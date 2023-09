Développé par Rundisc et édité par Focus Entertainment, Chants of Sennaar est un jeu de réflexion avec des éléments furtifs axés principalement sur le déchiffrage de certaines langues particulières dans l'univers du jeu. Le récit de Chants of Sennaar est délibérément cryptique, concis, guindé, mystérieux, plein de non-dits, extrêmement visuel. Symbolique. Chants of Sennaar est rempli de symboles. Des symboles que vous devrez littéralement déchiffrer pour commencer à comprendre non seulement les mots, mais aussi les structures, les objets, les événements passés, présents et à venir. Mais procédons dans l'ordre. Vous êtes un être qui se réveille d'une sorte de lit rocailleux. Vous n'avez pas de visage. Si vous en avez un, il n'est pas visible, perpétuellement caché dans l'ombre de votre capuchon. Vos premiers pas sont incertains, une course dans des couloirs vides, à travers d'immenses paysages dépourvus de détails. Des étendues de néant, de jaune et de blanc. Des bâtiments sans détails, des objets qui se répètent sans cesse, tous pareils. Le sentiment de désorientation. De ne pas savoir qui l'on est, ce que l'on doit faire, où l'on doit aller. Puis des symboles apparaissent, incompréhensibles. Mais ces symboles se multiplient et bientôt le jeu vous demande de les enregistrer dans un petit carnet et de les déchiffrer. Vous devez les déchiffrer si vous voulez avancer dans la Tour.Chants of Sennaar a une narration qui demande du temps, de l'intuition, de la patience et de l'attention aux détails. Vous n'aurez pas de grandes lignes directrices, vous errerez souvent sans savoir quoi faire. Vous vous demanderez souvent qui sont ceux que vous voyez, qui est le "dieu" que tout le monde vénère. Pourquoi les guerriers sont si agressifs et craints. Qui est l'homme. Qui est le fidèle. Qu'est devenu le prédicateur ? Des questions auxquelles il faut souvent écrire soi-même la réponse, tout comme il faut écrire (littéralement) des hypothèses de traduction pour les glyphes que l'on trouve constamment sur son chemin. Dans tout cela, Chants of Sennaar offre une expérience qui est à sa manière unique, fascinante, pas pour tout le monde mais recommandée pour tout le monde. C'est original, décalé, peut-être pas surprenant, mais cela nous a captivé et engagé, malgré le fait que tout n'était pas toujours clair, malgré le fait que nous gardons encore nos questions et notre curiosité. Mais ce n'est pas grave.Chants of Sennaar est une aventure à la troisième personne en caméra fixe, pleine d'énigmes environnementales et centrée sur l'exploration et la traduction de glyphes particuliers. Notre objectif principal est d'escalader une sorte de tour, et pour ce faire, nous devons passer des points de contrôle, ouvrir des portes après avoir trouvé leurs clés, résoudre des énigmes environnementales et interagir avec les personnages bizarres qui peuplent les environnements. Pour ce faire, l'activité principale du jeu consiste à déchiffrer littéralement une série de glyphes qui agissent comme un véritable langage dans l'univers du jeu. Pour être plus précis, il s'agit de traiter plus d'une langue. En effet, le monde du jeu a une population divisée en quatre catégories, et chaque catégorie a sa propre langue et les glyphes qui s'y rapportent. De plus, ces langues partagent les mêmes mots, bien qu'avec des glyphes différents, ce qui montre un système interconnecté vraiment bien pensé. Au fur et à mesure que nous découvrons un nouveau glyphe, que ce soit pour un dialogue, un objet, une peinture, un signe ou autre, le jeu active une petite notification qui, si elle est ouverte, placera le glyphe dans un conteneur. Nous pouvons y ajouter arbitrairement ce que nous pensons être sa traduction temporaire. Nous pouvons littéralement écrire notre idée et elle sera récupérée par le jeu et ajoutée chaque fois que nous trouverons ce glyphe.Pour se faire une idée de la traduction des glyphes, le jeu demande beaucoup d'attention et de patience. Il s'agit non seulement de voir quand, combien et comment il est utilisé, mais aussi dans quels contextes. Si un personnage fait un geste, le glyphe peut être lié à ce geste. Ou à un objet particulier. Sans oublier