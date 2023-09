Horizon Chase 2, comme son titre original, s'inspire des titres de course classiques des années 80 et 90. En particulier, le célèbre Top Gear sorti sur Super Nintendo. Horizon Chase 2 présente donc un gameplay très arcade, axé avant tout sur la vitesse et les réflexes rapides. Étant une suite, Horizon Chase 2 est très familier à ceux qui ont expérimenté le premier titre de la série. La formule reste la même ici, mais le studio brésilien Aquiris, désormais connu sous le nom d'Epic Games Brasil, a introduit quelques nouvelles fonctionnalités qui modernisent davantage le style classique et, bien sûr, placent également le jeu comme un morceau de l'époque dans laquelle nous vivons. Le mode de jeu principal est désormais World Tour, qui fonctionne de la même manière que le mode carrière original. Les joueurs affrontent une variété de circuits différents inspirés des villes et régions de l'un des six pays présents dans le jeu : États-Unis, Brésil, Maroc, Italie, Thaïlande et Japon. Chacun de ces pays possède ses propres circuits remplis de des références à la culture locale et à la culture pop de ce lieu. C'est dans le World Tour que nous permettons des véhicules et des tournois supplémentaires, ainsi que des pièces et des niveaux de mise à niveau. L'une des nouveautés de ce mode est l'ajout de défis qui ne sont pas de simples courses normales. Désormais, en plus des circuits à tours – qui varient entre 2 et 5 tours – s'ajoutent également des défis contre la montre et des courses de sprint, d'un endroit à l'autre, qui contribuent à apporter un peu de variété.Le premier Horizon Chase était un jeu vraiment amusant, mais il laissait à désirer sur certains points. Heureusement, le deuxième jeu résout certains des problèmes de l’original et ajoute des éléments qui manquaient. Suivant la mode de nombreux jeux de course, il existe désormais un système d'amélioration dans lequel, en faisant monter de niveau certaines voitures, il est possible d'acquérir des points et d'améliorer l'un de leurs attributs. De plus, il existe également une boutique où vous pouvez acheter des éléments de personnalisation, tels que des peintures spécifiques et des parties du corps. Ce n'est pas aussi complexe ou profond que d'autres titres, mais c'est une nouvelle fonctionnalité plutôt intéressante, surtout lorsqu'elle est placée aux côtés de l'autre ajout majeur d'Horizon Chase 2. Horizon Chase proposait un mode multijoueur local amusant qui rappelait beaucoup les titres originaux dont le jeu était inspiré. Malgré cela, il y avait une mise en garde qui était un peu décevante pour ceux qui n'avaient pas d'amis proches pour profiter du mode, l'absence d'option en ligne. Horizon Chase 2 ajoute, pour la première fois dans la série, la possibilité de jouer avec d'autres personnes en ligne, en plus de permettre le jeu croisé entre plateformes. En ligne, il est possible de disputer des conflits avec des amis et des personnes aléatoires sur Internet. Le mode en ligne comporte également des éléments bien connus des fans de jeux modernes. Il existe une progression en mode en ligne qui permet aux joueurs d'activer des couleurs et d'autres extras pour les véhicules, encourageant ainsi à jouer pendant plusieurs jours en mode en ligne.Le lancement surprise d'Horizon Chase 2 était quelque chose d'inattendu, mais il a certainement été bien accueilli par ceux qui étaient impatients de jouer sur leur Switch. Le titre est disponible sur Apple Arcade depuis l'année dernière, et c'est peut-être pour cela qu'il est arrivé sur Switch et PC avant les autres plateformes. Le jeu fonctionne très bien aussi bien en mode portable que sur le dock Switch, sans ralentissements. Les visuels sont bons, avec des couleurs vives et une belle utilisation de l'éclairage pour rendre les choses encore plus belles, en plus de donner cette touche spéciale aux courses. En parlant d'effets visuels, certaines courses ont désormais également des effets météorologiques, comme la nuit survenant lors des derniers tours et des tempêtes de neige, de sable ou de pluie, selon le lieu. Ce sont des effets visuels vraiment sympas qui ajoutent un défi supplémentaire, surtout lorsque tout l'écran est couvert par l'effet. La bande-son est un autre point positif, comme c'était le cas pour l'original. Barry Letch a une fois de plus produit la musique, qui mélange un certain nombre de styles et d'instruments musicaux différents pour générer quelque chose d'unique. Chaque pays a son propre rythme qui mélange les rythmes familiers de ses cultures. Tout comme il présente des points positifs, Horizon Chase 2 possède également quelques points qui laissent à désirer. Le titre n'est pas si difficile, avec peu de défis présentés au joueur. L’intelligence artificielle est un peu faible à cet égard, ne présentant quasiment aucun danger. Les pistes elles-mêmes ne finissent par devenir difficiles que vers la fin du World Tour, et leur difficulté signifie seulement un tracé un peu plus compliqué, avec des courbes beaucoup plus serrées et plus proches les unes des autres, en plus de réduire leur largeur, rendant les dépassements plus difficiles et exigeant une plus grande précision de la part du joueur.Malheureusement, tout n'est pas rose dans Horizon Chase 2. Le jeu présente quelques problèmes provenant du port Nintendo Switch, ce qui a entraîné d'étranges bugs qui peuvent gêner l'expérience de ceux qui souhaitent profiter du titre. Il y a des crashs aléatoires, des erreurs graphiques telles que la disparition des roues du véhicule et même l'interface utilisateur étant boguée et plaçant tous les boutons en RB. Les plantages sont les pires erreurs, car ils ont tendance à se produire toujours à la fin d'une course. Au cours de notre expérience, nous avons rencontré deux bugs en terminant différentes courses, un avant les résultats et un autre sur l'écran des résultats, ainsi qu'un freeze en essayant de redémarrer une course. Cette erreur est gênante, notamment car les temps de chargement sont un peu trop longs. Ccependant, les problèmes semblent survenir à mesure que vous progressez dans le mode World Tour. Au début, aucun soucis à constater, mais au fil des dernières courses, de nombreuses erreurs sont apparues. Heureusement, lors de nos tests, un représentant d'Aquiris nous a assuré que les développeurs travaillent sur un prochain patch pour résoudre ces problèmes à l'avenir. Il est donc bon de savoir qu'ils travaillent pour améliorer l'expérience de jeu. A noter qu'aucune édition physique n'a été annoncée pour l'instant.Horizon Chase 2 est un jeu très amusant et est fortement recommandé aux amateurs de jeux de course d'arcade qui veulent juste s'amuser sans se soucier des systèmes complexes. De superbes visuels, des références soignées, une très bonne musique et l'inclusion d'un mode en ligne en font l'un des meilleurs titres de course d'arcade sortis cette année pour console. Les petits soucis et bugs évoqués peuvent gêner un peu l'expérience, mais dans l'ensemble, ce n'est pas si problématique que ça. Avec Aquiris travaillant sur un correctif, ces problèmes seront bientôt temporaires. De plus, si le développeur apporte du contenu supplémentaire tel que des pistes et des véhicules supplémentaires, Horizon Chase 2 a tout pour devenir l'un des titres de course les plus amusants sur Nintendo Switch.