The Dragoness : Command of the Flame, depuis son annonce, n'a pas du tout essayé de cacher le fait qu'il s'était inspiré de Heroes of Might & Magic. S'inspirer de certains représentants du genre suscite cependant de grandes attentes de la part des utilisateurs, et malheureusement The Dragoness: Command of the Flame n'est pas en mesure de toutes les satisfaire, ce qui donne lieu à un bon titre stratégique mais similaire à beaucoup d'autres. De nombreux titres de stratégie ont souvent accompagné leur composant de gameplay d'une narration et d'une tradition remarquables, des composants qui ont grandement aidé le joueur à s'immerger dans son monde et à affronter ses batailles avec motivation. Ce n'est pas le cas de The Dragoness , qui propose une histoire sans sommets particuliers, des protagonistes plats et un incipit sans aucune innovation. Un royaume est dévasté par un conflit permanent entre deux maisons de Dragons ; le chef de la maison perdante est submergé par un mal ancien qui s'empare de lui, faisant ainsi naître une nouvelle et terrible menace pour le royaume. Ce sera à nous, champion invoqué par le Dragon et à son service, d'affronter d'innombrables batailles aux commandes d'une armée de créatures, pour tenter d'éviter ce nouveau danger. Le composant de gameplay de The Dragoness est composé de trois parties : exploration de la carte, combat et construction de notre ville refuge. Dans le court tutoriel qui suivra le début du titre, nous serons présentés à toutes les mécaniques principales de ces trois composants, qui s'avèrent malheureusement agréables mais pas très profondes.Dans un premier temps, nous nous déplacerons sur la carte en utilisant un système de tours, marqués par des jours de jeu ; à chaque tour, nous pourrons nous déplacer en fonction des statistiques de mouvement de notre personnage, collecter les ressources essentielles pour construire des bâtiments et recruter de nouvelles unités, interagir avec les différentes structures pour activer des missions secondaires et d'autres événements, et enfin attaquer les ennemis présents dans cette zone. Il sera important de planifier nos déplacements, car à chaque tour nous consommerons de la nourriture de notre inventaire , afin de nourrir nos troupes. Ne pas les nourrir affectera fortement leurs statistiques au combat , rendant notre vie très difficile. Une fois les actions disponibles à notre tour terminées, nous pourrons choisir à chaque fois l'un des trois bonus présents , qui sera activé au tour suivant. Une fois que nous entrerons en contact avec un ennemi, nous pourrons l'attaquer et commencer la bataille. C’est précisément à ce stade que The Dragoness s’est révélée la plus déficiente.Les combats seront très peu engageants , et surtout dans les premières heures de jeu, nous nous retrouverons confrontés à des combats peu stratégiques et similaires les uns aux autres. Nous attaquerons avec nos unités à distance, qui pourront couvrir toute la carte, tandis que nous rapprocherons nos unités de mêlée des lignes ennemies. L'ennemi fera de même, dans une succession de tours toujours similaires , où, si nous évitons de graves erreurs de notre part, nous n'aurons aucun problème à gagner la bataille. Notre commandant aidera nos troupes, une unité qui ne se rendra pas sur le champ de bataille, mais pourra lancer divers sorts de soutien et non par l'arrière . Les cartes de bataille se sont également révélées superficielles, contrairement aux cartes exploratoires. Une fois que nous aurons satisfait à toutes les exigences de la mission , nous pourrons retourner dans notre ville et commencer la construction, ce qui renforcera les unités, nous permettra d'en recruter de nouvelles, nous donnera accès à diverses compétences et sorts et bien plus encore.Au final The Dragoness n'est pas un mauvais titre, au contraire, il saura certainement divertir les fans du genre (pas les hardcore), voire ceux qui s'approchent du genre stratégie au tour par tour, mais sous toutes ses facettes. On voit le manque de profondeur qui l'afflige , surtout si l'on regarde ce que le marché nous propose. Graphiquement, il manque un peu d'animations et de caractérisation de la plupart des unités et personnages, tandis que les cartes sont petites mais bien structurées. Même la bande sonore s'avère n'être qu'un accompagnement superflu qui sera indifférent au joueur. Le gameplay a du potentiel , comme la mécanique de fusion d'unités pour en créer de nouvelles et plus puissantes, ou l'équipement de reliques pour créer des combinaisons en constante évolution, mais tout cela semble superficiel. Si l'on ajoute à cela l'obstacle créé par le faible niveau de difficulté pas vraiment apprécié des amateurs du genre, vous comprendrez pourquoi avec The Dragoness on se retrouve face à un bon potentiel mal canalisé.The Dragoness : Command of the Flame est un jeu de stratégie au tour par tour sans éloge ni infamie. Son pire défaut est qu'il n'ose dans aucun de ses aspects, ce qui en fait un titre similaire à beaucoup d'autres. Cela dit, le titre s'avère tout de même être un bon jeu de stratégie au tour par tour, qui saura divertir les amateurs du genre, grâce à ses différentes combinaisons de gameplay et quelques mécaniques roguelike.