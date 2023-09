On savait déjà que la Creative Business Unit de Naoki Yoshida était un maître de la narration, surtout si l'on avait suivi en tant que fan les événements de l'un des MMO les plus solides de ces dernières années : Final Fantasy XIV. Et c'est peut-être ce pedigree qui a servi de point de départ au choix de l'architecte de la renaissance de la saga solo chez Square Enix. Cela fait sourire que le seul homme capable d'assumer cette charge ait décidé de raconter une histoire basée, entre autres, sur le Phénix : esper, aeon, eikon, etc., historique de cette franchise, mais surtout animal capable de renaître de ses cendres. C'est d'ailleurs une drôle de métaphore de l'histoire de la franchise et de son état actuel puisque, après quelques trébuchements, nous sommes face à sa possible renaissance. Final Fantasy XVI nous emmène dans le monde de Valisthea et vous incarnez Clive Rosfield , un soldat d'origine noble de la maison Rosaria , qui se retrouve impliqué dans un massacre sanglant, dont le but était purement politique. Au cours de cette nuit, le roi et père de Clive, ou l'archiduc de Rosaria et son frère Joshua , perdront tragiquement la vie. Clive est l'un des rares survivants de ce massacre, cependant capturé, son visage est marqué d'un tatouage qui identifie les Emissaires(c'est-à-dire des individus dotés de pouvoirs magiques) et est transporté comme chair à canon pour le Saint Empire de Sanbreque. Après un saut dans le temps de 13 ans , Clive a passé tout ce temps à se battre en tant que membre des esclaves de l'Empire. Au cours d'une mission, il sauve Jill , une amie d'enfance et rejoint plus tard la joyeuse brigade de Cidolfus Telamon, un visionnaire qui veut un monde libre, où il n'y a plus de distinctions entre humains et Emissaires. A partir de là , le voyage de Clive va commencer, ce qui l'amènera à vouloir venger la mort de son frère Joshua , à rencontrer d'autres Emissaires , mais surtout les Primordiaux, soit des êtres capables de se transformer en créatures gigantesques très respectées dans le monde de Valisthea . C'est une histoire sombre où l'influence de Game of Thrones est évidente, tant au niveau des éléments qui composent Valisthea que dans les nombreux rebondissements qui entoureront l'histoire principale (certains évidents et un peu à admettre).Les inspirations " à la Game of Thrones " sont très évidentes et également très pertinentes. Final Fantasy XVI est un titre mature qui assume ce qu'il veut raconter sans mâcher ses mots ni ses mesures. Le récit est un voyage qui touche à toutes les nuances de la nature humaine. Vices, psychoses, passions, souffrances, tout est présent de manière puissante, mais surtout intelligente. Il ne s'agit pas d'une célébration de la violence, ni d'un étalage gratuit d'éléments pour faire sensation. Il s'agit d'une histoire mature qui prend le risque d'un choix tranché au moment de la relance de la marque, mais qui, tout compte fait, remporte certainement la mise à cet égard. Même la caractérisation des personnages est contaminée (dans le bon sens) par le travail de George RR Martin , avec quelques personnalités qui rappellent beaucoup les habitants de Westeros. Le royaume de Valisthea est perpétuellement plongé dans la guerre et les intrigues avec les manœuvres des puissants sont à l'ordre du jour. Non seulement une menace surnaturelle occupe une place importante, tout comme les morts-vivants de Game of Thrones auraient pu l'être. Si la narration principale est de haut niveau, il n'en va pas de même pour le contenu secondaire. Les missions annexes, si on les analyse d'un point de vue rédactionnel, n'atteignent jamais (sauf dans une dizaine de cas) le niveau de l'intrigue principale. Malheureusement, cela empêche le joueur de profiter d'une composante qui aurait certainement augmenté le sentiment d'enveloppement et de caractérisation d'un monde plein d'intrigues. La Valisthea présentée est en effet une base splendide qui aurait pu abriter toute une série de récits secondaires capables d'accroître encore l'empathie envers la situation politique et sociale dans laquelle se trouve le continent.La dérive actionnelle de Final Fantasy XVI a fait l'objet de nombreuses discussions, voire de critiques acerbes dans certains cas. Jouer à Final Fantasy XVI est différent de le voir en action. Par choix de développement, le gameplay de ce chapitre représente une action qui vise, en apparence, à se rapprocher des cascades les plus célèbres de titres tels que Devil May Cry et Bayonetta. Dans la pratique, cependant, le système de combos et les possibilités offertes sont très différents de ces deux pierres angulaires, proposant un mélange frénétique, certes, mais extrêmement particulier. La démo étant disponible, il est évidemment superflu de se lancer dans une description technique touche par touche, mais il nous semble plus utile de nous attarder sur le ressenti et les sensations que procure le jeu Final Fantasy XVI. Et là aussi, il y a des joies et des peines. Une fois dans l'action, Final Fantasy XVI est un grand parc d'attractions de spectacle et de chorégraphie. Les possibilités offertes entre les coups principaux et les capacités d'Eikon sont vastes et étagées, mais se révèlent souvent être une fin en soi. La clé du système de combat consiste simplement à assommer l'adversaire le plus rapidement possible afin de lui infliger un maximum de dégâts. Cette série d'actions est objectivement agréable à regarder et à pratiquer. Les combos sont amusants à exécuter et nécessitent souvent toute une série d'enchaînements pas si immédiats que ça. Le problème, cependant, réside dans les motivations qui poussent à plonger dans cette séquence de combos articulés. Pourquoi le faire si l'on peut obtenir le même résultat en moins de temps en utilisant des compétences qui