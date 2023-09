Les visual novels sont un genre bien particulier qui, étant encore moins interactif que les point'n click, sont peu populaires sous nos latitudes mais appréciés des acteurs orientaux. Très souvent, peut-être aussi pour compenser leur caractère totalement statique, les romans visuels ont une connotation très érotique , qui confine parfois au véritable porno. Comme vous le savez probablement, Nintendo, qui a toujours eu une politique familiale à cet égard, a considérablement ouvert avec la Switch le marché aux titres indépendants et à ceux conçus spécifiquement pour les adultes. Et c’est ainsi qu’on se retrouve à revoir des jeux comme Giant Wishes, qui appartient plus spécifiquement au genre hentai. Le protagoniste de l'histoire est Runi, une jeune experte en botanique qui est maltraitée par ses concitoyens (surtout les hommes) précisément parce qu'elle est une femme et qui décide de rechercher la redoutable géante qui erre à proximité, Lady Blerog. Le but de la fille aux gros seins est double : d'une part devenir la protégée de la femme, afin d'être prise au sérieux et craint par les hommes et en même temps, étant donné que la géante a des problèmes avec son jardin, peut-être gagner quelque chose en échange contre son expertise. Cependant, Lady Blerog n'est pas vraiment amicale et lorsqu'elle découvre Runi dans les pièces de son château, l'aventure est sur le point de se terminer avant même de commencer.Ce sont précisément ses compétences avec les plantes qui sauvent Runi, qui deviendra d'abord une sorte de chiot pour Lady Blerog, puis quelque chose de différent. Ainsi, au fil des semaines, Runi se voit offrir la chance de devenir elle-même une géante, grâce à des plantes spéciales cultivées par son hôte. C'est ainsi que Runi grandit, à partir de ses seins, et avec elle grandissent également les appétits sexuels qui caractérisent les géants : ainsi Lady Blerog deviendra aussi une sorte de professeur de sexualité pour Runi, qui prendra l'habitude d'utiliser les hommes qu'elle rencontre comme ….des godes humains !! Le tout mènera à une histoire assez rigide qui offre cependant de multiples fins selon la façon dont nous gérons les choix qui s'offrent à nous.Compte tenu du genre auquel il appartient, Giant Wishes a un gameplay simple, avec peu de choix à faire, la possibilité d'avancer relativement rapidement dans les dialogues ou de revenir en arrière et de prendre quelques photos (imaginez comment et quand....). A cela s'ajoute une galerie dans laquelle certaines photos sont enregistrées automatiquement ; à consulter au cas où nous n'aurions pas les mains libres pour prendre des captures d'écran. Le tout dure une poignée d'heures, pas toujours rapides à passer à affronter dialogue après dialogue (sous-titrés en français), dont la rejouabilité n'est donnée que par notre envie de débloquer des fins et des images dans la galerie. Même dans ce cas, il n'y a pas grand chose à attendre : le jeu est une succession d'écrans pratiquement statiques. Le design des personnages est agréable et s'inspire largement du genre auquel il appartient, mais il aurait pu être mieux fait. Oh, et ne vous y trompez pas, ce qui doit être censuré est toujours dissimulé d'une manière ou d'une autre. La musique n'est pas non plus particulièrement brillante, bien qu'elle soit pratiquement le seul son que nous entendrons dans le jeu.Giant Wishes est un roman visuel avec toutes les forces et faiblesses du genre. Le manque de localisation risque de nous faire perdre un peu plus de temps à lire des lignes et des lignes de dialogue qui s'écoulent encore lentement. Malgré une histoire particulièrement inédite et amusante à suivre, on ne peut que le recommander aux amateurs du genre.