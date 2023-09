Fiskcouncil+ peut enfin donner à ses clients les conseils qu’ils méritent grâce à la mise en œuvre de Penneo

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Jusqu’il y a peu, la signature de divers documents et le suivi manuel y afférent étaient très chronophages. Mike Collier, administrateur de Fiskcouncil+, a donc décidé d'aborder ce processus et a examiné les outils numériques disponibles sur le marché. Après analyse, il a décidé d'intégrer Penneo comme solution pour automatiser les tâches manuelles chronophages car cela fonctionne de manière très intuitive., administrateur chez Fiskcouncil+Bien que la mise en œuvre de Penneo se soit déroulée sans heurts, Fiskcouncil+ avait encore besoin de fonctions supplémentaires pour boucler complètement le cercle numérique. Auparavant, l’équipe comptable était en contact direct avec les développeurs de la RegTech scandinave. Grâce à cette interaction, tous les processus se déroulent désormais sans accrocs.Pour la mise en œuvre de Penneo Sign, l’objectif de fournir à tous les clients les conseils qualitatifs de Fiskcouncil+ était un véritable défi car le temps manquait tout simplement. Grâce à l'automatisation effectuée et à un gain de temps considérable, le niveau de stress au sein de l'agence a diminué, car cette plus-value peut désormais être assurée pour chaque client et continuer à croître durablement., administrateur chez Fiskcouncil+Les clients de Fiskcouncil+ apprécient également le fait de pouvoir désormais signer numériquement à distance. Pour eux, cela représente en effet aussi un gain de temps important étant donné qu’ils ne doivent plus se rendre au bureau ou poster des documents.Grâce au tableau de bord pratique proposé par Penneo, chaque collaborateur peut voir à tout moment le statut des différents documents à signer. Si les documents ne sont pas signés, ils ne doivent plus faire le suivi eux-mêmes. Le système veille en effet lui-même à ce que les rappels nécessaires soient envoyés.