infligent plus d'étourdissements et plus de dégâts ? Le vrai problème de Final Fantasy XVI est donc l'absence de récompense pour le joueur dans un certain nombre de situations. L'absence totale de composante RPG ne fait qu'aggraver cette situation regrettable. L'une des caractéristiques des jeux Final Fantasy les plus célèbres était la possibilité de jouer avec les paramètres et l'équipement afin que divers sorts, invocations et actions amènent le joueur à exploiter les faiblesses élémentaires.Cette possibilité n'existe tout simplement pas dans Final Fantasy XVI. L'équipement fonctionne mieux avec des taux de dégâts plus élevés et des temps de recharge réduits pour les capacités Eikon. Il n'y a donc pas de système de faiblesses élémentaires malgré la présence de la magie et des dégâts magiques. Que vous utilisiez Aero ou Blizzard plutôt que Fulgor en somme, cela ne vous apportera aucun bénéfice comme nous le connaissons depuis des années dans la saga. Ce problème se retrouve également dans la question de l'exploration. Poursuivre dans la voie du complétionnisme et de l'exploration méticuleuse de la carte ne mène à rien. Il y a bien quelques quêtes qui vous permettront d'obtenir des armes et armures célèbres et puissantes, mais au-delà de la simple augmentation des dégâts de 250 à 300 par exemple, vous n'aurez pas de véritable raison d'utiliser votre temps dans ces activités. Même la chasse aux créatures les plus "redoutables" ne sera que du remplissage. Une diversion pour interrompre l'onde sinusoïdale de hauts et de bas qui caractérise la suite de l'intrigue principale. Le rythme du jeu, en effet, est largement déséquilibré. Pendant la progression de l'intrigue principale, vous serez assailli par le sentiment que l'œuvre s'oriente massivement vers le film interactif avec de longues sessions de jeu pendant lesquelles vous regardez des films. La présence de ces contenus secondaires de pur gameplay sans récompenses est donc clairement là pour assurer une composante ludique adéquate au sein de cette énorme production. Cela dit, il n'est pas vraiment nécessaire de s'écarter du mot "The End". Même la présence d'un mode Final Fantasy digne de ce nom à la fin de la première partie du jeu n'y change rien. Malheureusement, rejouer le titre ne sert qu'à profiter d'un niveau de défi élevé, mais rien qui ne perturbe l'infrastructure du jeu ou ne l'élargisse d'une quelconque manière. Il en va de même pour les modes d'arcade du jeu. Vous pouvez apprécier visuellement les combats de boss en succession rapide, vous pouvez essayer de faire des combos fous, mais sans véritable raison, car à part le meilleur score du monde, vous n'avez aucune profondeur de construction à " tester ".Ce qui n'est certainement pas difficile à remarquer, ce sont les graphismes et le compartiment sonore de la dernière œuvre de Square Enix. Nous sommes en fait confrontés à une qualité exorbitante que nous pouvons facilement qualifier d'expérience next-gen. Certes, le jeu n'atteint pas systématiquement les 60 images en mode performance, mais depuis quand est-ce un facteur discriminant ? Si ce qui est proposé est incroyablement satisfaisant à regarder et à jouer même sans les 60 images par seconde, cela a-t-il vraiment du sens de continuer à enfoncer le clou ? Pour nous, non. Final Fantasy XVI nous a satisfait à cet égard, et le jeu n'a souffert qu'une seule fois d'un ralentissement problématique dans une scène. Le support technique est quant à lui phénoménal. Final Fantasy XVI présente une caractérisation artistique et une bande-son de pure excellence. D'une part, les décors, les armures, le style des ennemis et des protagonistes brillent dans toutes les situations, offrant des pôles variés, marqués par leur passé et les conditions environnementales dans lesquelles ils survivent, mais aussi marqués par l'éther comme on s'y attendrait systématiquement. Malgré cela, il y a certains aspects qui auraient pu être soignés un peu plus, comme les visages des PNJ , qui sont légèrement anonymes, contrairement à ceux des protagonistes. Soken, compositeur de la bande-son, nous livre ensuite un ensemble qui restera probablement dans l'histoire du média. Chaque situation a été absolument parfaitement orchestrée et la musique parvient à enrichir chaque cinématique , lieu et combat. Find the Flame, morceau emblématique, restera certainement dans les mémoires au même titre que les monstres sacrés du genre composés par Nobuo Uematsu, et bien que Final Fantasy XVI soit loin d'égaler les chefs-d'œuvre de la franchise, nous osons dire qu'en matière d'héritage, celui d'Uematsu semble avoir trouvé un excellent réceptacle nommé Soken dans lequel survivre.Final Fantasy XVI est une étape cruciale pour l'avenir de la franchise, nous en sommes conscients. Le chemin emprunté est le bon, et ce qu'a fait l'équipe de développement est certainement quelque chose de courageux et de difficile. Qui doit être récompensé, malgré ses problèmes. Il est difficile de se détacher du passé, et il est difficile de le faire en regardant avec nostalgie des œuvres qui ont caractérisé la vie de nombreuses générations pendant 35 ans. Ce qui nous est proposé est une histoire émouvante, forte et brute qui raconte aussi, si l'on peut dire, la situation actuelle de la franchise. Ce seizième chapitre n'est pas parfait, c'est en fait un titre qui fait de nombreux compromis. Le principal d'entre eux est certainement la composante de gameplay, subordonnée à une narration percutante, qui cherche à ramener le travail vers la narration d'une histoire captivante avant tout. Yoshida demande aux fans de faire un acte de foi qui pourrait conduire à un nouvel avenir brillant pour la franchise, et franchement, après plus de 50 heures de jeu, nous avons envie de le suivre non pas inconditionnellement, mais en utilisant l'arme la plus puissante que l'homme ait jamais possédée : sa propre volonté.