Un an après sa sortie sur le marché japonais, la version console de Monochrome Mobius : Rights and Wrongs Forgotten est prête à débarquer en Occident. Pour ceux qui ne le savent pas, Monochrome Mobius fait partie de l'univers Utawarerumono , une série de titres (trois pour l'instant), également développés par Aquaplus et disponibles sur consoles PlayStation et PC. Bien qu'il fasse partie du même univers, le titre Utawarerumono a été volontairement omis du jeu pour faire ressortir au maximum les personnages. Cependant, il s'agit d'une préquelle d'Utawarerumono : Mask of Deception. En plus du nom, le système de combat a également été complètement modifié, passant du combat tactique en grille, typique de la trilogie originale, au combat au tour par tour des anciens RPG japonais. Un choix risqué certes, mais avec ses avantages et ses inconvénients. Manette en main, nous sommes en effet confrontés à un système de combat classique au tour par tour, avec l'ajout d'une variante appelée Action Ring qui influence les actions de nos personnages et de nos ennemis. L'Action Ring est un schéma qui apparaît en haut à gauche lors des combats et indique l'ordre dans lequel nos personnages et ennemis peuvent réaliser leurs actions. L'Action Ring est composé de trois cercles dont celui le plus intérieur favorise les actions consécutives, étant plus petit. Notre groupe, ainsi que les ennemis, peuvent influencer la vitesse de l'Action Ring grâce à des buffs et des debuffs, nécessitant une attention particulière dans les étapes les plus avancées du jeu, où les combats deviennent beaucoup plus difficiles que prévu. Sans oublier quelques "boss" optionnels, disséminés un peu partout sur la carte du jeu, qui exploitent intelligemment l'Action Ring, nous donnant du fil à retordre.Dans les combats, il est possible d'utiliser un large arsenal de mouvements, divisés en coups physiques, coups magiques et magie directe. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu et que vous montez de niveau, vous obtenez de plus en plus de mouvements avec différents types de dégâts, allant de mineurs, dégâts minimaux, à massifs ou extrêmes, dégâts plus élevés ou multi-coups. Au fur et à mesure que vous progressez dans l'intrigue, vous débloquez également diverses améliorations et power-ups , non disponibles au début, qui rendent le jeu de plus en plus dynamique. On peut donc dire que le système de combat est promu avec tous les points, mais sans innover - et il n'essaye même pas, mais ce n'est pas grave ! Malgré les nombreux mouvements disponibles, nous ne les utiliserons pratiquement pas tous, également à cause du fait que les ennemis sont toujours les mêmes sur la carte , même s'ils ont des couleurs différentes. Cela nous amène à toujours utiliser les mouvements les plus puissants pour mettre fin aux combats le plus rapidement possible. Il y a donc une certaine répétitivité dans la défaite des ennemis , mais qui est atténuée par le kill instantané une fois que l'on atteint un niveau bien supérieur aux ennemis de la zone. Dans ce cas, il suffit de se rapprocher de l'ennemi et d'appuyer sur la commande d'attaque pour éliminer instantanément les ennemis sans avoir à lui faire face. Cette mécanique est également très utile pour le leveling dans certaines zones. Cependant, la question de la répétitivité ne s'applique pas aux combats de boss de Monochrome Mobius, tant les principaux que les optionnels, qui sont vraiment difficiles à surmonter s'ils ne sont pas bien nivelés et équipés.Comme nous l'avons dit précédemment, la carte du jeu est vraiment énorme et, étrangement, très variée (bien qu'avec ses propres limites). Il y a des forêts, des plaines, des villes et des déserts où vous pourrez vous promener et explorer les zones à la recherche de ressources dont vous aurez besoin plus tard. Malheureusement, lors de la création des aires de jeux, le budget pour leur construction devait être très faible. Graphiquement, ces zones sont souvent médiocres à l'œil avec des textures absentes/granuleuses ou des maisons au loin coincées en arrière-plan comme s'il s'agissait de photographies en basse résolution. Cependant, nous voulons dire quelque chose en faveur du jeu concernant les villes, une en particulier que nous ne dévoilerons pas pour des des raisons d'intrigue. Dans cette cité, vous pourrez respirer l'air de la vie quotidienne qui, lié au contexte historique de Monochrome Mobius, est tout simplement parfait. Un point sensible de Monochrome Mobius est le graphismes daté et les animations en bois . Si l'on parle de graphisme, on remarque ici l'écart entre Monochrome Mobius et Utawarerumono, tandis que pour les artworks des personnages, lors des conversations des différents personnages, ils sont restés identiques pour garder une cohérence avec les projets originaux. Les modèles de personnages de Monochrome Mobius laissent également beaucoup à désirer. Certains personnages