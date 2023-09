Mon-Yu: Defeat Monsters And Gain Strong Weapons And Armor. You May Be Defeated, But Don’t Give Up. Become Stronger. I Believe There Will Be A Day When The Heroes Defeat The Devil King est le dernier dungeon crawler RPG d'Experience, une société déjà très connue dans le genre. Développé en partenariat avec Poppy Works, Mon-Yu apporte une proposition différente au marché habituel, mettant le joueur au défi de se concentrer moins sur le broyage et davantage sur sa compétence stratégique. Dans Mon-Yu, nous contrôlons une équipe d'aventuriers invoqués d'un autre monde pour aider le royaume des fées à récupérer ses trésors. Pour ce faire, il faudra entrer dans une grande tour et vaincre les Sept Rois Démons qui l'ont transformée en leur territoire grâce à la puissance de ces artefacts mystiques. C'est au joueur d'assembler ses propres personnages et d'explorer le donjon dans ce monde de haute fantaisie. Bien qu'il s'agisse d'un décor médiéval classique, il convient de souligner que l'intrigue est loin d'être le point principal de l'expérience. L'accent de Mon-Yu est entièrement mis sur le gameplay et ces éléments du monde ne servent qu'à justifier le voyage, étant très peu présents pendant une grande partie du jeu. Ce n'est pas rare dans le genre, et il est facile de penser à d'autres exemples qui cherchent simplement à fournir un arrière-plan à l'exploration, comme dans le cas de Wizardry : Labyrinth of Lost Souls, mais il est important de garder ce détail à l'esprit afin de afin de ne pas exiger à tort du jeu un récit plus complexe.La première partie de l'aventure à travers Mon-Yu consiste à créer votre équipe, en choisissant le nom, l'apparence et la profession (classe) de vos personnages. Au total, il est possible d'emmener jusqu'à six guerriers à la fois dans les donjons, avec une formation fixe de trois à l'avant et les trois autres à l'arrière. Les alliés en arrière-plan seront moins attaqués, mais ils ne pourront pas atteindre les ennemis avec des armes à courte portée, ce qui rend essentiel de bien réfléchir aux classes idéales pour chaque position de l'équipe. Malgré cette restriction, un aspect très intéressant du jeu est que changer la configuration de l’équipe est trivial. Bien que le joueur puisse créer plusieurs alliés s'il le souhaite, changer de classe n'a aucun coût et permet également de réattribuer les points d'attribut de chacun. Il est à noter que cela n'affecte pas le nombre de points bonus dont ils disposent au début, et il est important d'essayer d'obtenir un score élevé (dans les 20 et plus) pour créer un personnage vraiment fort. Ce système est un élément traditionnel du Dungeon Crawler et peut être assez frustrant à gérer, mais heureusement, nous disposons d'un bouton Reroll pratique et pouvons l'utiliser pour essayer de forcer des bonus élevés. Une fois l'équipe définie, on se rend dans le donjon et tombe sur un détail très curieux : chaque étage de la tour a un « level cap », c'est-à-dire une restriction sur le niveau maximum possible à atteindre. C'est là que nous avons la plus grande perspicacité du jeu : il s'agit d'un RPG qui veut vous encourager à bien réfléchir à votre stratégie au lieu de vous laisser tout écraser comme un tracteur.Dans Mon-Yu, chaque étage est traité comme un défi dans lequel votre performance pour vaincre le boss sera évaluée. Il y a trois catégories : le niveau, le nombre de tours et la quantité de carte qui a été explorée jusqu'à l'atteindre. L'idée est que battre le boss à un niveau bas sans dépenser trop d'actions sera récompensé par une meilleure note et des récompenses sous la forme de meilleurs trésors obtenus en battant des ennemis et des cristaux. Si le joueur souhaite une expérience plus détendue, il peut tout ignorer et profiter des avantages d'avoir un niveau plus élevé, mais il se retrouvera avec la marque de ne pas avoir relevé le défi que le jeu propose réellement. Cependant, si vous voulez vous mettre au défi, le joueur dispose d'options fantastiques pour contrôler son équipe. Tout comme dans le cas de la classe qui peut être facilement modifiée, le niveau et les compétences des personnages sont facilement ajustables. Au lieu de gagner un niveau chaque fois que nous atteignons une certaine valeur d'expérience, nous avons seulement un avertissement indiquant que nous avons atteint