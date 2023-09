Développé par Xixo Games Studio et publié en synergie sur consoles avec Perpetual Europe, Enchanted Portals est un jeu de plateforme d'action 2D run'n'gun à défilement horizontal qui reprend tout, pratiquement tout, d'un titre moderne qui a réussi à attirer l'attention du monde : Cuphead. L'impact esthétique, le gameplay et même la narration tentent de suivre ce qui a fait de Cuphead un titre avec une identité très fort, à tel point qu'il y a déjà une vague de clones en préparation ou de tentatives d'imitation. Enchanted Portals est l'un des titres qui tentent d'imiter étape par étape son modèle mais avec des variations très petites et même pas très positives. Mais procédons dans l'ordre : le récit . Celui-ci dans Enchanted Portals est silencieux. Les deux protagonistes, deux petits "magiciens" anonymes, se retrouvent à faire des dégâts avec un livre de magie, à ouvrir un portail (celui-ci est aussi magique) et à se retrouver dans une mini odyssée d'une durée entre 5 et 7 heures en difficulté normale qui a l'avantage de présenter des scénarios très différents avec des combats de boss résolument exagérés. Le principal problème avec le récit d'Enchanted Portals est qu'il ressemble à un fouillis de choses mal connectées.Les scènes coupées constituées d'images statiques et de courte durée agissent comme un intermède entre un niveau et un autre, avec une longue partie à la fin, qui relie les différents mondes donnant une impression de continuité à l'ensemble. Et tout cela peut se traduire par : les deux sorciers se retrouvent dans un portail, battent un boss et se retrouvent dans un autre portail tout en continuant à courir après le livre. Il y a quelque chose de drôle et c'est principalement dû aux boss comme une vache extraterrestre géante qui à un moment donné improvise en tant que DJ mais comme on le voit, il y a un manque de cohésion narrative. Il manque également de véritables sketches comiques . Nous parlons d'une série d'événements pour la plupart absurdes et décousus qui ne resteront certainement pas mémorables et qui manquent de l'identité narrative, environnementale et même vague que Cuphead a réussi et parvient encore à offrir.Le gameplay d'Enchanted Portals est bien entendu identique à celui de Cuphead, à l'exception de quelques choix assez discutables. Tout d'abord, il n'y a pas une carte à parcourir mais une série de mondes à sélectionner et à débloquer de manière linéaire et unique. Une fois un monde sélectionné on commence par une séquence de niveaux avec à la fin un niveau dédié exclusivement au combat de boss du moment . Contrairement à Cuphead, les phases de plateforme ou plutôt les phases de run'n'gun sont décidément plus longues, moins inspirées et étonnamment ennuyeuses. Les raisons sont diverses. La première est que certains niveaux sont créés de manière procédurale (ils varient à chaque fois) et cela conduit à une répétition excessive d'obstacles et d'ennemis qui sont tous identiques. Imaginez un long couloir esquivant et tirant sur les mêmes choses encore et encore sans le moindre changement. C'est un processus qui devient ennuyeux à long terme. Les autres niveaux, non procéduraux, souffrent cependant d'une très faible inventivité avec peu de plateformes, peu de structure en termes de level design et des ennemis pour la plupart tous identiques (quoique esthétiquement différents). La formule gagnante de Cuphead, qui se concentrait principalement sur les combats de boss, se dilue ici et ce risque coûte cher en ne se retrouvant pas avec des idées originales et bonnes. D'un autre côté, même si vous pouvez choisir entre trois niveaux de difficulté , le titre présente des moments presque frustrants en raison de la nature procédurale de certains niveaux avec un certain nombre de pièges et d'ennemis à l'écran impossibles à esquiver. Mais nous ne sommes qu’au début des problèmes d’Enchanted Portals.Le sorcier que nous allons incarner possède trois types de projectiles (rouge, bleu et vert). Les canons sont à peu près différents et leur échange comme nous l'aimons est principalement dû au fait que certains ennemis et certains obstacles ou projectiles ne peuvent être détruits qu'avec des projectiles d'une certaine couleur. De plus, le protagoniste dispose également d'un bouclier et d'une esquive. Si le premier fonctionne plutôt bien et nécessite une recharge automatique de quelques secondes, l’esquive constitue un problème de taille. Si vous utilisez l'esquive, surtout si elle est combinée avec le saut, et donc un élan aérien , le personnage subit une poussée excessive qui l'amène presque toujours à s'écraser sur un ennemi ou à tomber. En fait, le contrôle des personnages n’est jamais précis. Revenir à la vie implique de tomber d'un portail que vous pouvez déplacer manuellement et oui, vous pouvez également le déplacer vers l'extrême droite en contournant les ennemis et/ou les ravins. Un autre problème non négligeable est l'énergie du protagoniste qui ne sait pas combien de coups il peut encaisser. En haut à gauche nous avons le visage du magicien dans une petite sphère verte, c'est notre énergie . Celui-ci, après avoir subi certains coups, devient jaune, puis rouge et après d'autres coups (personne ne sait combien), vous mourez. Une fois mort, selon le niveau de difficulté choisi, vous recommencez à partir de la section du monde que vous avez atteinte ou vous devrez recommencer le monde entier depuis le début. Enfin, il convient de mentionner un indicateur autour de l'énergie qui, une fois rechargé, permet d'activer une aura d'amélioration temporaire presque totalement inutile.Graphiquement le titre n'est pas trop mauvais, les animations fonctionnent, certains boss sont tout simplement magnifiques. Le changement de lieu a également été excellent, résolument varié et avec des décors même très réussis. Cependant, si les ennemis changent esthétiquement, ils finissent inévitablement par être recyclés (mais c'est pratiquement inévitable). En fait, on peut dire que Enchanted Portals n'a pas d'identité et lorsque vous le voyez et y jouez, vous pensez simplement que c'est un clone de Cuphead. Le son fait un travail similaire au titre précité, avec des remaniements de morceaux plus ou moins connus, adaptés de manière accrocheuse mais encore une fois peu originale. Dommage vu le potentiel sous-jacent du titre (surtout au niveau graphique). A noter que le titre est sous-titré en français mais qu'il n'y a quasiment aucun texte à l'écran. Enfin, il existe également un mode coopératif local pour pouvoir jouer en compagnie.Enchanted Portals a de bons graphismes, un son intrigant et une excellente variété d'environnements et de combats de boss (ces derniers sont le seul moment ludique intéressant du titre). Malheureusement, il paie le prix d'être une copie flagrante de Cuphead. Son effort créatif et identitaire est très faible. De plus, il est en proie à diverses incertitudes ludiques et à une structure de niveaux peu convaincante. Dommage au vu du niveau technique général qui, avec un peu de créativité personnelle, aurait pu offrir un titre bien plus mémorable.