ont des expressions faciales qui rappellent beaucoup la période PS2, et nous parlons des personnages principaux. Les PNJ ont subi un sort bien pire, avec des textures médiocres, notamment celles des vêtements. Si on analyse le secteur technique, il y a également des baisses de frame rate dans les espaces clos aussi bien pendant le combat que lors de l'exploration . Cela ne se produisait que lors de l'exploration de donjons, mais pas dans des espaces ouverts ou lors d'autres combats. Il pourrait s'agir d'un problème technique ou de portage, mais pour le moment il y a de quoi être sceptique à ce sujet. Graphiquement le jeu n'est pas gourmand donc ces baisses de frame rate ne sont pas justifiées, également parce que dans certains combats, il n'y a qu'un seul ennemi.Le point fort de Monochrome Mobius sont sans aucun doute les intrigues et les personnages. Il y a beaucoup de choses à dire sur les deux choses et comme c'est le thème central de tout RPG japonais qui se respecte, nous le feronsi de la manière la plus complète possible, en évitant les spoilers de toute sorte. En attendant, parlons du synopsis de Monochrome Mobius. Dans le jeu, nous rencontrons deux personnages – les deux protagonistes – Oshtor, un jeune homme qui vit sa vie tranquille dans le village d'Ennakamuy, et Shunya, une jeune fille qui informe le garçon que son père est toujours en vie dans un pays lointain. Difficile d'en dire plus sans dévoiler des éléments importants. Ce simple synopsis du jeu cache en réalité une intrigue bien plus complexe et plus profonde qu’il n’y paraît. De plus, les personnages, caractérisés par la divination et qui racontent leurs histoires de manière excellente, en prenant tout le temps nécessaire pour le faire, sans jamais en faire trop, en augmentent la qualité. Au cours de notre périple en compagnie d'Oshtor, nous rencontrerons plusieurs personnages, peu nombreux en réalité, mais qui ont tous ce qu'il faut d'attention pour raconter leur propre histoire et leurs propres drames. Bien que l'intrigue captive beaucoup le joueur, il y a cependant des lenteurs au milieu de la campagne, où l'intrigue s'arrête trop rapidement pour les événements de l'histoire, ralentissant tout l'ensemble et donnant une sensation de lourdeur. Heureusement, cette partie centrale ne dure pas longtemps et on repart avec l'intrigue principale et les événements d'Oshtor et compagnie. En revanche, une chose vraiment appréciable dans Monochrome Mobius est la mise en œuvre des gags typiquement japonais, avec des blagues et des situations qui feront rire plus d'une fois. Certains sont merveilleux !Malheureusement, le jeu propose également un grand nombre de missions secondaires à jouer. Même si elles sont secondaires, à un moment donné de l'intrigue nous serons amenés à en réaliser un certain nombre pour continuer, ralentissant d'un coup le rythme auquel nous étions habitués peu auparavant.La plupart des missions nécessitent que vous vous rendiez à un certain point pour vaincre un monstre et que vous reveniez annoncer la nouvelle à la personne qui a commandé la mission. Cela se répète pour presque toutes les missions et s'il n'y a pas de monstres à vaincre, ils nous demanderont d'aller chercher un objet ou quelque chose de similaire. Bref, on peut résumer les missions secondaires à des quêtes de récupération en tous points, fastidieuses et lentes, mais parfois nécessaires car elles fournissent des objets utiles comme des armes ou des armures à nos protagonistes. De plus, la plupart de ces missions ont des délais, elles doivent donc être effectuées dans un certain laps de temps, en plus du fait qu'elles ne vous indiquent pas clairement où vous devez aller mais que vous devez le voir sur la carte et cherchez l'endroit partout.Le travail réalisé par les studios Aquaplus et Design Act, en collaboration avec NIS America , est certainement à apprécier, car ils se mettent en jeu en tâtant le terrain en changeant de genre et en nous racontant une histoire véritablement émouvante. Une seule chose regrettable, c'est la localisation anglaise qui ne reflète pas toujours la version japonaise, reconstruisant parfois les phrases dans leur intégralité. Comme toujours, il va sans dire que Monochrome Mobius n'est pas localisé en français mais uniquement en anglais avec doublage japonais . Ce n'est pas nouveau pour ce genre. Le jeu n'apporte rien d'innovant dans le genre RPG, mais certainement si vous êtes un amoureux de l'univers Utawarerumono , Monochrome Mobius est fait pour vous. La bande-son est également bonne, bien que peu inspirée par rapport à la trilogie originale et/ou à d'autres RPG.Monochrome Mobius est sans aucun doute un bon RPG avec un excellent système de combat, solide et amusant pad en main. Si vous parvenez à regarder les graphismes, vous pourrez certainement l'apprécier pour ce qu'il est, un RPG avec un système de combat intelligent et une intrigue bien racontée.