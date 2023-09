Développé par Igloosoft Games LLC et publié par TinyBuild , Farworld Pioneers est une aventure bac à sable en 2D avec un décor de science-fiction. C'est un monde pixelisé en deux dimensions où nous sommes presque complètement abandonnés à nous-mêmes et où nous avons tenté de nous échapper de ces terres inconnues. Farworld Pioneers n’a pas de véritable intrigue . Nous sommes un explorateur interplanétaire capable de créer des colonies et des systèmes d’automatisation entiers. Il n'y a pas vraiment de limite ni de but bien précis et joué en solo, disons-le tout de suite, cela risque de vite devenir lassant. Le problème est qu'il y a un manque de stimulation malgré un monde de jeu potentiellement immense, composé de planètes à explorer. Et attention, Farworld Pioneers regorge de personnages. Outre Buddy, notre premier compagnon d'aventures, ou de malheurs, si vous préférez, vous trouverez de nombreux autres visiteurs qui pourront alors à terme faire partie de votre colonie et donc de votre grande "famille". Pensez-y, vous pourriez potentiellement avoir plus d’une colonie répartie dans le monde. Et si vous jouez en ligne, vous pourrez vous faire de nouveaux amis ou ennemis, en profitant du système de faction qu'offre le titre lui-même. Par conséquent, nous pouvons dire que le moteur qui fait avancer le titre, plus que le bavardage de Buddy avec ses petites missions, est le désir d'explorer et de découvrir les limites ludiques de Farworld Pioneers.Farworld Pioneers a un gros problème : c’est inutilement frustrant. Soyons honnêtes, force est de constater que le titre a été créé sur PC où les commandes, bien que lourdes, peuvent être gérées assez rapidement. Pad en main, la situation dégénère et il suffit d’appuyer sur le mauvais bouton pour se retrouver à jurer. Mais procédons dans l'ordre. Comme mentionné au début de la revue, Farworld Pioneers est un bac à sable 2D fortement axé sur l'artisanat et l'exploration. Il y a beaucoup de choses à construire et donc une énorme quantité de matériaux à trouver, à connaître et à utiliser. Le problème est de construire et de collectionner. Mais aussi donner des commandes... le problème est de faire les choses dans Farworld Pioneers et la raison est simple : la gestion des menus. En gros, pour faire autre chose que bouger et sauter, vous devez d'abord activer un menu déroulant latéral. Par la suite, vous pourrez agir à moins que vous ne soyez appelé, comme dans le cas de la construction, à un autre menu dans lequel sélectionner. Sur le papier ce n'est pas compliqué mais à l'écran la situation est aussi chaotique, visuellement, qu'inconfortable et déroutante. Sans oublier le système permettant de donner des ordres aux autres colons. Le système d’automatisation est intrigant mais sa création prend trop de temps et d’efforts. Le système est en bois, le pointeur d'écran avec lequel donner des commandes est très inconfortable et absolument inadapté au pad. Même les macro-menus où l'on peut parler à Buddy et découvrir un vague soupçon d'histoire sont très mal gérés.Le tutoriel lui-même (étriqué et imprécis) ne complète pas la plupart des situations qui vous attendent, vous laissant à la dérive entre des objets, des menus et des requêtes que vous aurez du mal à comprendre et à résoudre immédiatement. Dans tout cela, les espèces extraterrestres loufoques et agressives ne manquent pas auxquelles vous devrez survivre. Et en effet, la survie dans Farworld Pioneers est l'un des éléments principaux mais même ici, elle n'est pas facile. Entre autres choses, vous devez non seulement prendre soin de vous-même, mais aussi de votre colonie en tant que personne et en tant que structure. Ne vous inquiétez pas, la variété des constructions dans Farworld Pioneers ne manque pas mais à construire, une fois de plus, le système de jeu devient inutilement complexe avec une précision minutieuse qui n'épargne pas les erreurs. Et cela se traduit par la répétition incessante de certaines actions avec un gaspillage de ressources, souvent précieuses. Construire devient alors un processus lent, frustrant et encore une fois inconfortable. L’impact initial avec Farworld Pioneers n’est donc pas des plus doux, loin de là. Mais plus on avance, plus les possibilités de loisirs se multiplient. Les dangers sont nombreux et de diverses natures, les colonies offrent de nouvelles opportunités et de nouvelles structures, les automatismes peuvent donner de grandes satisfactions et encore... un autre problème : l'IA. Ce n'est parfait ni pour les ennemis ni pour les alliés avec des personnages qui se figent simplement ou se heurtent à des dangers complètement aveuglément et laissent ensuite tout dégénérer. Bref, Farworld Pioneers demande beaucoup de patience tant pour les commandes que pour le monde du jeu lui-même, qui n'est certainement pas accessible.Graphiquement parlant, Farworld Pioneers utilise du pixel art assez anonyme mais très coloré et avec des biomes variés. Des races extraterrestres intéressantes mais tout devient vite un peu confus. Les matériaux eux-mêmes n'ont pas fière allure à l'écran, et plus le monde devient peuplé, moins vous pourrez agir avec précision. Dans tout cela, le résultat final, esthétiquement parlant, est cependant dépourvu d’identité et de mordant. Discours similaire pour les animations. Le son est cependant assez moyen, sans morceaux particulièrement mémorables. Les bruitages sont bons mais là aussi, rien de sensationnel. Enfin, soulignons la présence bienvenue de sous-titres en français.Farworld Pioneers est un titre au fort potentiel et à l’attrait conceptuel indéniable. Un bac à sable d'exploration spatiale 2D avec création automatisée qui n'est pas mal du tout. Dommage que les contrôles soient à la limite de la frustration avec un chaos à l'écran souvent excessif. Sans parler d’un anonymat sommaire et d’un tutoriel pratiquement inutile. Nous parlons d'un titre qui demande beaucoup, trop de patience et qui n'a clairement pas été bien adapté pour les consoles.