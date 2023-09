Eh bien, il y aurait aussi une intrigue dans Toss ! , mais c’est la chose la plus spécieuse et la plus futile qui puisse exister. Sans se perdre dans trop de fioritures, le titre nous présente un singe de l'espace, évidemment incarné par nous, qui se retrouve naufragé avec son vaisseau spatial sur une planète lointaine et éthérée. Accueilli par un sympathique robot volant, qui ne déparerait pas du tout dans le monde coloré d'Astrobot, notre primate découvrira que la seule façon de reprendre son voyage sera de récupérer quelques bananes, disséminées le long d'environ quatre-vingts chemins aériens disséminés le long de la surface de ce corps céleste doux et nuageux. En fin de compte, nous nous retrouvons, comme bien d'autres fois, en présence d'un simple prétexte, utile uniquement pour donner une petite justification au gameplay de Toss!, qui n'est rien de plus qu'un jeu de puzzle/plateforme à la première personne, qui nécessitera un coup d'œil rapide, des réflexes certains et un peu d'effort physique pour être correctement apprivoisé. Le gameplay de la production est aussi simple à décrire que difficile à maîtriser correctement, étant donné qu'après une dizaine d'étapes pour se familiariser avec le système de contrôle intuitif, il nous jettera négligemment toute sa conception sadique et complexe à la face. Chaque niveau sera composé de quelques poignées suspendues dans le ciel, que l'on pourra atteindre simplement en les saisissant d'une seule main, grâce aux gâchettes présentes dans les contrôleurs Sense, pour ensuite nous donner physiquement l'élan dans la direction souhaitée, et ainsi répéter la boucle. Évidemment, après le premier impact somme toute très doux, comme déjà mentionné, les premiers problèmes commenceront à surgir, incarnés par un level design de plus en plus complexe, qui sera également accompagné d'éléments perturbateurs, comme des murs glissants, des surfaces électrifiées et beaucoup plus. Tout cela ne changera cependant jamais notre objectif principal, qui sera d'atteindre la sortie, représentée par un gigantesque bouton vert à appuyer avec l'un de nos appendices poilus. Un concept aussi subtil qu'addictif, qui se nourrit d'une série de stratagèmes ludiques simples, capables d'amplifier considérablement la longévité déjà considérable de Toss !.S'il est vrai que, comme mentionné, pour terminer un niveau il suffira d'atteindre le bouton, déjà après avoir parcouru le premier chemin, le titre nous proposera des défis supplémentaires dans le jeu, qui iront de la collecte de fragments de banane (naturellement placé dans des situations pas toujours faciles à réaliser), conclure à nouveau l'étape terminée dans un temps imparti ou sans dépasser un certain nombre de prises. La somme de tout, capable de nous faire passer des heures et des heures à la recherche du saut parfait, sera le classement en ligne, qui saura faire ressortir l'âme compétitive qui est en chacun de nous, grâce également à la possibilité de concourir contre les fantômes des joueurs qui nous précèdent au classement. Pour couronner le tout, quelques modificateurs, niveaux secrets et possibilité de personnaliser les poignets de notre avatar, grâce à quelques récompenses qui nous seront données en accomplissant des tâches spécifiques. Un package donc très complet et varié, capable de s'adapter à tout type de joueur, qu'il soit finaliste débridé ou simple videur virtuel. Compte tenu des 300 mégaoctets dans lesquels est contenue l’expérience Toss ! il serait très insensé de s'attendre à un secteur technique époustouflant et à un ensemble d'effets spéciaux capables de rivaliser avec Horizon Call of the Mountain . Et en fait le titre Agera Games ne fait absolument rien de tout cela, mais se limite à proposer une section graphique extrêmement épurée et essentielle, caractérisée par une ambiance colorée et caricaturale très appropriée même si tout tend à être un peu répétitif à la longue. Le secteur audio se charge donc de relancer la fortune de l'ensemble, en proposant une bande-son complètement folle, accompagnée de quelques effets vraiment exaltants, capables de faire sourire même à l'occasion de l'énième chute dans le vide.La simplicité est la base du concept sur lequel repose Toss. Comme point d'appui du succès de l'expérience, nous trouvons son gameplay intuitif et le level design volontairement bâtard qui l'accompagne, capable de donner vie à un puzzle/plateforme bizarre, amusant et satisfaisant, également grâce à sa progression très échelonnée. Une autre corde à l'arc du titre disponible pour la réalité virtuelle, est sa proposition de différentes manières d'aborder les scènes, capables de présenter un défi adapté à tout type de joueur, du casual au hardcore, sans que cela n'influence la bonté de l'ensemble. Bien sûr, le prix à payer est de transpirer beaucoup avant de pouvoir flotter à nouveau dans le cosmos, mais en fin de compte, ce n'est pas grave.