en anglais, en espagnol, en italien mais pas en français !), enrichissent l'expérience et rendent le gameplay plus amusant. Le jeu propose également des mini-jeux, tous contextualisés avec les étapes du jeu et faisant référence à des moments des films de Bud et Terence. Ces pauses entre les combats maintiennent le gameplay engageant, introduisant des activités nouvelles et amusantes. La présentation de Slaps and Beans 2 est remarquable. L'approche cinématographique, le scénario, la bande sonore avec des interprétations originales et des pistes des films, le pixel art exceptionnel et même les effets sonores qui recréent fidèlement les sons comiques des gifles et des coups de poing des films, tout est exécuté de main de maître. Cependant, ce qui devrait être l'élément le plus crucial de l'expérience, le gameplay, finit malheureusement par être la partie la moins satisfaisante. L'attention méticuleuse portée à tous les autres aspects a un peu nui à cette partie dans Slaps and Beans 2. Les commandes n'offrent pas la précision souhaitée, peut-être parce qu'elles ont essayé de capturer le chaos des scènes de combat des films dans le jeu.Le mouvement des personnages est acceptable, offrant une mobilité satisfaisante à Bud et Terence. Cependant, lorsqu’il s’agit de combattre des ennemis, l’expérience devient monotone. Pendant la majeure partie du jeu, nous avons fini par écraser les boutons à plusieurs reprises pour attaquer les méchants. C'est courant dans le genre, mais ici, cela semble quelque peu sans inspiration et imprécis. On n'éprouve pas ce plaisir ou cette satisfaction à « tabasser un clochard » comme dans d'autres beat'em ups. Même lorsque nous sommes au milieu d'un combo contre un ennemi, il est souvent capable d'ignorer les dégâts et de contre-attaquer. Cela crée le sentiment que peu importe nos efforts pour bien jouer, nous continuerons à être constamment attaqué. De plus, certaines sections présentent un nombre important d'ennemis à l'écran, ce qui amène la caméra à élargir l'angle, rendant les personnages de la scène minuscules. Ce fouillis visuel contribue au chaos à l’écran et rend certaines parties fatigantes et inintéressantes. Ce qui nous a motivé à continuer à jouer, ce sont les autres éléments que propose le jeu, comme de nouvelles scènes avec des blagues simples suivies de mini-jeux ou des sections de combat supplémentaires contre des ennemis qui ne sont pas très difficiles.Les principaux mérites de Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 sont sa présentation remarquable, comprenant des éléments cinématographiques, une bande-son nostalgique, du pixel art de haute qualité et des effets sonores qui capturent fidèlement les sons comiques des films mettant en vedette Bud et Terence. Le titre gagne en force dans l'aspect nostalgique pour les fans des films du duo grâce à sa présentation soignée et sa recréation fidèle de l'esprit des films. Cependant, les éléments de base du gameplay peuvent laisser à désirer pour certains joueurs, notamment les fans du genre, ce qui signifie que l'expérience globale peut varier en fonction des préférences de chaque joueur.