Starbreeze Studios revient avec Payday 3 dix ans après la sortie de Payday 2. Même si à la fin du deuxième chapitre notre bande de criminels était sur le point de prendre sa retraite, dans Payday 3 nous nous retrouverons une fois de plus catapultés dans un tourbillon de vols et d'attaques armées. Mais ne devrions-nous pas profiter de notre butin durement gagné ? Et bien non, car voilà qu’une organisation criminelle secrète nous prend pour cible. Un incipit certes peu brillant et novateur , miné en outre par l'absence d'un récit incisif et reposant exclusivement sur des séquences artistiques peu engagées et étudiées, qui dessinent l'histoire et qui ne parviennent pas à susciter le moindre intérêt. Nous avons la possibilité d'accéder immédiatement aux huit missions disponibles et nous pouvons décider de les jouer dans l'ordre que nous préférons, ce qui renvoie l'intrigue plus en arrière-plan, compte tenu du manque de linéarité et de la nécessité de compléter les plans pour débloquer les séquences vidéo. Payday 3 sort donc avec seulement huit missions jouables, ce qui signifie qu'il aura pour objectif de suivre les traces de son prédécesseur, en enrichissant le jeu au fil du temps avec du nouveau contenu (probablement payant). Une décision compréhensible compte tenu du prix de lancement de 39,90 € et de sa disponibilité sur GamePass, moins appréciable compte tenu de la qualité du produit.Ayant un accès immédiat aux missions, nous pouvons donc nous immerger librement dans le jeu, ce qui en ce sens nous permet une liberté maximale pour aborder différentes situations, à la fois d'un point de vue furtif et avec des armes à feu. Ce qui stimule les différentes approches est certainement le système d'objectifs inséré par Starbreeze comme innovation fondamentale de Payday 3 : non plus seulement des points d'expérience et de l'argent, désormais pour débloquer de nouveaux équipements, armes et vêtements, nous devrons nous consacrer à compléter une longue liste de des objectifs qui varient du nombre d'ennemis tués avec chaque arme, à survivre à une certaine difficulté ou à réussir un tir complètement furtif. Cette vision liée aux défis conviendrait également dans un titre totalement solo, mais dans Payday 3 elle se heurte au mur du multijoueur et toujours en ligne, où les autres utilisateurs de l'équipe ont des objectifs différents à atteindre, ruinant ainsi l'expérience de jeu pour toute la bande. Tout le monde entre dans le jeu avec des intentions et des besoins différents et au final, il est impossible d'atteindre les objectifs à moins que vous décidiez de jouer avec vos amis.Bien que les défis se présentent plus comme un obstacle que comme une solution à la variété du gameplay, Payday 3 nous propose huit variantes de braquages ??différents et originaux : nous avons le braquage de banque classique, l'assaut sur le véhicule blindé, nous pouvons voler des bijoux dans une célèbre bijouterie ou piller une boîte de nuit pour atteindre une galerie d'art qui contient des œuvres très précieuses à l'intérieur. Bref, la variété des décors ne manque pas, tout comme les approches et les armes. Chaque mission a ses particularités et il est essentiel de lire les lettres qui nous sont remises avant et pendant la mission. En ce sens, le manque de localisation des doublages en français rend la progression un peu plus difficile, puisqu'il faut de temps en temps s'arrêter et lire les étapes pour passer à la phase suivante du braquage. Ce qui ne manque pas à Payday 3, c'est donc la rejouabilité : chaque mission peut être abordée de manières nombreuses et diverses, que ce soit furtivement - en désactivant les caméras, en agissant via des terminaux et des téléphones que l'on parvient à récupérer pour déverrouiller portes et coffres-forts - ou avec des armes à feu, flamboyant, face à des hordes de policiers qui deviennent de plus en plus difficiles à abattre et meurtriers au combat au fil du temps. C’est donc à nous (et aux défis) de choisir quelle approche maintenir pour faire face aux coups qui arrivent.Le gameplay de Payday 3 a été résolument modernisé par rapport à son prédécesseur, notamment en ce qui concerne les modes furtifs, qui garantissent beaucoup plus d'approches, ainsi que lors des fusillades où l'on peut utiliser les otages comme boucliers humains et les échanger pour gagner plus de temps. pour le réaliser, il termine l'attaque avant l'attaque de la police. La police, dans ce nouveau chapitre, n'est pas au dépourvu. En fait, nous trouverons des ennemis de plus en plus difficiles à vaincre : depuis des agents spécialisés dans les arts martiaux capables de nous renverser et de nous battre à mort, jusqu'aux agents dotés de Tasers immobilisants, jusqu'à de véritables tanks équipés d'armes véritablement destructrices. Bref, le roster d'ennemis ne manque pas, c'est dommage que l'intelligence artificielle ne soit pas en mesure de faire face à sa tâche : les ennemis arrivent toujours par les mêmes points d'accès, ils ne réagissent souvent pas rapidement aux rencontres et ont besoin de temps pour commencer à tirer. membres d'un gang. Il existe également une grande variété d'armes, d'équipements et de compétences. Au fur et à mesure que notre personnage progresse en niveau et relève de nouveaux défis, nous aurons accès à des armements et équipements améliorés, de nouvelles compétences très utiles pour relever les défis en mode difficile et à de nombreux éléments esthétiques différents et uniques. En parlant d’éléments esthétiques, bien que de nouveaux membres aient été ajoutés au gang, les seules différences entre eux sont esthétiques. Aucune différence en termes de compétences ou de capacités uniques des personnages, un détail qui aurait rendu le jeu encore plus tactique et stratifié, mais surtout sensé.Sur le plan technique, Payday 3 présente pas mal de problèmes critiques , étant donné qu'à première vue, il ne ressemble même pas à un jeu sorti en 2023 : les modèles de personnages ne montrent aucun type de détail, rappelant les titres d'il y a deux générations et sont répétés sans aucune originalité, les décors sont diversifiés et spacieux, mais les détails souffrent des mêmes défauts que les PNJ, datés et répétitifs. Cela s'explique par l'utilisation de l'Unreal Engine 4 comme moteur graphique, que les développeurs remplaceront par la version 5 lors des mises à jour. Payday 3 est l'un des nombreux titres lancés alors qu'il aurait probablement encore eu besoin d'une révision supplémentaire, à tel point que les développeurs se sont excusés (même si un tel comportement n'est plus d'actualité). Les premiers bugs sont déjà visibles au démarrage, étant donné qu'on nous demande de nous inscrire sur une plateforme Starbreeze mais depuis la console c'est impossible et de toute façon le login n'est pas reconnu. Une fois le premier obstacle franchi, nous avons perdu le compte du nombre d'échecs du matchmaking , tombant dans l'erreur et ce malgré le cross plateforme garantissant un nombre potentiellement élevé de matchs en cours. C'est un choix décidément étrange et le faible coût ne peut pas suffire à pardonner complètement un titre qui est essentiellement encore un chantier de construction , avec de nombreux éléments à régler. La bande-son est bonne et s'adapte généralement à la situation à l'écran, restant des tons graves lors des phases d'infiltration puis explosant avec des sons rock lors des fusillades.Payday 3 est assurément un titre engageant, qui garantit un bon niveau de rejouabilité. Le gameplay est amusant et complexe, même si ses problèmes d'un point de vue technique ne sont pas insurmontables, ils ne parviennent pas à rendre justice à son potentiel. S'il suit le chemin de son prédécesseur, il sera suivi et amélioré progressivement et c'est là que nous plaçons nos espoirs.