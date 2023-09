Dans un marché du jeu vidéo désormais saturé de simulations de vie à la ferme toujours bienvenues, arrive le nouveau Fae Farm , un titre développé par Phoenix Labs qui amène le monde de la simulation agricole dans un décor fantastique. En fait, la première chose qui attire l'attention sur Fae Farm, ce sont précisément ses graphismes colorés et ses thèmes fantastiques, avec une esthétique câline concernant les différents protagonistes. Le principal problème de Fae Farm, en effet, et de chaque titre qui essaie de se présenter dans ce genre, est qu'il existe désormais de nombreux titres valables sur le marché, dont certains sont de véritables perles marquantes, donc la comparaison vient nécessairement et souvent peut être impitoyable, mais ce n'est pas tout à fait le cas de Fae Farm. Dès le début, il nous sera demandé de créer notre protagoniste à partir de zéro, après quoi nous commencerons le tutoriel obligatoire sur tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu. Étant une simulation de vie à la ferme, le gameplay de base est exactement ce que vous attendez : nous aurons de nombreux outils à notre disposition, qui peuvent tous être améliorés pour obtenir de meilleures performances, et chacun d'eux sera adapté et nécessaire pour différentes tâches. Couper des arbres, prendre soin de nos champs, cultiver, arroser le sol, etc., nous commencerons petit à petit à nous familiariser avec tout ce que propose le titre. Installez-vous confortablement, car contrairement à d'autres titres plus rapides comme Rune Factory 3 Special, dans Fae Farm, tout sera plus lent, même dans la mécanique de base. Répéter plusieurs fois la même action sera à l'ordre du jour, mais dans ce genre de jeux cela ne peut absolument pas être considéré comme un défaut, après tout il s'agit de devoir farmer. Justement dans les mécaniques de gameplay liées à l'entretien du potager et autres actions agricoles on retrouve l'un des points forts du titre Phoenix Labs, à savoir une interface très épurée et surtout un excellent paramétrage des touches. Oubliez de devoir sélectionner le bon outil dans les menus, sacs, etc., car dans Fae Farm, il vous suffit de vous rapprocher de l'objet sur lequel vous souhaitez effectuer une action, et un outil approprié attribué à un bouton le fera automatiquement apparaître. Tout cela est très simple et surtout immédiat.Comme tout village qui se respecte, ici aussi nous aurons différents voisins et habitants avec lesquels nous pourrons interagir , et bien que chacun d'eux ait sa propre personnalité et ses propres missions à nous assigner, elles sont souvent superficielles et sans intérêt. Surtout de ce point de vue et en ayant également un cadre fantastique avec lequel se livrer, quelque chose de bien mieux aurait certainement pu être fait. Il en va de même pour les sections de donjon crawler qui, bien qu'étant un excellent complément et une bonne méthode pour casser le rythme des activités de la ferme, s'avèrent vraiment trop plates et accompagnées d' un système de combat trop basique. De plus, la possibilité de devoir rentrer chez soi à minuit tous les jours rend le facteur exploratoire assez limité, bien qu'agréable. La présence d'un mode de création est inévitable , avec laquelle nous aurons la possibilité de créer différentes potions, sorts et divers équipements utiles aussi bien à la ferme qu'en exploration, ainsi que de meubler notre maison , avec de nombreux éléments personnalisables. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'avec Fae Farm nous sommes confrontés à un produit digne de mention , qui fera certainement le bonheur des fans de simulations de vie à la ferme et au-delà, grâce surtout à l'atmosphère relaxante qu'il offre aux joueurs, au gameplay intuitif, aux excellents HUD et au possibilité de jouer en multijoueur local et en ligne. Quelques petites incertitudes sur la fréquence d'images à signaler sur Nintendo Switch.Fae Farm est une simulation de vie à la ferme réussie mais qui innove très peu par rapport à de nombreux représentants de son genre. Le fait d'avoir tout placé dans une perspective fantastique et avec des personnages mignons le rend particulier et agréable d'un point de vue graphique. Fae Farm offre certes tout ce que le genre a à offrir, en mélangeant également une partie de Dungeon Crawler à son gameplay, mais il ne se penche sur aucune de ses mécaniques, ce qui finit par être un bon titre mais pas aussi excellent que ses autres concurrents.