Pokémon Ecarlate : Le trésor enfoui de la Zone Zéro volume 1 : Le Masque Turquoise

Nostalgique des Pokémon Écarlate et Violet ? Il est déjà temps de retourner à Paldea, ou plutôt d'arriver à Septentria pour la première fois. Le Trésor Enfoui de la Zone Zero est la nouvelle extension du dernier effort de Game Freak publié sur Nintendo Switch, divisée en deux parties distinctes, dont la première est déjà disponible sur le Nintendo eShop. Et c'est précisément de cette première partie, "Le Masque Turquoise", que nous aborderons dans cet article, dans lequel nous ferons les premiers pas vers le secret qui se cache derrière la Zone Zéro et la Téracristallisation. Près d'un an après les débuts de Pokémon Écarlate et Violet, il est donc temps de dépoussiérer la cartouche pour revenir à nouveau à Paldea. Une fois le DLC téléchargé et installé, lancez simplement le jeu pour recevoir un appel de votre directeur, qui vous informera d'un voyage très intéressant que l'Institut a préparé pour vous et d'autres chercheurs vers Septentria, une nouvelle région non loin de Paldea, pleine de lieux inexplorés mais surtout de nouveaux (anciens) Pokémon à collectionner. Contrairement au style méditerranéen qui caractérisait Paldea, Septentria accueille des villes, des bâtiments et des monuments qui rappellent davantage la culture orientale, une sorte de retour aux origines après l'excursion d'Ecarlate et Violet, mais aussi du précédent Epée et Bouclier. Une fois arrivé dans la ville qui fera office de plaque tournante tout au long du DLC, vous retrouverez deux gamins originaires de Septentria qui vous accueilleront : l'orageuse et impertinente Roseille et le timide petit frère Kassis. Les deux serviront de guides pendant plus ou moins toute la durée de cette première partie du DLC, dans laquelle vous aurez pour tâche de rassembler des informations sur l'histoire de Septentria racontée à travers quelques panneaux disséminés dans la région, puis de rencontrer personnellement ceux dont ils faisaient partie. Vous découvrirez ici l'histoire de l'ogre Ogerpon qui a effrayé la population et des trois "héros" qui ont sacrifié leur vie pour le chasser et défendre Septentria.Vous découvrirez donc bientôt que Septentria est une terre ancienne, basée sur la tradition et le folklore. La légende principale est précisément celle de l'Ogre Ogerpon et des trois héros, Félicanis, Fortusimia et Favianos, qui ont perdu la vie pour défendre le village de la menace de l'Ogre lui-même. D'après les inscriptions, il y a longtemps, un homme et un orc ont visité Septentria. Pour se fondre dans la population, ils utilisaient des masques pour cacher leur visage. Des masques qui, au fil des années, sont devenus un symbole de Septentria et qui caractérisent la principale fête du village qui sert de toile de fond aux événements racontés dans le jeu et qui ressemble beaucoup aux foires typiques japonaises. Vous découvrirez bientôt que les choses se sont déroulées différemment de ce qui a été raconté et que la population de Septentria est restée trop longtemps dans l’ignorance. Ce sera donc à vous, ainsi qu'à vos nouveaux amis Roseille et Kassis, de faire la lumière sur ce mystère , en attendant d'approfondir le véritable thème qui liera les deux parties du DLC qui ne sera complété que dans quelques mois.Naturellement, il y aura de nombreuses batailles de Pokémon, aussi bien contre les nouvelles créatures sauvages (une centaine environ) qui viendront s'ajouter au Pokédex d'Ecarlate et Violet, que contre les dresseurs que vous rencontrerez en cours de route. La question que beaucoup se sont posée à juste titre concerne la présence éventuelle d'un level cap et la possibilité d'une mise à l'échelle des niveaux pour ceux qui ont déjà complètement déroulé Ecarlate et Violet et se retrouvent à aborder le DLC avec une équipe Pokémon déjà performante. La réponse aux deux questions est oui, Le Masque Turquoise adaptera ainsi les Pokémon présents à l'intérieur en fonction des objectifs que vous avez atteints dans l'aventure principale : si vous affrontez le DLC pendant les phases initiales d'Écarlate et Violet, le Pokémon présent aura un niveau compris entre 10 et 30. Toutefois, si vous avez déjà affronté la Ligue, le niveau des Pokémon rencontrés dans Septentria sera porté dans une fourchette comprise entre 60 et 70 environ. Un bon compromis pour ceux qui, après avoir terminé la Ligue Pokémon, n'ont pas tardé davantage à entraîner leur équipe. Cependant, la situation est différente pour ceux qui ont persisté, atteignant des sommets bien supérieurs à ceux du niveau 70, qui se retrouveront obligés d'utiliser des Pokémon moins forts pour avoir un peu plus de défi. Peut-être que limiter l'utilisation aux seuls Pokémon locaux aurait été un excellent expédient pour rendre ce DLC encore plus sensé et amusant, étant donné que l'expérience a tout sauf des caractéristiques d'après-match.Plus qu'une recherche du mystère de la Zone Zero, cette première partie du DLC semble être une recherche d'améliorations aux multiples problèmes rencontrés dans Pokémon Ecarlate et Violet. Mais malheureusement, la chasse au trésor s'avère être une impasse : bugs, bégaiements, glitchs et autres bagatelles graphiques sont malheureusement également présents dans ce DLC, signe que rien, ou presque, n'a encore été fait chez Game Freak pour résoudre la myriade de problèmes techniques qui ont inévitablement miné la qualité globale des dernières itérations de Pokémon. En ce qui concerne la construction du monde, la nouvelle Septentria semble avoir un regard légèrement plus élevé que celle de Paldea, mais une fois de plus nous nous retrouvons face à une région (ou territoire) plutôt vide et clairsemée du point de vue des interactions possibles . Les bâtiments et les maisons sont encore pour la plupart inaccessibles, un facteur apparemment secondaire mais qui est en réalité ennuyeux pour un titre de la franchise Pokémon, où l'exploration à grande échelle a toujours été une valeur ajoutée. Bref, cette première partie du Trésor Enfoui de la Zone Zero propose certainement quelque chose en termes de contenu, notamment lorsqu'il s'agit d'outils utiles à la compétition. Les mochi qui peuvent être gagnés ou achetés et qui peuvent influencer les statistiques de vos petits monstres sont certes un ajout appréciable, mais la deuxième partie du DLC devra forcément faire quelque chose de plus pour ceux qui sont plus intéressés par la composante narrative et, plus généralement, à l'expérience solo, jusqu'à présent plutôt limitée.Le Masque Turquoise est le premier volet du DLC pour Pokémon Écarlate et Violet dédié à Zone Zéro, qui s'achèvera dans quelques mois avec "Le Disque Indigo". Cette première partie nous donne un avant-goût de Septentria, une nouvelle région avec quelques nouveaux Pokémon et d'autres vieilles connaissances, une petite aventure inédite avec des personnages secondaires créés pour l'occasion. Malgré quelques idées intéressantes, ce premier volet, plutôt que de relancer la fortune d'Ecarlate et Violet, ne fait que reconfirmer les difficultés techniques de Game Freak, désormais leitmotiv du studio japonais depuis une dizaine d'années maintenant. L'espoir est que la deuxième partie - ou l'arrivée de la Switch 2 - puisse renverser ce que nous avons vu jusqu'à présent.