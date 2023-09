Quelle année 2023 a été jusqu’à présent pour les fans d’horreur. Et cela devrait continuer, avec Stray Souls, Alan Wake 2 et bien d’autres à venir. Mais avant tout cela, il y a Ad Infinitum. Cette aventure sur le thème de la Première Guerre mondiale n'apporte en aucun cas quelque chose de nouveau au paysage des titres d'horreur, mais elle offre des sensations fortes efficaces et des énigmes amusantes. Avec une histoire répartie sur quatre chapitres, Ad Infinitum vous met dans la peau d'un jeune soldat allemand. Immédiatement, vous êtes placés en première ligne, avec l’ordre d’aller « par-dessus ». Inutile de dire que ce qui suit est déchirant. Et ce n'est que le début. Les véritables horreurs de la guerre exposées ici se transforment bientôt en un cauchemar psychologique. Qu’est-ce qui est réel et quel est un symptôme du traumatisme que vous avez vécu ? C'est à vous de le découvrir. Vous commencerez chaque chapitre dans votre maison familiale, et c'est peut-être là qu'Ad Infinitum est à son meilleur. En vous levant du lit pour explorer, des murmures attirent votre attention sur les couloirs et des figures fantomatiques vous guident dans les chambres. Vous êtes en sécurité ici, même si vous ne vous sentez pas ainsi. En découvrant des notes qui vous donnent un aperçu de votre famille, vous commencerez à reconstituer le récit du jeu. Même si vous vous retrouverez aussi souvent avec des questions. Ad Infinitum n’est pas un jeu qui met toutes ses cartes sur table.Une fois que vous avez accès à des zones préétablies de la maison, généralement en résolvant un puzzle ou deux, Ad Infinitum intensifie l'horreur. Vous vous retrouverez catapulté dans le passé, revivant la guerre qui vous a causé tant de problèmes. En traversant les ruines d'une ville, par exemple, vous devrez utiliser la furtivité pour vous faufiler devant d'étranges ennemis mal nourris, avides d'un morceau de nourriture. Mais une menace encore plus grande se profile à l’horizon et vous ne pouvez que la fuir. D'autres endroits déchirants que vous explorerez tout au long du jeu incluent des tranchées, un hôpital et même un no man's land. Parfois, vous devrez porter un masque à gaz pour survivre aux nuages ????venimeux, d'autres fois, vous utiliserez une lampe de poche pour arrêter les amputés modifiés par une lame dans leur élan. Il existe une variété de gameplay proposés, mais bien que vous soyez un soldat, il n'y a étonnamment pas de combat. Parfois, vous êtes nargué, avec une arme à la main, mais tout ce que vous pouvez réellement faire est de courir, de vous cacher ou de déjouer vos ennemis.Cependant, certains peuvent penser qu’Ad Infinitum ne comporte pas suffisamment de dangers. C'est compréhensible, mais lorsque vous explorez des tranchées, etc., il y a parfois de longues périodes pendant lesquelles rien d'intéressant ne se passe. C’est dans ces moments-là que votre intérêt peut décliner. Les choses reprennent toujours à la fin, la plupart des chapitres se terminant par ce qui pourrait être considéré comme un combat de boss tendu. C'est là que vos actions affectent également l'histoire du jeu. Vainquez-vous une grande horreur ailée en l'écrasant contre des pointes et des barbelés, ou la maîtrisez-vous à la place ? Quel que soit votre choix, le résultat du jeu sera affecté d’une manière ou d’une autre. Outre son rythme parfois ennuyeux, Ad Infinitum présente également d'autres problèmes. Nous avons par exemple rencontré quelques irrégularités audio et visuelles, tandis qu'une cinématique de fin de jeu présentait des dialogues terriblement désynchronisés. Sans options graphiques, on constate également des baisses de performances notables. Heureusement, ils ne sont pas assez mauvais pour vraiment gêner votre plaisir de jouer. Dans l’ensemble, cela semble un peu brut, même si cela pourrait être corrigé avec un patch ou deux. Il contient également de superbes designs de créatures. Même si cela ne vous épatera pas, si vous recherchez un jeu effrayant avec lequel perdre environ huit heures, vous voudrez peut-être donner une chance au titre.Dans l’ensemble, Ad Infinitum n’offre pas vraiment quelque chose de nouveau au genre. Sur le plan narratif, cela rappelle simplement une fois de plus que la guerre est un enfer et que les familles sont compliquées. Sur le plan du gameplay, on retrouve le mélange habituel d'exploration, de furtivité et d'énigmes, ainsi qu'un manque de combat conventionnel. Mais même s’il manque d’originalité et d’innovation, il a quelque chose de convaincant.