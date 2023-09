Initialement sorti sur PC et sur la première génération de réalité virtuelle de Sony par l'équipe française (parisienne pour être précise) d'Innerspace VR , également sur Playstation VR2. Dans cette merveilleuse histoire, nous incarnerons un gardien de phare plongé dans sa routine quotidienne : se brosser les dents, allumer le poêle, épousseter et travailler sur son modèle. La fierté de notre héros est justement la reproduction fidèle du phare dans lequel nous nous trouvons ; le jeu commence par le positionnement de la dernière pièce du modèle, une reproduction du gardien lui-même. Lorsque la radio diffuse un avis de tempête, il doit atteindre le sommet du phare et allumer la lumière mais lorsqu'il tente de quitter sa cabane avec l'aide d'étranges assistants, il se rend compte que ce qui l'attend dehors n'est pas du tout ce qu'il attendait. Nous ne voyons pas la mer, mais plutôt une gigantesque réplique de la pièce dans laquelle nous nous trouvons avec un énorme gardien de phare (étrangement familier), également déterminé à scruter l'horizon. Nous nous dirigeons vers le modèle et constatons à l'intérieur que la marionnette gardienne répète nos mêmes mouvements. Nous sommes à l’intérieur d’un système de salles de matriochka, et nous sommes aussi devenus une marionnette, semble-t-il ! Chaque action effectuée sur le modèle a des répercussions sur la pièce dans laquelle nous nous trouvons, chaque objet inséré dans le modèle apparaîtra également dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons, en conservant les proportions de celui inséré dans le modèle. Et c'est justement autour de cette logique que se développent les énigmes que nous propose A Fisherman's Tale. En pratique, si nous avons un objet trop lourd à déplacer dans la pièce, il suffit de le retirer du modèle et il disparaîtra également de la pièce.A Fisherman's Tale est essentiellement un jeu de réflexion avec des énigmes brillantes et vraiment réussies qui méritent tous les éloges possibles. L'expérience de jeu n'est pas de très longue durée étant donné qu'elle peut être terminée en deux à trois heures mais la qualité est vraiment élevée à tous points de vue tant pour le gameplay au sens strict que pour les réflexions philosophiques proposées dans le jeu. Nous ne souhaitons pas vous en dire plus pour ne pas gâcher le goût de la surprise que nous avons ressentie la première fois en comprenant mieux la perspective du titre. Pour jouer à A Fisherman's Tale, vous devez disposer de deux Sense, qui sont nécessaires étant donné que dans le jeu, nous ne ferons rien d'autre que saisir, lancer et manipuler des objets de formes et de natures diverses. Des actions presque toujours très enrichissantes, si ce n'était du système de collision . Il arrive que lorsque nous tenons un objet dans nos mains et que nous heurtons accidentellement un autre ou un mur, la physique du jeu réagit de manière moins précise et notre objet glisse hors de nos mains et finit on ne sait où. Heureusement, après quelques secondes où un objet n'est pas à sa place, il revient là où nous l'avons trouvé. Pour vous déplacer dans la pièce, vous utilisez la téléportation , un classique pour les titres de ce genre qui minimise également la sensation de nausée que certains ressentent en essayant la réalité virtuelle. Malheureusement, la téléportation accentue le défaut de gestion des collisions, nous faisant perdre patience de temps en temps. Il n'y a pas de nouveau contenu dans ce "portage" : si l'on ne parle pas d'une transposition exacte c'est sans doute dû à la création graphique qui a bénéficié d'une nette amélioration par rapport à l'œuvre originale. On ne parle certes pas d'un titre phare pour Playstation VR2 mais globalement A Fisherman's Tale parvient à rester dans l'air du temps et avec le standard proposé par les titres natifs de deuxième génération de réalité virtuelle destinés exclusivement à PS5. Avant de tirer les conclusions, il convient de souligner que le jeu est bien sur localisé en français (le contraire aurait été étonnant).Bien qu'il s'agisse d'une transposition presque servile du jeu original hormis l'amélioration graphique évidente, A Fisherman's Tale est une production que nous aimerions recommander à tous les possesseurs de Playstation VR2 tant qu'ils ne l'ont pas déjà joué sur d'autres appareils étant donné que la qualité de l'expérience, bien que courte, est vraiment élevée à tous points de vue et avec un prix de vente très bas.