la marque nécessaire pour évoluer et que nous pouvons passer au niveau supérieur quand nous le souhaitons. De même, le menu des statistiques des alliés dispose également d'un niveau inférieur, qui permet d'affaiblir un allié, aidant ainsi le joueur à faire face aux défis des zones sans être empêché d'atteindre le rang maximum de l'étage. Les compétences ont un système d'évolution pratiquement séparé dans lequel les personnages gagnent des points à attribuer après plusieurs batailles. Chaque classe possède une liste de pouvoirs qui peuvent être débloqués avec ces points, qui peuvent être actifs, comme un coup qui transperce la défense de l'ennemi, ou passifs, comme la capacité de manier deux armes. Ces points peuvent être supprimés quand le joueur le souhaite, ce qui vous permet d'ajuster très facilement votre build à un contexte spécifique dans lequel peut-être un pouvoir est situationnellement pire, comme les ennemis résistants à la magie.Malheureusement, malgré toute cette malléabilité, les classes ont peu de variété dans leurs options de compétences. Cela réduit considérablement ce que le joueur peut faire. De même, il convient de souligner que le jeu dispose d'un système d'équipement qui peut être amélioré au fil de l'utilisation, en gagnant des niveaux en battant les ennemis, mais il est facile de manquer plus de variété dans les options pour chaque type d'arme. Mon-Yu présente également d'autres particularités en matière d'exploration. Tout d’abord, il convient de souligner que les ennemis peuvent être vus sur la carte et qu’il n’y a pas de rencontres aléatoires. Ils sont également classés par couleurs, qui indiquent leur comportement : les ennemis bleus vous fuiront, les rouges resteront immobiles, les verts effectueront un mouvement préprogrammé et les violets vous poursuivront. En explorant chaque région, nous rencontrons de petits défis, comme devoir vaincre un ennemi dans une autre zone pour pouvoir attirer le boss ou ne pouvoir avancer qu'après avoir vaincu tous les adversaires dans une pièce fermée. Une fois le boss vaincu, on obtient également des pouvoirs spéciaux qui affectent le mouvement (révéler les portes cachées dans les murs et sauter) ou le combat (système de Clan Skill). Avec le système de compétences de clan, nous pouvons utiliser des pouvoirs tels que la réduction des dégâts pendant un tour ou l'amélioration de la vitesse, des taux de frappe et d'évasion. Une fois débloquée, cette mécanique fait une énorme différence en combat, mais il n'est pas possible de l'utiliser dans des tours consécutifs, et il est important de mesurer le moment idéal, surtout lorsqu'il s'agit de boss et d'ennemis qui peuvent utiliser des coups très puissants en un seul tour, par exemple.Deux aspects intéressants de la qualité de vie du jeu sont les niveaux de difficulté et les sauvegardes. Dès le début de la campagne, nous pouvons choisir si nous voulons une expérience plus détendue ou plus stimulante, ce qui affecte le niveau maximum que nous pouvons atteindre à chaque étage et si nous pouvons cartographier les zones ou si nous devons trouver un insecte spécial. Il est toujours possible de réduire la difficulté, mais on ne peut pas revenir à l’option la plus complexe. Malgré cela, pouvoir choisir le défi souhaité est le bienvenu. De même, Mon-Yu propose des sauvegardes automatiques, mais il est également possible de sauvegarder manuellement à tout moment. Avoir les deux options est très utile, ce qui rend l'exploration considérablement plus facile. Si un personnage meurt, retournez simplement dans la ville pour le ressusciter et, si toute l'équipe est décimée, nous sommes automatiquement transportés au Château de la Reine Eternia, ce qui augmente également légèrement nos HP et MP pour les batailles ultérieures. Un autre élément de commodité bienvenu est la possibilité de sélectionner un point sur la carte pour que l'équipe s'y déplace automatiquement. Enfin, malgré de curieux éléments d'exploration, les zones du jeu sont très répétitives visuellement, un problème classique du genre.Mon-Yu est un excellent ajout à la bibliothèque des dungeon crawler, avec une proposition créative et inhabituelle, mais très bien conçue. Pour ceux qui ont déjà une expérience dans le genre, en particulier, il s'agit d'une bouffée d'air frais bienvenue pour démontrer comment il est possible de moderniser ce créneau des RPG sans perdre son essence stimulante.