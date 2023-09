Développé par ZOO Corporation et publié par Eastasiasoft , Mystic Gate est un jeu de tir à double stick roguelike donjon crawler avec de petits ajouts de jeu d'aventure. Le titre s'inspire clairement de titres comme Enter the Gungeon avec des boss gigantesques prêts à remplir l'écran de balles. L'intrigue de Mystic Gate est définitivement une supercherie, une simple excuse pour justifier ce que nous allons faire, c'est-à-dire tirer sur tout ce qui apparaît à l'écran en progressant d'étage en étage. Mais procédons dans l'ordre. Nous jouons le rôle d'un aventurier aux cheveux bleu clair accompagné d'un petit robot flottant. Le titre nous apprend simplement qu'un mystérieux portail magique est apparu et qu'il y a beaucoup de dangers à l'intérieur. Entre défis, trésors, armes de pointe et boss gigantesques, Mystic Gate suit fidèlement (même de trop près) des titres comme Enter the Gungeon susmentionné. Et cela lui confère un impact identitaire décidément maigre et faible. En fait, la ville/hub microscopique ne suffit pas à se démarquer parmi les titres de son propre genre qui peuplent le catalogue. La ville dispose d'autres PNJ mais un seul se limitera à nous dire quelque chose pour façonner le récit, les autres sont utilisés pour des tâches ludiques comme acheter des bonus et collecter diverses récompenses. C'est tout, quiconque cherche un récit sera grandement déçu. Mystic Gate ne veut pas raconter une histoire, il propose juste une légère allusion, une justification et à l'instar de nombreux titres dont il s'inspire, il nous plonge immédiatement dans l'action dans un donjon, situé juste au-delà du portail mystérieux, divisé en différents étages et à affronter en une seule course féroce. Et en parlant de ça, êtes-vous prêt à découvrir à quoi ça ressemble de se battre dans Mystic Gate ?Une fois de plus, Mystic Gate reprend tout de Enter the Gungeon. Ici aussi, nous commençons l'aventure avec une arme simple et des compétences passives pré-équipées (que nous aborderons sous peu). Le système de jeu est un jeu de tir à double stick avec un viseur à l'écran qui peut être librement dirigé avec l'analogique tout en se déplaçant le long des étagees 2D avec une vue isométrique. Tout dans le jeu est procédural et cela signifie que les ennemis, les pièges, la composition des pièces, les marchands, les objets et les trésors changent de position à chaque fois. Selon le manuel du genre, nous nous retrouverons à errer de pièce en pièce en nous retrouvant blindés jusqu'à ce que nous éliminions tous les ennemis de l'écran ... ou jusqu'à ce que nous soyons tués. Et oui, même dans Mystic Gate on meurt assez souvent même si on est décidément loin du niveau de difficulté proposé par Enter the Gungeon. De plus, comme dans le titre déjà évoqué, si vous mourez, vous perdez tout (armes, argent et équipement) et recommencez depuis le premier étage. Nous admettons que la variété des armes nous a surpris . Les armes classiques ne manquent pas mais il en existe des plus originales et extravagantes comme le lancement de drones explosifs. Les retours ne sont pas mauvais non plus et il existe évidemment des armes totalement inutiles et d'autres décidément plus dévastatrices. Les armes de gros plan ne manquent pas non plus et offrent beaucoup de satisfaction. De plus, n'oubliez pas que le protagoniste est également équipé d'un saut périlleux avec lequel il peut esquiver les balles ennemies.Et en parlant d'ennemis, ceux-ci sont assez variés mais leur typologie s'inspire clairement d'autres titres. Les blobs, livres de magie flottants, gobelins et bien d'autres créatures déjà vues et tuées ailleurs ne manquent pas. Les boss sont un peu meilleurs, géants, avec d'excellents patterns à mémoriser et aussi un peu plus originaux. De plus, selon le genre, les boss seront procéduraux comme les niveaux et donc il n'est pas sûr que derrière la salle finale vous trouverez toujours le même adversaire qui vous attendra.nA ce propos, pour accéder au boss au bout de l'étage vous devrez d'abord collecter un certain nombre de clés disséminées dans le niveau et qui pourront être obtenues auprès d'ennemis ou de trésors. De plus, la salle du marchand ne manque pas avec différents types d'objets à acheter avec la monnaie du titre. Et au-delà des armes, vous pourrez obtenir de l'énergie vitale ou des compétences passives et actives à équiper. Ici, pour les compétences susmentionnées, Mystic Gate ajoute un petit quelque chose de personnel. Dans le titre publié par Eastasiasoft, à l'intérieur du hub, vous obtiendrez des joyaux verts particuliers. Ceux-ci sont obtenus en utilisant de nouvelles armes, en découvrant et en battant de nouveaux ennemis et en accomplissant des missions secondaires (cela implique généralement de tuer des ennemis TOT). Ces gemmes peuvent être dépensées pour acheter des capacités passives qui resteront en permanence . Eh bien, avec cet ajout, le titre devient progressivement de plus en plus accessible étant donné que vous pouvez augmenter l'énergie ou même définir une résurrection automatique.Graphiquement , Mystic Gate souffre du même problème mis en avant dans le gameplay : il s'agit clairement d'une copie d'un autre titre. Les différents biomes ne suffisent pas à construire une identité forte pour un titre qui est simplement un Enter the Gungeon plus facile, moins profond et avec un lore excessivement faible et fade. Cela ne veut pas dire que le côté graphique est encore solide et fait son travail, quoique totalement anonyme. Le son offre de bons effets acoustiques avec des morceaux un peu faibles mais jamais gênants. Il convient de noter que le titre comprend des sous-titres en français, ce qui n'était pas le cas de la mouture PC, mais la narration est décidément rare. Enfin, le titre comprend un mode coopératif local activable depuis le hub et qui double le plaisir du titre, tout en le rendant plus simple et plus chaotique.Mystic Gate est un jeu de tir à double stick roguelike qui doit tout à Enter the Gungeon. Le titre souffre, en effet, d'un anonymat excessif, à la fois ludique et esthétique. En revanche, il est parfait pour les débutants, disposant d'un système de personnalisation des compétences et d'une difficulté nettement plus accessible même s'il parvient tout de même à apporter une satisfaction considérable. Enfin, il convient de mentionner une intrigue pratiquement absente et la possibilité de doubler le plaisir avec le mode coopératif local.