qu'il existe des glyphes "accessoires", comme le glyphe "pluriel", qui, lorsqu'il est utilisé, n'ajoute pas un mot mais rend simplement le glyphe voisin pluriel. Vous l'aurez compris, le système linguistique de Chants of Sennaar est vaste, articulé, surprenant et bien implémenté. Soyons honnêtes, vous ne trouverez pas de "verbes" ou de phrases complexes, en fait, souvent lorsque les traductions sont faites, vous aurez des phrases répétées, banales et quelque peu déconnectées, mais elles rendent parfaitement clair ce qui se passe, le message que vous voulez donner et le contexte lui-même. C'est donc très bien ainsi. D'ailleurs, le jeu lui-même, à un moment donné de l'exploration, lorsque vous aurez vu certaines statues, ou visité certains lieux, ajoutera une page à votre carnet avec des dessins. Vous serez alors invité (si vous le souhaitez) à inscrire les glyphes qui, selon vous, correspondent à ce dessin. Ce n'est que lorsque tous les glyphes de cette page auront été correctement saisis que vous aurez une confirmation claire de la traduction qui remplacera celle effectuée manuellement (qui était, en fait, temporaire). Compléter toutes les traductions n'est pas simple. S'il est vrai que certains glyphes sont esthétiquement utiles, d'autres ne le sont pas du tout et demandent de l'intuition et beaucoup d'attention. Le jeu le sait, tout comme il sait que certaines scènes (les dialogues en particulier) nécessitent d'être vues plusieurs fois, d'où l'apparition d'étranges grondements transparents qui évoquent des échos d'événements passés.Mais Chants of Sennaar, ce n'est pas seulement de la traduction, qui, si elle n'est pas claire, est certes lente comme une pratique mais terriblement satisfaisante, c'est aussi de l'exploration. Une exploration consacrée à la fois à la recherche et à la collecte de glyphes, mais aussi à la recherche de secrets, d'objets à poursuivre comme des clés de porte et d'énigmes environnementales à résoudre. Ces derniers sont très simples, allant du déplacement de certains chariots pour dégager un passage à l'exécution d'une symphonie donnée dans un ordre précis. Enfin, Chants of Sennaar propose également des phases de furtivité. Celles-ci sont les moins convaincantes car elles sont ancrées dans un système de jeu assez ancien et semi-automatique. Le joueur s'ancre, en effet, aux murs des niveaux en se déplaçant "automatiquement" en projetant son ombre dans les endroits possibles à atteindre. En clair, on ne se déplace pas mais on avance de clic en clic en surveillant les mouvements des ennemis et en profitant des abris. Oui, le système fonctionne, mais il est un peu vieillot et en bois.Graphiquement, Chants of Sennaar est très évocateur. Il n'utilise pas beaucoup de couleurs mais les quelques unes sont bien exploitées. L'esthétique des personnages est agréable et les paysages sont également très évocateurs malgré une pauvreté indéniable d'éléments et un recyclage important. Il y a relativement peu de choses à voir mais ce peu parvient à capturer et à créer une atmosphère mémorable qui fortifie l'identité du titre. Quelques bugs sporadiques sont à signaler, notamment lorsque nous avons la possibilité de nous ancrer à une ligne de " suiveurs " à la Assassin's Creed où le personnage, s'il quitte la ligne avant l'heure, risque de se retrouver coincé. Rien de grave, bien sûr. Le son est très bon avec une musique d'ambiance légère mais peu mémorable. Enfin, on notera la présence de sous-titres en français, un élément essentiel quand on sait à quel point le titre est ancré dans un système de langue et de traduction interne. A signaler enfin que le jeu n'est pas optimisé PS5 à l'heure actuelle, c'est le même jeu que sur PS4 fonctionnant via la rétrocompatibilité.Chants of Sennaar nous a enchantés avec un système de langues et de traductions interconnectées extrêmement soigné, particulier, bien implémenté dans un monde qui, bien qu'esthétiquement pauvre, brille par une atmosphère unique, étrange et mystérieuse. Oui, tous les mystères ne seront pas élucidés et oui, le jeu a un rythme très lent avec des phases de furtivité un peu en bois, mais le résultat final est un titre original, satisfaisant, mystérieux et évocateur. Particulièrement recommandé pour ceux qui aiment explorer et découvrir.